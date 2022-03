Helsingin Sanomien Viestejä Ukrainasta -jutuissa kuljetaan sodan kohdanneiden ukrainalaisten mukana.

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tulee maaliskuun 24. päivänä kuukausi, ja sinä aikana ukrainalaisten elämä on suistettu raiteiltaan. Ulkomaille on paennut jo yli kolme miljoonaa ukrainalaista. Yli 40 000 miljoonan asukkaan maassa on lukemattomia maan sisäisiä pakolaisia – ja heitä, jotka eivät pääse lähtemään.

Helsingin Sanomat on ollut Ukrainassa raportoimassa helmikuun toiseksi viimeisestä viikosta saakka. Kun venäläisjoukot nousivat Asovanmereltä maihin maan kaakkoiskulmassa, Helsingin Sanomien toimittaja Vesa Sirén ja kuvaaja Kalle Koponen olivat rannikolla Mariupolissa, joka nyt on saarrettu niin, että tiettävästi sadattuhannet ihmiset ovat jääneet hävityksen keskelle.

Sirén ja Koponen palasivat Kiovan kautta EU:n alueelle maasta pakenevan kiovalaisperheen mukana, ja heidän jälkeensä Länsi-Ukrainassa ovat olleet toimittajat Petteri Tuohinen ja Pekka Mykkänen sekä valokuvaajat Rio Gandara ja Sami Kero. Parhaillaan Odessassa ovat toimittaja Jussi Konttinen ja valokuvaaja Outi Pyhäranta. Puolassa ja Saksassa pakolaisten tilannetta on seurannut kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki. Ennen hyökkäystä Kiovassa oli Jenni Jeskanen.

HS:n toimittajien tapaamien ihmisten kohtalo on liikuttanut lukijoita syvästi. Viiden haastateltavan ja heidän perheenjäsentensä elämää seurataan nyt eteenpäin Viestejä Ukrainasta -sarjassa. Osa haastateltavista on yhä Ukrainassa, osa on paennut.

He ovat eri ikäisiä ihmisiä eri puolilta Ukrainaa, ja heidän kauttaan kuullaan koko maasta. Vaikeinta tietoa on saada Venäjän hyökkäyssodan pahiten runtelemilta alueilta, joihin yhteydet ovat poikki tai hyvin heikot.

Sarjan juttuja ilmestyy noin joka toinen päivä, ja ne kootaan Helsingin Sanomien nettisivuilla osoitteeseen HS.fi/viestejaukrainasta.

Sodan alussa syntynyt vauva

Mija syntyi 24. helmikuuta Kiovassa. Kuvassa hän on kahden päivän ikäinen.

Nuorin seurattavista täyttää maaliskuun 24. päivänä kuukauden. Mija syntyi Kiovassa samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Hänen äitinsä Svetlana Mitskevytš kantoi vastasyntyneen sairaalan seitsemännestä kerroksesta alas pommisuojaan. Toimittaja Vesa Sirén ja kuvaaja Kalle Koponen tapasivat äidin ja tyttären, kun he pääsivät kotiin.

Mitskevytš ei tuolloin uskonut voivansa poistua Kiovasta pienen vauvan kanssa, mutta nyt Mija on äidin ja kahdeksanvuotiaan isoveljen kanssa Länsi-Ukrainassa tuttavan kodissa. Svetlana Mitskevytš on 38-vuotias juristi, joka odotti tyttärelleen toisenlaista elämän alkua. Mutta äidin mukaan Mija on ihmeellinen ja urhea: syö hyvin, voi hyvin eikä juuri itke – ikään kuin hän ymmärtäisi tilanteen.

HS 27.2. Tuore äiti Svetlana Mitskevytš kantoi vasta­syntyneen Mija-vauvan seitsemän kerrosta alas pommi­suojaan Kiovassa – Stressi ja hätä käynnistivät kymmeniä synnytyksiä

HS 14.3. Mija nukkui kylmässä autossa, kun koti Kiovassa kävi liian vaaralliseksi

Toisen kerran kotinsa jättänyt

Helmikuun 16. päivänä Jekaterina Pereverzeva oli vielä jameissa Pacha Mama -ravintolassa Harkovassa.

