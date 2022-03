Venäjän mukaan Ukrainassa on natseja. Tästä syystä Vladimir Putin omien sanojensa mukaan määräsi ”erikoisoperaation”, jolla suojellaan siviilejä kansanmurhalta demilitarisoiden Ukraina. Puhe oli myös ”denatsifioinnista” – eli vapaasti suomennettuna natsien poistamisesta.

Erityisen mielellään Venäjä nostaa esiin Azov-joukon. Olemassaolonsa aikana pataljoonasta on kasvanut rykmentti.

Azovin ensimmäinen johtaja oli mies nimeltä Andriy Biletskyi. Biletskyi valittiin Ukrainan parlamenttiin eli Verkhovna Radaan vuonna 2014, jonka vuoksi hänen täytyi lopettaa Azovin johtajana. Biletskyi toimi Radassa vuoteen 2019 asti.

Sanotaan tämä nyt suoraan: 42-vuotias Biletskyi on tai on ainakin ollut täysiverinen natsi. Ennen Azovin perustamista häneltä tunnetaan esimerkiksi tällainen lausunto: Ukrainan kansallinen olemassaolon tarkoitus on johtaa valkoisten rotujen taistelua ali-ihmisiä eli untermenschia vastaan.

Azovin rykmentti syntyi äärioikeistolaisen liikehdinnän pohjalta keräten alkuun vapaaehtoisia lähinnä etnisistä ukrainalaisista.

Andriy Biletskyi oli Azov-joukon ensimmäinen johtaja. Kuva on viime vuodelta.

Azov-joukkoon liittyvät uusnatsipuolueen jäsenet vannoivat valan Kiovassa kesäkuussa 2014.

Azovin rykmentti on saavuttanut menestystä taisteluissa, mutta sitä on syytetty myös sotarikoksista kuten vankien pahoinpitelystä.

Vuonna 2015 Azovin tiedottaja Andriy Diatšenko tuli sanoneeksi USA Today -lehdelle, että 10–20 prosenttia Azovin sotilaista on natseja. Toisaalta USA Today löysi myös juutalaisen sotilaan, joka oli käynyt kouluttamassa Azovin taistelijoita. Juutalainen ei ollut natseja nähnyt.

Vuosien saatossa Azovin toimintaa ovat rahoittaneet ukrainalaiset oligarkit, esimerkiksi Dnipropetrovskin entinen kuvernööri Ihor Kolomoiskyi.

Kolomoiskyin uskotaan rahoittaneen myös vuosina 2014–2015 toiminutta Aidar-vapaaehtoispataljoonaa, jota muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty on syyttänyt separatistialueilla tapahtuneista sotarikoksista kuten ruoka-avun perille pääsemisen estämisestä ja kidutuksesta.

Yksityisten tai vain osittain virallisten komentorakenteiden alla toimivien militioiden eli sotilasryhmien käyttö voi olla valtion kannalta kekseliästä tilanteissa, joissa suoraa yhteyttä valtion ja sotilasjoukon välillä ei voi osoittaa. Tällaisilla sopimussotilailla voi teetättää ”mustia tai harmaita operaatioita”, eli toimia, jotka ovat sodan oikeusääntöjen kannalta kyseenalaisia, kirjottavat Teemu Saressalo ja Aki Huhtinen. Heidän akateeminen artikkelinsa The Information Blitzkrieg — “Hybrid” Operations Azov Style on vuodelta 2018.

Saressalo on Maanpuolustuskorkeakoulun väitöskirjatutkija ja Huhtinen johtamisen sotilasprofessori.

Ongelmia voi kuitenkin syntyä siitä, miten tällaiset joukot palautetaan valtiollisen sotilaskurin piiriin ja rajoitetaan niiden valtaa. Puolittainen tai peitelty sotilasjoukon ohjaus on Saressalon ja Huhtisen mukaan mahdollinen vain rajatun ajan. Sen jälkeen joukkoon on katkaistava kaikki välit, tai muutettava se uskottavasti osaksi virallista komentorakennetta.

Ukrainassa komentorakenteeseen integrointi on onnistunut, Saressalo ja Huhtinen kirjoittavat. Nykyään Azov on osa Ukrainan Kansalliskaartia, ja ääriajattelun vivahteita oli jo vuonna 2018 ryhdytty artikkelin mukaan siistimään.

