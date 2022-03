140-metrisen luksusjahdin mysteerinä pysynyt omistaja on Vladimir Putin, väittää Aleksei Navalnyin järjestö

Šeherazade on maailman suurin jahti, jonka omistaja ei ole ollut tiedossa.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin korruption vastainen FBK-järjestö kertoo, että 140-metrisen Šeherazade-superjahdin tähän asti mysteerinä pysynyt omistaja on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Kyseessä on maailman suurin jahti, jonka omistaja ei ole ollut tiedossa.

Järjestö perustaa tietonsa heille vuodettuun laivan miehistölistaukseen. Pelkästään helposti tarjolla olevien julkisten lähteiden perusteella FBK pystyi varmistamaan, että miehistölistauksen kahden ensimmäisen sivun 23 ihmisestä ainakin kymmenen on Venäjän valtiollisen turvallisuuspalvelun FSO:n palveluksessa.

FSO:n työnkuvaan kuuluu myös Putinin turvallisuuden varmistaminen, ja jo aiemmin on tiedetty, että FSO vastaa ei vain Putinin virka-asuntojen turvallisuudesta vaan myös Putinin monien muiden tarpeiden päivittäisestä pyörittämisestä.

Navalnyin järjestön Šeherazaden miehistöstä löytämät venäläiset ovat siis Venäjän valtion sotilaallisen turvallisuuspalvelun palkkalistoilla, ja heidän tiedetään työskennelleen Putinin turvallisuuden eteen.

Nyt paljastui, että he matkustavat myös säännöllisesti Italiaan hoitamaan talviteloillaan olevaa Šeherazadea.

Navalnyin järjestö sanoo lisäksi onnistuneensa haastattelemaan yhtä Šeherazaden miehistön jäsentä, joka vahvisti aluksen kuuluvan Putinille. Järjestö sai samalla myös kuvia aluksen sisältä.

Jo aiemmin arveltiin, että Šeherazade saattaa kuulua Putinille. The New York Times -lehti julkaisi aiemmin maaliskuussa ison jutun, jossa Toscanan rannikkokaupunki Marina di Carraran satamassa olevan laivan omistajaa yritettiin selvittää muun muassa soittamalla laivan kapteenille.

Kapteeni kielsi yhteydet Putiniin mutta sanoi Italian talousrikoksista vastaavan poliisin tehneen ratsian laivalle maaliskuun alussa ja takavarikoineen aluksen omistus­järjestelyihin liittyviä dokumentteja.

Nyt Navalnyin FBK-järjestö sanoo, että heidän keräämänsä aineisto riittää todistamaan, että Šeherazade todella on Putinille kuuluva superjahti. FBK vaatii, että alus takavarikoidaan välittömästi.

Šeherazade on upouusi superjahti, valmistunut vuonna 2020 ja maksanut Superyachtfan-sivuston mukaan 700 miljoonaa dollaria eli noin 635 miljoonaa euroa. Laivan on rakentanut saksalainen Lürssenin telakka, joka lupaa asiakkailleen ”täydellistä salassapitoa”.

Kuusikantisella laivalla on kaksi helikopterikenttää, keulassa ja yläkannen takana. Laivan keulassa olevan kentän alla näyttäisi olevan myös halli helikopteria varten. Keskellä laivaa näyttää olevan hissi.

Lisäksi laivalla on ainakin kauneussalonki, kuntosali, useita eri saunoja, iso ruokasali, lukuisia vierashyttejä, vip-hyttejä, valtava olohuone, erillinen, kahteen osaan jaettu omistajan kansi ja niin edelleen.

Mikäli myös Italian poliisi vakuuttuu, että Šeherazaden omistaja on Putin, laiva tullaan takavarikoimaan. Putin on EU:n henkilökohtaisten pakotteiden listalla hänen Ukrainassa aloittamansa laajamittaisen hyökkäyssodan takia ja hänen varansa EU:ssa on jäädytetty.