”Kyllä, pidimme aiheesta useita oppitunteja. Jokainen sota merkitsee silkkaa kauhua”, sanoi pietarilainen rehtori Fontankan haastattelussa.

Tapamme nähdä maailma heijastuu vahvasti siihen tapaan, jolla opetamme lapsiamme. Ja siihen, kuinka reagoimme niihin järisyttäviin haasteisiin, joiden edessä Venäjä ja Eurooppa nyt ovat.

Kuten olen jo useita kertoja aiemminkin todennut tässä juttujen sarjassa, ensimmäisinä hyökkäystä seuranneina päivinä kaikkialla Venäjällä vallitsi aito tyrmistys. Se vallitsi useissa keskushallinnon osissa, paikallishallinnossa, kouluissa.

On äärimmäisen tärkeätä ymmärtää, että venäläiset tavalliset ihmiset saattavat niin kutsutuissa keittiökeskusteluissa läheisten ystävien ja sukulaisten kanssa yhä ilmaista oman, riippumattoman mielipiteensä. Mutta heti, kun siirrytään ”työpaikkatasolle”, heidän on saatava ohjeita ylhäältä – mitä saa sanoa ja mitä ei? Mikä on virallinen kanta tähän tai tuohon asiaan?

Kuvernööri saa vapaasti päättää, kuinka kaupungin puhtaanapito hoidetaan, mutta poliittisemmissa asioissa hänen on saatava tiukat ohjeet Kremlistä. Koulun opettaja saa opettaa matematiikkaa parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta hän tarvitsee ”neuvoja” nykyisen tilanteen selittämiseen. Pahimmassa pinteessä ovat historian opettajat. Joillakin luokka-asteilla opetusohjelmassa on keskiaika, jolloin suuri Kiovan Venäjä syntyi ja kukoisti.

Helmikuun lopulla opetusministeriö heitti kouluille pelastusrenkaan. Se oli kattava kalupakki (’metoditška’ sujuvalla nykyvenäjällä), joka sisälsi yksityiskohtaisen analyysin Ukrainan historiasta antiikin ajoista tähän päivään. Siinä myös selitettiin, miksi ”veljeskansan vapauttaminen” välittömästi oli välttämätöntä.

Nämä teesit eivät olleet uusia. Me kaikki olemme kuulleet ne Venäjän presidentin useissa viimeaikaisissa puheissa. Häntä jopa kutsutaan ”maan kalleimmaksi historian opettajaksi”.

Aineistoon kuului kuitenkin myös joitakin merkille pantavia osia, joiden tarkoituksena on tehdä vaikutus nuoreen yleisöön. ’Metoditška’ on puettu hyvin yksinkertaiseen kieliasuun ja siinä on myös mahdollisia kysymys ja vastaus -osioita. Sellaiset sanat kuin ”ukrainalaiset veljemme”, ”vuoden 2014 vallankaappaus” ja ”tavoitteemme on rauha” toistuvat tässä dokumentissa yhtä usein kuin kuoro-osuudet huonossa laulussa.

Viimeiset sanat ovat sydäntä särkeviä: ”Mitä rohkea ja rehellinen ihminen tekee nähdessään pyssymiehen matkalla teidän koulullenne? Seisooko hän lähettyvillä kyltteineen, jossa lukee ’minä vastustan sotaa’? Vai tekeekö hän roistosta lopun?”

Eikä tämä itse asiassa edes ollut ainoa dokumentti. Kouluja ohjeistettiin pitämään maaliskuun alussa erityisiä oppitunteja tästä aihepiiristä. Opetusmateriaaliksi tarjottiin jopa katkelmaa Putinin puheesta. Se näytettiin ja siitä oli määrä keskustella luokassa.

Pietarissa on noin 800 koulua, joten en voi kertoa tilanteesta koko kaupungissa. Otin kuitenkin yhteyttä kavereihini, joiden eri-ikäiset lapset käyvät seitsemää eri koulua. Yhdessäkään niistä ei järjestetty tällaisia oppitunteja, vaikka opettajien ammattiliitossa työskentelevät lähteeni vahvistavat koulujen saaneen tarvittavan materiaalin.

”Ei koulu ole kuussa. Meidän on puhuttava lapsille”, selittää Maksim Pratusevitš uutistoimisto Fontankan haastattelussa. Pratusevitš on rehtorina koulussa #239, joka on yksi kaupungin parhaista.

