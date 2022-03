Amerikkalaisyhtiö tukee ukrainalaisia valmistamalla ja myymällä presidentti Zelenskyi -legoukkoja.

Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan Chicagon lähellä olevan leluyhtiö Citizen Brickin omistaja Joe Tupia alkoi miettiä, kuinka voisi auttaa ukrainalaisia. Syntyi idea legoukosta, jonka esikuvana on sankarimaineeseen noussut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Zelenskyi-hahmoja yritys myy sadalla dollarilla ja asiaan kuuluvia Molotovin koktaileja 20 dollarin hintaan. Tupia kertoo keränneensä Ukrainan hyväksi legoukoilla jo noin 150 000 dollaria. Yhtiö lahjoittaa tulot Direct Relief -järjestölle, joka toimittaa varoilla lääkinnällistä apua Ukrainaan.

Tupia kertoo saaneensa paljon yhteydenottoja myös Ukrainasta.

”Muutamat ukrainalaislapset ottivat yhteyttä ja kertoivat olevansa suuria Lego-faneja. He olivat joutuneet pommisuojiin ja jättämään kaiken taakseen. Lapset pyysivät, että voisinko lähettää heille joitain kappaleita kun Ukraina on voittanut sodan ja tilanne on palautunut normaaliksi”, Tupia kertoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

”Vastin että tietysti voin, säästä heille erän:”