Aidar-pataljoona puolestaan lakkautettiin vuonna 2015. Sen jälkeen se on liitetty osaksi useampaakin eri Ukrainan armeijan yksikköä, muun muassa maavoimien mekanisoidun jalkaväen 53. prikaatia.

Azov, Aidar ja muutamat muut vapaaehtoispataljoonat syntyivät sekavaan tilanteeseen. Talvella 2014 Ukrainan hallinto oli melko halvaantunut. Tätä tilannetta Venäjä käytti hyväkseen ja valtasi Krimin sekä aiheutti laittomuuden tilan Itä-Ukrainan Donbasissa.

Sekaannus tarjosi vapaaehtoisarmeijoille hedelmällisen maaperän. Osa niistä perustettiin lainmukaisesti Ukrainan sisäministeriön tai puolustusministeriön alaisuuteen, mutta esimerkiksi Azovin pataljoona oli itsenäinen. Tämä itsenäinen joukko oli kuitenkin melko hyvin varustautunut ja taistelukykyinen, joten sen olemassaolo ja toiminta nautti Ukrainan hallinnon hyväksyntää. Siitä nimittäin oli apua.

Azovin pataljoonan taistelijoita Harkovassa 11. maaliskuuta.

Azov-rykmentin sotilaat harjoittelivat Harkovassa 11. maaliskuuta.

Se, että Azovista kirjoitetaan juuri nyt, liittyy taistelutilanteeseen myös symbolisessa mielessä.

Azov alkoi saada taistelukokemusta vallatessaan Mariupolin kaupunkia takaisin Venäjän kokoamilta separatistijoukoilta keväällä 2014.

Brittiläisen The Sunday Timesin toimittaja oli saapunut separatistien resupekka-armeijan valtaamaan Mariupoliin toukokuussa 2014 sen jälkeen kun juopuneet separatistit olivat vallanneet paikallisen poliisiaseman. Verilöylyssä kuoli yli 20 ihmistä.

”Silminnäkijät kuvailivat minulle miten mustiin pukeutuneet miehet avasivat tulen mellakoitsijoita kohti ja tähtäsivät heidän jalkoihinsa tehdäkseen heidät liikuntakyvyttömiksi”, toimittaja kuvaili.

Azovin ”mustiin pukeutuneita miehiä” oli tuohon aikaan noin 70, ja kesti kuitenkin vielä kuukausia, ennen kuin Ukraina sai Mariupolin vallattua takaisin.

Nyt Venäjän asevoimat on pommittanut Mariupolia pari viikkoa, ja kaupunki alkaa muistuttaa yhtä valtavaa rauniota. Siellä jossain on myös Azovin joukkoja.

Keskiviikkoaamuna Mariupolin Azov oli lisännyt Telegram-kanavalleen ilmakuvaa, jossa näkyy miten kaupungin kerrostalot savuavat auringonpaisteessa.

Uutistoimisto Reutersin Azovin rykmentiltä välittämää kuvaa ilmakuvavideosta. Tämä kuva on lisätty Reutersin palveluun 14. maaliskuuta.

Rykmentti on tunnetusti taitava käyttämään sosiaalista mediaa viestinnässään. Myös rykmentin verkkosivut on toteutettu melko ammattimaisesti: kuvat ovat harkitusti ja isosti esillä ja sivut toimivat kitkatta.

Sosiaalisen median näkyvyyttä pidetäänkin yhtenä syynä Azovin tunnettuuteen ja siihen, että Azov on onnistunut rekrytoimaan ulkomaisia taistelijoita, jotka vaikuttavat myös osaavan sotia.

Azovin rykmentin veteraanit antoivat siviileille sotilaskoulutusta Harkovassa helmikuun lopulla.

Taistelijoita on tullut Suomestakin. Vuoden 2014 jälkeen Azovissa on käynyt taistelemassa ainakin yksi lappeenrantalainen mies, yksi ruotsinsuomalainen sekä ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Ukrainaan muuttanut ja jäänyt suomalaismies. Tämä pohjanmaalainen toimii taistelijoiden kouluttajana, ja on HS:n tietojen mukaan kouluttanut myös Azovin sotilaita.

Parhaillaan Azovissa arvioidaan olevan yhden käden sormilla laskettava määrä suomalaisia. Mitään lukuja ei kuitenkaan voi luotettavasti vahvistaa.

