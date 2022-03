Ruotsalainen Jesper Söder oli Javorivin tukikohdassa Ukrainassa viime sunnuntaina, kun Venäjä iski ohjuksin.

Suomalaisilla vierastaistelijoilla on käynyt ilmeisen hyvä tuuri, ettei yksikään heistä tiettävästi kuollut tai loukkaantunut Venäjän ohjusiskuissa läntisen Ukrainan Javoriviin viime sunnuntaina.

Kaksi-kolmekymppisiä suomalaismiehiä on ollut Javorivin tukikohdassa vähintään puoli tusinaa. Ruotsalainen vierastaistelija Jesper Söder kertoi HS:lle puhelimitse torstaina, että iskujen jälkeen hänen kanssaan yhtä matkaa Javorivista rajan yli Puolaan kulki neljä suomalaista.

HS:n tiedossa on kaksi muutakin paikalla ollutta suomalaista. Heistä toinen, 30-vuotias ”Väinö”, kertoi Ukrainaan lähdöstään torstaina ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää: ”Osu lähelle, ei pysty enempää ny” – HS seurasi Väinön matkaa keskisuomalaisesta pikkukaupungista Ukrainaan, viimeiset viestit piirtävät kylmäävän kuvan vierastaistelijoiden tilanteesta

Toinen, 24-vuotias suomalaismies, oli torstaihin saakka tavoittamattomissa. Hänen isänsä oli kuullut pojastaan edellisen kerran lauantaina, siis ohjusiskua edeltäneenä päivänä. Siihen saakka poika oli viestitellyt isälleen liki päivittäin.

Isän valtava huoli vaihtui helpotukseksi torstaina, kun pojalta tuli viimeinkin viesti.

Ukrainan viranomaisten mukaan Javorivin iskuissa kuoli ainakin 35 ja haavoittui 134 ihmistä. Venäjä on väittänyt kuolonuhrien määrää paljon suuremmaksi.

Jesper Söderin mukaan ohjusiskut kestivät sunnuntaina aamuneljästä aamukuuteen. Hänen arvionsa mukaan tukikohdassa oli majoittuneena noin 800 ihmistä, niin ukrainalaissotilaita kuin vierastaistelijoita.

Ruotsalainen vierastaistelija Jesper Söder.

Söderin mukaan ohjusiskun keskelle joutui ulkomaalaisia vapaaehtoisia, jotka olivat juuri saapuneet Ukrainaan.

”Jotkut olivat vielä siviilivaatteissa”, Söder sanoo. ”Monet pelästyivät ja halusivat vain päästä pois.”

Söder lähti itsekin isommassa porukassa kohti Puolaa. Tämänhetkisestä olinpaikastaan ja jatkoaikeistaan hän ei halua kertoa julkisesti.

Jesper Söder on 31-vuotias ja vierastaistelijana varsin kokenut. 2010-luvun puolivälissä hän palveli Syyriassa kurdijoukossa, joka taisteli ääri-islamilaista Isisiä vastaan. Ruotsissa Söder oli jonkin verran julkisuudessa jo noina aikoina.

HS kysyi Söderiltä, mitä hän sanoisi Ukrainaan lähtöä harkitseville nuorille suomalaisille.

”Tee mitä haluat, mutta ole erittäin varovainen äläkä laske sen varaan, että palaat hengissä”, Söder aloittaa.

Sitten hän jatkaa pitkällä listalla varoituksen sanoja:

”Ihmiset haluavat mennä sinne auttamaan, ja ukrainalaiset ovat todella mukavia ja on puolustettava sitä, mikä on oikein, mutta se on erittäin vaarallista. Siellä odottaa tilanne, jota ei osaa etukäteen kuvitella.”

”Jos menet, älä mene kylmiltään. Jos menet, yritä varautua siihen, miten pääset pois. Jos sinulla ei ole varasuunnitelmia, saatat päätyä sotatoimialueelle ilman asetta, koska kaikki länsimaalaiset eivät saa aseita.”

”Jos menet, ole varma, että sinulla on riittävä tukku rahaa, ettet joudu rahapulaan ja joudu tekemään palvelussopimusta pakon edessä.”

”Varmista, että tiedät, mihin olet itsesi laittamassa. Älä tee impulsiivista päätöstä. Mieti kerran, mieti toisen kerran ja mieti kolmaskin kerta.”

Lue lisää: HS:n tietojen mukaan Ukrainan Javorivissa oli tuhoisan ohjus­iskun aikaan suomalaisia vieras­­taistelijoita – ”Lähdin alus­vaatteilla ilman kenkiä juoksemaan mettään”

Lue lisää: Ainakin 35 kuollut Venäjän hyökättyä Länsi-Ukrainan Lvivin lähellä olevaan sotilas­keskukseen – Lähes koko Ukraina komennettiin yöllä pommi­suojiin

Lue lisää: HS:n tiedot: Suomalaisia lähdössä sotimaan Ukrainaan