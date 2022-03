Onnettomuuspaikan tutkinta metsäisillä vuorenrinteillä on hankalaa.

Pelastustyöntekijät jatkoivat tiistaina etsintöjään onnettomuuspaikalla eteläisen Guangxin vuoriston metsäisillä rinteillä, vaikka toiveet eloonjääneistä hiipuvat, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maastossa lojuu palaneita koneenosia, matkatavaroita ja passeja, Kiinan valtion televisiossa kuvaillaan.

China Eastern -lentoyhtiön Boeing 737-800 putosi maanantaina maahan jyrkässä kulmassa ja sytytti tulipalon. Kiinan mediassa on näytetty syöksyvästä koneesta videota, joka tallentui auton kojelaudan kameraan.

Koneen kyydissä oli 123 matkustajaa ja 9 lentohenkilökunnan jäsentä. Kiinan valtion televisiossa tilannetta onnettomuuspaikalla kuvataan ”synkäksi”, ja on mahdollista, että kaikki koneessa olleet ovat kuolleet.

Koneen palasia rinteessä Tengxianissa Guanxi Zhuangin alueella tiistaina.

Lento MU5735 oli matkalla Yunnanin pääkaupungista Kunmingista Guangzhoun satamakaupunkiin. Kone lähti syöksymään Tengxianin yllä niihin aikoihin, kun se olisi tavallisesti alkanut valmistautua laskeutumiseen pudottamalla hiljalleen korkeutta.

Onnettomuus on ensimmäinen maahansyöksy Kiinassa 12 vuoteen. Syytä ei tiedetä ennen mustien laatikoiden löytämistä, mutta lentoyhtiö China Eastern on varmuuden vuoksi pysäyttänyt kaikkien Boeing 737-800 -koneidensa lennot.

Reutersin toimittaja haastatteli onnettomuuspaikan lähistöllä kyläläisiä, ja he kertovat kuulleensa kovan jyrähdyksen.

”Se oli kuin ukkonen”, kommentoi 64-vuotias Si Reutersille.

Poliisi on eristänyt onnettomuusalueen ulkopuolisilta tutkinnan ajaksi, mutta työ on vaikeaa. Turmapaikkaa ympäröivät vuoret. Sinne johtaa Kiinan median mukaan vain yksi polku, ja alueelle on luvattu sadetta.

Pelastustyöntekijät suuntasivat onnettomuuspaikalle Tengxianissa tiistaina.

Lennon Jos lennon teknisen kulun ja ohjaamon äänet tallentavat laitteet löytyvät, ne voisivat valottaa, mikä aiheutti onnettomuuden.

Yhdysvaltain ilmailuhallinnon entinen johtaja Dan Elwell arvioi Reutersille, että mekaaniset viat ovat erittäin harvinaisia lentokoneen ollessa matkalentokorkeudessa.

”Onnettomuudet, jotka saavat alkunsa matkalentokorkeudessa, aiheuttaa yleensä sää, tahallinen sabotaasi tai lentäjän virhe”, Elwell sanoo.