Torstaina syttynyt palo on vaatinut myös yhden kuolonuhrin.

Yksi ihminen on kuollut Yhdysvaltojen Texasissa maastopalossa. Kuollut on paikallinen viranomainen, joka auttoi ihmisiä pakenemaan paloa. 50 kotia on tuhoutunut palossa ja lähes 500 ihmistä on evakuoitu palon vuoksi.

Palo syttyi torstai-iltana, eikä sitä ole saatu vielä sammutetuksi. Palo sai alkunsa Dallasin ja Fort Worthin metropolialueella.

Perjantaina kerrottiin, että palo on tuhonnut yli 21 000 hehtaaria maata.

Palopelastajat ovat suojelleet aluetta ja sen rakennuksia. Lentokoneista on pudotettu vettä ja palamista hidastavia kemikaaleja.

Sammutustöitä ovat hankaloittaneet kuiva maa ja tuulet.

”Osittain olemme taistelemassa tulipaloa vastaan. Osittain olemme taistelemassa säätä ja tuulia vastaan”, sanoi kuvernööri Greg Abbott The New York Timesille.

Tuulten on odotettu tyyntyvän alueella lauantaina, mikä on herättänyt toiveet siitä, että sammutustyöt tuottaisivat tulosta.

Sunnuntaina tuulenpuuskien odotetaan palaavan jälleen. Tuolloin tuulten pelätään kiihdyttävän paloa kriittiseksi. Alkuviikoksi luvattujen sateiden toivotaan kuitenkin tuovan helpotusta tilanteeseen.

Texasin A&M metsäpalvelu on varoittanut, että palot voivat vaikuttaa myös useampaan muuhun osavaltioon, kuten Oklahomaan, Kansasiin ja Nebraskaan.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa The Guardian ja CNN.