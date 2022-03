”Putinin patriarkka” on harha­oppinen, tuomitsee teologien kansain­välinen julistus: Idea ”venäläisestä maailmasta” on totalitaristinen

Myös arkkipiispa Leo on kritisoinut Putinia myötäilevää Moskovan patriarkkaa suorasanaisesti.

”Putinin patriarkka” eli Venäjän ortodoksisen kirkon päämies, Moskovan patriarkka Kirill, tuomitaan harhaoppiseksi poikkeuksellisessa kansainvälisen teologiryhmän julistuksessa.

Julistus on julkaistu useilla kielillä, kuten venäjäksi ja englanniksi. Se löytyy Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivun uutisista kokonaisuudessaan suomennettuna.

Kirillin opetus ”venäläisestä maailmasta” tuomitaan teologien julistuksessa harhaoppina ja uskonnollisena fundamentalismina, joka on luonteeltaan totalitaristista.

Julistuksen mukaan tässä harhaopissa ”venäläisellä maailmalla” on yksi yhteinen poliittinen keskus (Moskova), yhteinen hengellinen keskus (Kiova koko ”Rusin” äitinä), yhteinen kirkko (Venäjän ortodoksinen kirkko ja Moskovan patriarkaatti) sekä yhteinen patriarkka (Moskovan patriarkka), joka toimii yhdessä kansallisen johtajan Putinin kanssa halliten ’venäläistä maailmaa’.

”Jonkin tietyn kansallisuuden ympärille rakentuvan kirkon idea tuomittiin Konstantinopolin kokouksessa vuonna 1872”, allekirjoittajat muistuttavat.

”Torjumme ’venäläisen maailman’ harhaopin sekä Venäjän hallinnon häpeälliset toimet aloittaa sota Ukrainaa vastaan.”

Kuvakaappaus julistuksesta Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivun uutishuoneesta.

Teologisesti detaljoitu teksti käy läpi monia Raamatun lauseita ja tuomitsee Kirillin tulkinnat niistä.

Tekstin julkaisi alun perin New Yorkissa toimivan katolisen Fordhamin yliopiston ortodoksikristillisyyden keskus yhdessä kreikkalaisen teologisten opintojen Volos-akatemian kanssa.

Fordhamin yliopistosta kerrotaan HS:lle, että julistuksen pääasialliset kirjoittajat ovat teologian tohtori Brandon Gallaher englantilaisesta Exeterin yliopistosta ja teologian tohtori Pantelis Kalaitzidis Volos-akatemiasta.

Julistus on kerännyt jo yli viidensadan teologin ja kirkollisen toimijan allekirjoituksen ympäri maailmaa.

Yksi heistä on julistuksen suomentanut teologian tohtori ja Itä-Suomen yliopiston vieraileva tutkija Ari Koponen.

Hänelle arkkipiispan kanslian ylidiakoni Andreas Mäkinen ohjaa myös HS:n kommenttipyynnön.

”Teen vapaana kirjoittajana käännöstöitä kirkolle ja tarjosin tämän käännöksen kirkon verkkosivun uutishuone-osastolle, mutta kommentoin yksityishenkilönä”, Koponen sanoo.

”Kyseessä on melko ainutlaatuinen ja nopeasti syntynyt eri paikalliskirkkojen vastine Moskovan patriarkaatin toiminnalle.”

Koponen arvioi, että ”harhaopiksi” tässä mainitaan nimenomaan yksittäiseen kansakuntaan sitoutuva etnofyletismi.

”Se on tosiaan harhaopiksi tuomittu. Muuten ajanmukaisempi sana tälle kritiikille voisi olla epäortodoksinen.”

Entä tuomitseeko Suomen ortodoksinen kirkko ”Putinin patriarkan” harhaoppiseksi? Sen jäseniä on allekirjoittajina, mutta kirkko itse ei ole julistusta allekirjoittanut.

”Suomen ortodoksinen kirkko on autonominen eli sillä on oma sisäpolitiikka, mutta se on Konstantinopolin patriarkaatin alainen ja harhaoppiasiat kuuluvat patriarkaattitasolle”, Koponen muistuttaa.

Suomen ortodoksinen kirkko tuomitsi kuitenkin Koposen mielestä ”varsin ripeästi” sekä hyökkäyksen että patriarkka Kirillin puheet.

Patriarkka Kirill saa kovaa kritiikkiä puheistaan myös Suomen ortodoksiselta kirkolta. Kuva Moskovasta 27. helmikuuta.

”Suomen ortodoksinen kirkko tuomitsee ehdottomasti Venäjän federaation sotatoimet Ukrainassa. Mitään oikeutusta sotaan ei ole”, totesivat Helsingin ja Suomen arkkipiispa Leo sekä Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni, Oulun metropoliitta Elia ja Haminan piispa Sergei julkilausumassaan 26. helmikuuta.

Pari viikkoa myöhemmin Moskovan patriarkka Kirill jylisi sunnuntaisaarnassaan homoseksuaalisuutta ja pride-paraateja vastaan. Sodassa on hänen mukaansa kyse siitä, ”kummalle puolen Jumalaa ihmiskunta asettuu”.

”Se oli täysin uskomaton ja sopimaton puhe – surullinen pohjanoteeraus, uskovien ihmisten tietoista harhaan johtamista”, totesi arkkipiispa Leo tuomitsi Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilla.

”Teologisesti se ei kestä lähempää tarkastelua lainkaan. Jokainen ihminen Jumalan ikonina, ja jokaisen ihmisen luovuttamaton ihmisarvo, ovat ortodoksisen etiikan perusteita, joilla ei voi tehdä poliittista kauppaa.”

Arkkipiispa Leo kertoi myös pettyneensä siihen, että patriarkka Kirill ei vieläkään tuomitse sotaa vaan myötäilee Putinin näkemyksiä ja ”tekee näistä valheista johtamansa kirkon opinkappaleita”

Arkkipiispa Leon sekä Romanian ja Aleksandrian patriarkkojen kritiikki Kirilliä kohtaan on ylittänyt esimerkiksi uutistoimisto Reutersin uutiskynnyksen.

Kansainvälisellä tasolla on saatu muitakin ortodoksisia julistuksia Kirillin politiikkaa vastaan.

Venäjänkielinen avoin kirje vihollisuuksien ja ”veljesmurhasodan” välittömästä lopettamisesta sekä ukrainalaisten oikeudesta tehdä omat päätöksensä ilman väkivallan pelkoa sai allekirjoittajikseen satoja ortodoksipappeja Venäjältä ja ulkomailta, kertoo Moscow Times.

Amsterdamilainen ortodoksikirkko puolestaan pyysi Kirillin erottamista ja oman kirkon siirtämistä Moskovan patriarkaatista Konstantinopolin patriarkaattiin.

Ortodokseja on yli 260 miljoonaa, joista noin sata miljoonaa on Venäjällä tai Moskovan patriarkaatin alaisuudessa. Ukrainan 30 miljoonaa ortodoksia on jakautunut kolmeen kirkkoon, joista yksi kuuluu Moskovan patriarkaattiin, uutistoimisto Reuters laskee.

Reutersin analyysissä Kirillin toiminnan katsotaan pirstaloivan kirkkoa ja johtaneen myös ennennäkemättömään sisäiseen kapinaan.