”Joten kyllä, pidimme aiheesta useita oppitunteja. Jokainen sota merkitsee silkkaa kauhua. Me voimme puhua kaikesta, mutta meidän ei pitäisi esittää moraalisia arvioita. Emme me voi sanoa, että toista mieltä olevat ovat kaikki roistoja. Heidänkin keskuudessaan on erittäin hyvin ihmisiä.”

Ruutukaappaus Fontanka-lehden jutusta. Kuvassa rehtori Maksim Pratusevitš.

Pratusevitš kertoo, että jotkut hänen oppilaistaan ovat muuttaneet Eurooppaan helmikuun 24. päivän jälkeen. He ovat toistaiseksi etäopetuksessa.

Sotaleikkien leikkiminen on yleistä poikien keskuudessa. Tänään näiden leikkien juoni kääntyy ”natsien tappamiseksi Ukrainassa”. Tällaista surullista tarinaa kerrotaan kaupungin kaduilla, ja sitä kertovat oman tyttäreni luokan pojat. He ovat nyt 10–11-vuotiaita.

Muuten, saimme äskettäin puhelinsoiton tyttäremme opettajalta: ”Haluaisin vain kertoa, että Maša (olettakaamme, että se on tyttäreni nimi) sanoi kerran, että syypää tähän sotaan onkin Venäjä eikä Ukraina. Pelkäänpä, että sellainen puhe aiheuttaa meille kaikille ongelmia. Älkää tuhotko lapsenne elämää.”

Sallikaa minun lopuksi esittää katkelmia erään vanhemman whatsapp-keskustelusta, joka julkistettiin Ksenia Sobtšakin some-tilillä. Sobtšak on tunnettu Putinin kriitikko ja presidenttiehdokas vuoden 2018 vaalissa. Keskustelu uskotaan käydyn kakkosluokkalaisten eli 7–8-vuotiaiden lasten vanhempien välillä.

Ovat nämä otteet sitten todellisia tai väärennettyjä, ne osoittavat kirkkaasti valtavaa jakolinjaa venäläisessä yhteiskunnassa. Tämä sota on ehdottomasti repäissyt syvän kuilun ihmisten välille. Tunnen henkilökohtaisesti ainakin kaksi perhettä, jotka hajosivat viime viikkojen aikana nykyisen tilanteen aiheuttamien sovittamattomien ristiriitojen vuoksi.

Opettaja: Hyvät vanhemmat! Auttakaa lapsianne laatimaan maanantaiksi ”kirje sankarille”. Se on siis pojille, jotka taistelevat fasisteja vastaan Ukrainassa … Tämä on kansalaisvelvollisuutemme!

Vanhempi 1: Emme me aio kirjoittaa sellaista kirjettä. Minun sukulaisiani ammutaan parhaillaan Ukrainassa. Eivät he ole fasisteja! Älkää ihmeessä sotkeko lapsia tähän.

Vanhempi 2: Eivät meidän venäläiset poikamme taistele Ukrainan kansalaisia vaan niitä fasisteja vastaan, jotka ovat kaapanneet vallan. Minullakin on sukulaisia Ukrainassa.

Vanhempi 3: …minä vastustan tätä ideaa … jos sellaiset kirjeet joutuvat pahantahtoisiin käsiin, meidän koulumme olisi ensimmäisenä pommitettavien listalla.

Vanhempi 4: Minä olen venäläinen ja niin ovat poikanikin. Me elämme Venäjällä ja olemme ylpeitä siitä. Venäjä ei koskaan ole hyökännyt mihinkään maahan eikä tule koskaan hyökkäämään. Rukoilen niiden vanhempien puolesta, joiden pojat ovat nyt siellä.

Vanhempi 5: Minäkin olen vastaan… eikä sillä ole mitään tekemistä meidän lastemme kanssa. Arvelisin, etteivät monet vanhemmista edes puhu tilanteesta lastensa kanssa. He ovat siihen liian nuoria.

Opettaja: Rakkaat vanhemmat! Tämä juttu on tarkoitettu vain venäläisille isänmaanystäville. Niille, jotka tukevat presidenttiämme. Niille, jotka välittävät veljeskansastamme Ukrainassa. Mutta osallistuminen on vapaaehtoista.

Pietarista kirjoittaa toimittaja Mihail, jonka oikeaa nimeä ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.