Onnekas on Pietarissa se, joka on menettänyt vähemmän kuin 15 prosenttia säästöistään, kirjoittaa pietarilainen toimittaja HS:n Kirjeitä Venäjältä -sarjassa.

Tyttöystäväni Kristina, 31, oli suunnitellut uuden asunnon ostamista tänä keväänä. Helmikuussa hän kävi katsomassa useita rakennusvaiheessa olleita taloja ja keskusteli lainaehdoista pankkinsa kanssa. Hänen tilinsä oli ruplamääräinen, eikä näyttänyt olevan mitään syytä muuttaa rahoja ulkomaanvaluutaksi, koska ne käytettäisiin joka tapauksessa pian.

”Valitettavasti olin myöhässä”, hän sanoo nyt kyyneleet silmissään. ”Minun olisi pitänyt ostaa joko asunto tai dollareita. Nyt olen kiikissä ruplineni ja menettänyt jo kolmanneksen rahoistani. Olen täysi idiootti!”

Tosiasiassa hän on paljon viisaampi kuin kaikki me muut.

Muistan aina hänen puhelinsoittonsa vuoden 2022 ensimmäisinä hetkinä. ”Televisiossa patrioottinen bändi Ljube esitti sotilaslaulun Kombat juuri ennen presidentin uuden vuoden puhetta. Olen niin peloissani. Sota on tulossa.”

Moinen olettamus vaikutti hullulta, vaikka venäläisiä joukkoja oli jo koottu Ukrainan rajojen taakse ja vaikka Ljube epäilemättä oli varsin epätyypillistä musiikkia Venäjän television uudenvuodenshow’n lähetyksiin. Yleensä ne ovat täynnä iloa ja tanssia.

Ensimmäisen sotapäivän aikana venäläiset nostivat tileiltään 111,3 miljardia ruplaa (sotaa edeltäneellä valuuttakurssilla noin 1,27 miljardia euroa). Maaliskuun 9. päivänä Kreml hyväksyi lain, jonka tarkoituksena oli kieltää ulkomaanvaluutan kierto Venäjällä. Lain tullessa voimaan Venäjän vauraimmassa ja taloudellisesti aktiivisessa osassa eli Euroopan puolella oli yö.

Kansalaiset eivät enää saaneet ostaa mitään muuta valuuttaa kuin ruplia. Ne, joilla oli dollari- tai euromääräisiä pankkitalletuksia ennen tätä päivämäärää, saivat nostaa käteistä korkeintaan 10 000 Yhdysvaltain dollaria. Loput oli joko nostettava ruplina tai jätettävä tilille. Näistäkään määristä ei aina kyetty pitämään kiinni.

”Soitin pankkiini ja pyysin varaamaan minulle 10 000 dollaria”, muistelee Konstantin, 39. ”He vahvistivat toimeksiantoni ja pyysivät käymään seuraavana päivänä. Olin jo matkalla pankkiin, kun sieltä soitettiin ja siirrettiin tapaaminen kahta päivää myöhemmäksi. Okei, olin valmis odottamaan. Olin paikalla sovittuna aikana, mutta kassanhoitaja kertoi, etteivät he voineet antaa minulle dollareita, koska käteistä ei ollut. He ehdottivat, että palaisin asiaan viikon kuluttua!”

”Pelkäsin, etten saisi rahojani lainkaan, joten nostin ne ruplina (vaihtokurssi pankissa oli noin 110 ruplaa dollarilta), menin valuutanvaihtokonttoriin ja sain dollareita kurssiin 130 ruplaa per dollari. Minun pitäisi olla tyytyväinen, etten ole menettänyt enemmän kuin 15 prosenttia säästöistäni.”

Konstantin oli muutenkin onnekas. Hän onnistui hoitamaan asiansa siinä vaiheessa, kun jotkut valuutanvaihtopisteet yhä olivat toiminnassa. Niiden pitäminen avoinna oli selvästi uuden lain vastaista, mutta lopullinen sulkeminen vei jonkin verran aikaa. Niiden käyttämät uskomattoman älyttömät vaihtokurssit olivat luultavasti syy siihen, etteivät ne koskaan olleet todella suosittuja.

Useat valuutanvaihtopisteet toimivat yhä. Kävin niistä yhdessä, joka sijaitsee Marata-kadulla Sveitsin ja Unkarin konsulaattien välissä. Merkki $ loistelee kirkkaana ja herättää toiveita.

Vielä mitä! Johtaja on kohtelias mutta peräänantamaton: ”Me voimme vain ostaa dollareitasi, se on ainoa operaatio, joka meille on sallittu, syistä, jotka me kaikki tiedämme. Me emme myy dollareita emmekä tee kauppaa millään muullakaan valuutalla.”

Kurssi on huono. Yhdellä dollarilla saisi 0,99 ruplaa.

Pari tuntia aikaisemmin otin yhteyttä yhteen ystävääni ja kysyin, kuinka saada dollareita käteisenä. Hän soitti toiselle kaverilleen, joka puolestaan oli yhteydessä johonkuhun muuhun. Jonkin ajan päästä sain puhelinnumeron eräälle Vladimirille, jolle minun piti ensi töikseni kertoa terveisiä Ekaterinalta. Tuskin on tarvetta kertoa, etten ollut koskaan kuullutkaan tästä Ekaterinasta.

Vladimir antoi selkeät ja tarkat ohjeet.

Niistä ensimmäisen mukaan meidän piti siirtää keskustelumme WhatsAppista Telegramiin.

Kyllä, he voivat myydä minulla käteisdollareita. Minun on kerrottava määrä, sen jälkeen keskustellaan vaihtokurssista, ja sen jälkeen hän antaa minulle ”tilausnumeron”, joka minun pitää kertoa ulko-ovella paikan johtajalle. Minun on oltava toimistossa korkeintaan puolentoista tunnin sisään. Muussa tapauksessa kauppa raukeaa.

Otin taksin palatessani Marata-kadulta. Kuljettaja Dmitri oli positiivinen ja kannustava.

”En minä piittaa tästä kriisistä”, hän aloitti jo ennen kuin matkustaja ehti kysyä koko aiheesta, ”ei minulla ole koskaan ollut yhtään dollaria tai euroa. Ja tänään huomasin, että bensa oli halventunut kokonaisen ruplan! En edes muista, milloin niin mahtava juttu olisi sattunut edellisen kerran.”

RUPLAN VIRALLINEN VAIHTOKURSSI:

21. helmikuuta: 86,1 euroa ja 75,8 dollaria

23. helmikuuta: 90,9 euroa ja 80,4 dollaria

25. helmikuuta: 97,8 euroa ja 86,9 euroa

8. maaliskuuta: 115,6 euroa ja 105,9 dollaria

23. helmikuuta (Luhanskin ja Donetskin ”kansantasavaltojen” tunnustamisen jälkeen) oli viimeinen päivä, jona virallinen kurssi oli edes verrattain lähellä todellista vaihtokurssia. Ensimmäisen sotaviikon lopussa todelliset kurssit (pankeissa ja valuutanvaihtopisteissä) olivat jopa 150 ruplaa euroa ja 130 ruplaa dollaria kohti. Maaliskuun puolivälin jälkeen kurssi on 116 ruplaa per dollari.

Pietarista kirjoittaa toimittaja Mihail, jonka oikeaa nimeä ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.