Tihange 3 sijaitsee lähellä Saksan rajaa, Doel 4 lähellä Antwerpeniä. Kumpikin oli määrä sulkea vuonna 2025.

Belgian hallitus päätti myöhään perjantai-iltana lykätä kahden ydinreaktorin sulkemista vuosikymmenellä, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja belgialaislehti La Libre.

Lähellä Saksan rajaa sijaitsevan Tihangen ydinvoimalan kolmos­reaktori ja lähellä Antwerpeniä sijaitsevan Doelin voimalan neljäs reaktori oli määrä sulkea vuoteen 2025 mennessä. Energiahuollon turvaamiseksi sulkemisia päätettiin kuitenkin lykätä vuoteen 2035 saakka.

”Jatkoaika vahvistaa maamme riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista, kun geopoliittinen ympäristö on epävakaa”, sanoi pääministeri Alexander De Croo.

Päätöstä joudutti Ukrainan sota, jonka seurauksena Eurooppa haluaa päästä irti Venäjä-riippuvuudestaan. Venäjältä tuodaan noin 40 prosenttia EU-maiden maakaasusta.

Belgiassa noin 40 prosenttia sähköstä on tehty ydinvoimalla. Osuus on EU-maiden suurimpia. Suomessa osuus on ennen Olkiluoto 3:n käyttöönottoa noin kolmannes, suurimmassa ydinvoimamaassa Ranskassa yli 70 prosenttia.

Suhtautuminen ydinvoimaan jakaa Eurooppaa voimakkaasti. HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Teija Sutinen kirjoitti helmikuussa ”Euroopan uraaniesiripusta”.

Euroopan talousmahti Saksa on edelleen luopumassa ydinvoimastaan. Sekä Saksa että Belgia päättivät ydinvoiman alasajosta 2000-luvun alussa.

Saksan on määrä sulkea viimeiset reaktorinsa kuluvan vuoden loppuun mennessä.