Azovista on esitetty yhteyksiä suomalaiseen järjestäytyneeseen äärioikeistoon. Azovin ensimmäinen komentaja Biletskyi perusti vuonna 2016 uuden puolueen Kansallisen korpuksen, joka usein mielletään sotilasrykmentin poliittiseksi siiveksi. Kansallisen korpuksen kansainvälisten asioiden sihteeri Olena Semenjaka kävi keväällä 2019 puhumassa etnonationalistien Awakening-konferenssissa Turussa.

Syksyllä 2019 Yhdysvaltojen edustajainhuoneessa tehtiin aloite siitä, että Yhdysvaltojen ulkoministeriö lisää kolme eurooppalaista äärioikeistojärjestöä ulkomaisten terrorijärjestöjen listalle. Yksi niistä oli Azov-pataljoona. Aloite ei kuitenkaan edennyt – eikä sille olisi aihetta odottaa erityistä menestystä varsinkaan nykyoloissa.

Tunnettuutensa kautta Azovilla on myös brändiongelma. Sosiaalisessa mediassa rykmentin äärioikeistolaisuuteen vivahtavat logot herättävät pelkoa ja suoranaista vihaa.

Azov-rykmentin nykyinen logo.

Azovin logo muistuttaa susikoukku-symbolia eli wolfsangelia, joka nähtiin myös Natsi-Saksan Waffen-SS:n 2. panssaridivisioonan logossa. Vaikka Azovin logon sanotaan olevan monogrammimainen mukaelma sanojen Ідея Нації (kansan idea) alkukirjaimista, asiat ovat monesti ihmisille sitä, miltä ne näyttävät. Ідея Нації on alunperin Ukrainan äärioikeistolaisliike Sosiaalinationalistisen kokouksen tunnus.

Niinpä logoon liittyvät johtopäätökset ovat arkijärjellä pääteltynä vähintäänkin ilmeisiä.

Juuri natsismilla on Venäjälle nyt merkitystä. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, Putin sanoi hyökkäyspuheessaan että ”erikoisoperaation” tarkoitus on puhdistaa Ukraina natseista.

Azovin rykmentille todennäköisesti kuulunut tuhoutunut sotilasajoneuvo Mariupolissa. Kuva on otettu keskiviikkona.

Mikäli Azovin rykmentistä nyt jäisi vangiksi sotilas, jolta löytyisi tatuoituna vaikkapa Saksan vaakunakotka, häntä todennäköisesti esiteltäisiin tiheään Venäjän valtionkanavien televisio-ohjelmissa todisteena siitä, että Venäjän "erikoisoperaatio”- ja natsinpuhdistustoimet olisivat tehokkaita ja oikeutettuja.

”Tarkistin muutamasta lähteestä, minkälaista kuvamateriaalia Azov on viime aikoina julkaissut. Virallisilla kanavilla on pääosin siistiä: eli ei hakaristejä tai vastaavia uusnatsisymboleita, mutta osa kuvista antaa kyllä mielleyhtymiä kolmanteen valtakuntaan”, sanoo everstiluutnantti ja väitöskirjatutkija Teemu Saressalo nykytilanteesta.

”Epävirallisissa, azovilaisten itsensä todennäköisesti ottamissa ja julkaisemissa kuvissa esiintyy muutamissa tapauksissa jotain uusnatsisymboliikkaa, mutta lyhyen tarkastelun perusteella näytti olevan kyse ainoastaan muutamasta tapauksesta.”

Löytyy kuitenkin poikkeus, joka vahvistaa säännön. Saressalo kertoo, että Ukrainan kansalliskaartin sivuilla on hiljan julkaistu video, jossa Azov-rykmentin jäsen väitetysti kastaa luoteja sianrasvassa.

Ne on kuulemma varattu Venäjän puolella taisteleville islaminuskoisille tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrovin joukoille.

”Eli ei asiaa paratiisiin, jos sattuu näistä luodeista kaatumaan.”

Juuri tällaista Venäjä haluaakin nähdä.

”Voihan olla, että tämä yksi esimerkki on riittävä, jotta Putinin propagandakoneisto voi tehdä yleistyksen: katsokaa, natseja ne ovat kaikki, tässä on todiste”, Saressalo arvioi.

”Azov edustaa kuitenkin nopeasti laskettuna vain joitakin prosentin kymmenesosia Ukrainan asevoimista.”