Jekaterina Pereverzeva, 27, menetti helmikuun lopussa kotinsa jo toistamiseen Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Hän pakeni Harkovasta Ukrainan Tšernivtsiin lähelle Romanian rajaa. Edellisen kerran Pereverzeva lähti evakkoon kahdeksan vuotta sitten Donetskista, jossa Venäjä käynnisti Itä-Ukrainan sodan. Toimittaja Jenni Jeskanen tapasi hänet, kun hän ravintolassa Harkovassa. Pereverzeva on kaupunki­kulttuuri­julkaisun taiteellinen johtaja, joka on nyt perustanut tiedonvälitystä edistävän nettipalvelun uabrave.org.

HS 13.3. ”Olemme yksin tässä sodassa, kun Nato ja EU vain katsovat vierestä”, sanoo Harkovasta Venäjän hyökkäystä paennut Jekaterina Pereverzeva

Aseeseen tarttunut

Maaliskuun 2. päivänä Juri Hlobtšcah oli junassa matkalla liittymään vapaaehtoisjoukkoihin.

Juri Hlobtšcah, 35, liittyi maaliskuun alussa Ukrainan vapaaehtoisjoukkoihin. Hänellä on 5-vuotias tytär Lvivissä. Helsingin Sanomien toimittaja Petteri Tuohinen tapasi hänet junassa, kun hän oli astumassa palvelukseen. ”Kyse on maastamme. Ukrainalaisilla on vahva kansallinen identiteetti, ja olemme valmiita kuolemaan maamme puolesta", hän sanoo. Vakaumus on vahva, mutta syytä taisteluihin ei pitäisi olla, Hlobtšcah sanoo. ”Emme me halua sotaa.”

HS 3.3. 27-vuotias Andri jätti työnsä kokkina päästäkseen sotaan: ”Tämä on meidän maamme, ja olen valmis kuolemaan sen puolesta”

Suomeen paenneet

Katya ja 5-vuotias Andrei maaliskuun 7. päivänä Espoossa.

Lena ja hänen tyttärensä, 10-vuotias Sonia.

Lena Feloniuk ja Katya Nazimova lähtivät lapsineen sodan syttyessä Žytomyrin kaupungista Kiovan länsipuolelta mukanaan yksi matkalaukku. Feloniuk on 38-vuotias kirjanpitäjä ja kymmenvuotiaan Sonyan äiti. Nazimova on 36-vuotias asianajaja ja viisivuotiaan Andrein äiti. Siskokset ja heidän lapsensa pääsivät Puolaan, jossa he tapasivat Suomesta tulleet espoolaismiehet avustuspakettiautoineen. Tässä kyydissä naiset lapsineen tulivat Suomeen, ja autossa oli mukana myös toimittaja Anne Kantola. Ukrainalaiset ovat nyt kotimajoituksessa Espoossa. Edessä on elämän rakentaminen vieraassa maassa: toiveissa on tehdä töitä ja käydä koulua, ehkäpä jäädä tänne pysyvästi. Vanhemmat ja Lenan mies ovat Ukrainassa.

HS 4.3. Espoolaismiesten kyydissä Suomeen saapuneilla siskoilla on mukanaan yksi matkalaukku ja haave Suomesta

HS 8.3. Ukrainasta paenneet siskokset pääsivät turvaan – Espoolais­perheeseen asettuneet Lena ja Katya haluavat jäädä Suomeen

Siskot vailla vanhempia

Olha, Ljubov ja Sofija Petryšyn seisovat takana, Hrystyna Soltysiak and Anna Petryšyn istuvat. Siskokset ja heidän ystävänsä ovat kuvassa Berliinin Neuköllnissä maaliskuun 12. päivänä.

Sunnuntaina 20. maaliskuuta Helsingin Sanomissa on juttu neljästä nuoresta siskoksesta ja heidän ystävästään, jotka pakenivat keskenään Länsi-Ukrainan Lvivistä Berliiniin. Tulevissa jutuissa on äänessä siskoksista vanhin eli Olha Petryšyn, joka on 22-vuotias it-alan ammattilainen. Hän yrittää jatkaa uraansa sotaa paossa ja huolehtia samalla pikkusiskoistaan. Kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki tapasi siskokset ja heidän ystävänsä ensin Puolan Przemyślin rautatieasemalla ja sitten Berliinissä.

Olha Petryšyn sanoo, että hän kertoo omasta ja perheensä tilanteesta, jotta ihmiset eivät lakkaisi välittämästä siitä, mitä Ukrainassa ja ukrainalaisille tapahtuu.

HS 26.2. Sota saa ihmisen alku­kantaiset vaistot pintaan, ja Puolassa Ukrainan rajalla paljastui myös jotain olennaista Euroopasta

HS 20.3.2022 Pikkusiskojen kanssa pakoon