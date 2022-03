Biden varoitti, että Venäjä on alkanut valmistautua sodan seuraavaan vaiheeseen – Tätä se voisi tarkoittaa

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on nyt selkä seinää vasten, mikä saa tämän turvautumaan entistä kovempiin keinoihin.

Washington

Nytkö se alkaa?

Tämä kysymys saattoi käväistä monien amerikkalaisten mielessä maanantaina, kun presidentti Joe Biden varoitti Venäjän suunnittelevan kyberhyökkäystä Yhdysvaltoja vastaan.

Yhdysvallat on aiemminkin yleisellä tasolla todennut, että kyberhyökkäykset ovat yksi osa Venäjän ”pelikirjaa” eli keinovalikoimaa.

Nyt varoituksen antoi itse presidentti. Aiemmin maanantaina Biden myös kertoi ”kehittyvästä tiedustelutiedosta”, jonka mukaan Venäjä suunnittelee hyökkäyksiä ja pohtii vaihtoehtojaan parhaillaan.

Bidenin mukaan Putin on nyt selkä seinää vasten, mikä saa tämän turvautumaan entistä kovempiin keinoihin. Yksi tällainen on Bidenin mukaan kyberisku.

”Venäjän kyberkyvykkyys on huomattava, ja se [kyberhyökkäys] on tulossa.”

Presidentin mukaan hyökkäykset olisivat kosto laajoista taloudellisista pakotteista, jotka Venäjää vastaan on otettu käyttöön. Ne olisi kohdistettu nimenomaan Yhdysvaltoja vastaan.

Presidentti Biden puhui maanantaina yritysjohtajien Business Roundtable -yhdistyksen tilaisuudessa Washingtonissa.

USA:n tiedustelutieto näytteli ennen Venäjän hyökkäystä suurta roolia, sillä Yhdysvallat paljasti sitä lähes reaaliajassa viedäkseen Venäjältä mahdollisuuden yllätyshyökkäykseen.

Jaettu tieto osoittautui suurilta osin oikeaksi: Venäjä käynnisti hyökkäyksensä odotetun aikaikkunan sisällä ja otti kohteekseen pääkaupunki Kiovan.

Tämä lisää Yhdysvaltain jakaman tiedustelutiedon uskottavuutta. Biden kehotti maanantaina yrityksiä tekemään kaikkensa suojautuakseen mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä välittömästi.

Valkoisen talon kyberturvallisuusviranomainen Anne Neuberger kertoi samana päivänä, että sadat yritykset ovat saaneet hallinnolta salaisia tiedonantoja, jotka liittyvät Venäjän mahdolliseen hyökkäykseen ja siihen valmistautumiseen.

Hän kuitenkin sanoi, että toistaiseksi ei ole todisteita ”tietystä kyberhyökkäyksestä” eli tietoa, jonka mukaan Venäjä olisi päättänyt käynnistää iskun esimerkiksi tiettyjä yrityksiä tai hallinnonalaa vastaan.

Ohjelmistoyritys VMWaren kyberturvallisuusstrategian päällikkö Tom Kellermann arveli maanantaina, että Yhdysvaltoihin kohdistuu selvä uhka.

”Tuhoisien kyberhyökkäyksien uhka on välitön”, hän sanoi Politico-lehden mukaan.

Tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat joutuu Venäjän kyberhyökkäyksen kohteeksi. Esimerkiksi viime vuonna ryhmä Venäjällä toimivia kyberrikollisia murtautui Yhdysvalloille tärkeän Colonial Pipeline -öljyputken tietojärjestelmään. Yhtiö joutui maksamaan miljoonalunnaat.

Tämä sai hallinnon havahtumaan siihen, miten huonosti varautunut Yhdysvallat oikeastaan oli.

Colonial Pipelinen tankkeja Marylandissa Yhdysvalloissa.

Valkoisen talon kyberturvallisuusviranomainen Anne Neuberger.

Kyberiskut ovat tähän asti näytelleet joidenkin arvioiden mukaan yllättävän pientä roolia Ukrainan sodassa.

Muun muassa Ukrainan pankkeihin kohdistui kyllä laaja palvelunestohyökkäys helmikuussa, ja maa on ollut Krimin valtauksen jälkeen toistuvan kyberhäiriköinnin kohteena, mutta silti moni odotti pahempaa.

Jotkut ovat arvelleet, että Venäjän kyberkyvykkyyttä olisi liioiteltu. Toinen näkemys on, että Venäjä on vain odottanut oikeaa hetkeä.

Toistaiseksi Venäjän huomio on mennyt perinteiseen sodankäyntiin, kun sota ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti. Venäjän on myös arveltu pelkäävän mahdollista vastaiskua, joka voisi heikentää sen asemaa entisestään.

Venäjä on kuitenkin vannonut kostoa maille, jotka ovat asettaneet sitä vastaan pakotteita. Yhdysvallat on johtanut pakoterintamaa, ja siksi vastatoimien on odotettu kohdistuvan joiltain osin Yhdysvaltoihin.

Jotkut asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Venäjän reaktio on ollut Yhdysvaltojen suuntaan hyvin maltillinen.

”On huomionarvoista, ettei vastausta ole tullut. Uskon, että on olemassa todellinen mahdollisuus, että vaikka länsi ei enää tekisi mitään, Venäjä voisi eskaloida tilanteen ryhtymällä kostotoimiin”, Carnegie-ajatushautomon tutkija Stephen Wertheim sanoi Vox-lehdelle.

Milanossa osoitettiin viikonloppuna mieltä presidentti Putinia ja Venäjän sotatoimia vastaan.

Maanantaina viranomaiset eivät eritelleet, millaista iskua ne uskovat Venäjän valmistelevan.

Venäjän keinovalikoimaa pidetään laajana: disinformaatiota, propagandaa, verkkovakoilua, tuhoisia infrastruktuuria rapauttavia kyberhyökkäyksiä.

Periaatteessa Venäjä voisi esimerkiksi vaikuttaa Yhdysvaltain sähköverkkoon, mutta tällainen laajalti siviileihin heijastuva toimi aiheuttaisi rajun vastareaktion. Se voitaisiin katsoa sotatoimeksi.

Siksi jonkinlaista rajatumpaa hyökkäystä pidetään todennäköisempänä.

Selvää on, ettei kyberisku jäisi ilman vastareaktiota.

”Mitä he voivatkaan tehdä meille, me voimme tehdä saman heille”, yhdysvaltalaisviranomainen totesi NBC Newsin haastattelussa helmikuun lopussa.

Yhtenä amerikkalaisen kyberkyvykkyyden merkittävimpänä osoituksena pidetään Iranin ydinohjelmaan kohdistunutta Stuxnet-hyökkäystä vuosina 2007–2010. Siinä haittaohjelmia käytettiin valtavien fyysisten vahinkojen aiheuttamiseen. USA toteutti operaation yhdessä Israelin kanssa.

Laajamittaista kybersotaa valtioiden välillä ei ole toistaiseksi nähty. Siksi ei ole valmista käsikirjoitusta, jonka mukaan edetä.

Ei ole olemassa esimerkiksi selkeää rajaa sille, miten vakava hyökkäys laukaisisi puolustusliitto Naton viidennen artiklan. Periaatteessa Naton jäsenmaat voisivat rinnastaa kyberhyökkäyksen perinteiseen sotilaalliseen hyökkäykseen.

Biden matkustaa loppuviikosta Eurooppaan tavatakseen Nato-maiden liittolaisia. Kyberhyökkäysten uhka ja niihin reagointi on todennäköisesti asialistalla.