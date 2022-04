Haredien eristetystä elämästä tuli Netflix-hitti. Jerusalemissa he torjuvat ulkopuoliset mutta heidän vaikutuksensa kasvaa. Purim-juhlapäivänä hareditutkija tekee poikkeuksen ja ottaa mukaansa synagogaan ja tansseihin.

Arkipäivisin Jerusalemin Mea Shearimin kaupunginosan miehet kulkevat kaduillaan mustissa huopahatuissa ja perinteisissä, tummissa asuissa. Naiset menevät toisaalla hameissaan ja päät peitettyinä. Mukana juoksentelevat lapsikatraat ovat suuria.

Purim Mea Shearimissa perjantaina 18. maaliskuuta 2022. Miehet ja naiset pysyttelivät juhlimassa eri puolilla verkkoa ulkonakin.

Naiset kokoontuivat purim-juhlassa omalle puolelleen.

Mea Shearimissa asuu haredeja eli vanhoillisia ortodoksijuutalaisia, joita ohjaa kolme periaatetta: eristäytyminen maallistuneesta yhteiskunnasta, omistautuminen tooran opiskeluun ja rabbien ohjeiden tinkimätön noudattaminen.

Haredien vaikutus Israelissa kasvaa. Tilastojen mukaan haredinainen synnyttää keskimäärin 6,9 lasta eli yli kolme kertaa enemmän kuin maallistunut israelilainen nainen. Tällä hetkellä haredeja on Israelissa 1,2 miljoonaa, hieman alle 13 prosenttia Israelin väestöstä. Israelin tilastokeskuksen ennusteen mukaan joka kolmas israelilainen on haredi vuonna 2065.

Jerusalemissa lähes miljoonasta asukkaasta nykyisin joka kolmas on haredi.

Eristäytyminen on merkinnyt sitä, että ulkopuoliset eivät juuri ole tunteneet haredien elämää. Tai ainakaan sitä ei ole tunnettu laajalti – ennen kuin suoratoistopalvelu Netflixin ortodoksijuutalaisista kertovista sarjoista tuli hittejä. Israelilainen Shitsel-sarja kertoo kuvitteellisesta Shtiselin haredijuutalaisesta perheestä, joka asuu Jerusalemissa Geulan kaupunginosassa. Netflix-sarja Unorthodox taas kertoi Brooklynin yhteisöstä lähtevästä nuoresta naisesta. Yhdysvalloissa haredeja on puolisen miljoonaa, koko maailmassa vajaa kaksi miljoonaa.

Todellisuus ei kuitenkaan ole kuin televisiosarja. Mea Shearimin haredit eivät avaa oviaan niin, että esimerkiksi ulkomaalainen toimittaja pääsisi noin vain kurkistamaan yhteisöön.

Hareditutkija Aharon Eitan Jerusalemin heprealaisesta yliopistosta arvioi, että yksi päivä vuodessa on kuitenkin poikkeus. Se on haredien maaliskuinen juhlapäivä purim.

Eitan on itsekin sefardiharedi ja rabbi, ja hän lupaa viedä toimittajan purimina 18. maaliskuuta kierrokselle Mea Shearimiin, joka on Shtisel-sarjan Geulan naapurissa ja sitä vielä eristäytyneempi.

Harediperhe kävelyllä Mea Shearimissa. Purimin aikana satoi, ja toisilla oli muovipussi vedettynä karvalakin päälle.

Purimina kaikki on toisin kuin tavallisesti. Juhlapäivä juontaa juurensa neljännelle vuosisadalle ennen ajanlaskumme alkua, jolloin Persian vallan alla olevat juutalaiset aiottiin tappaa. Vanhan testamentin Esterin kirjassa kerrotaan tarina siitä, miten tilanne ratkesi: kuningatar Ester sai viihdytettyä kuningas Kserksestä ja siten estettyä neuvonantaja Hamanin suunnitteleman joukkomurhan.

Tätä juhlistavan päivän aikana haredit pukeutuvat naamiaisasuihin ja antavat lahjoja toisilleen. Alkoholia nautitaan runsain mitoin.

Tutkija Aharon Eitan ei halua itse tulla valokuvatuksi mutta lupaa kysyä kuvaamisen mahdollisuutta juhlivalta väeltä.

Juhlijoita kadulla.

Turkkilaisia, šeikkejä, klovneja ja tietysti Estereiksi pukeutuneita. Mea Shearimin kaduilla tulee vastaan monenlaisia naamiaisasuja. Periaatteidensa mukaan suuri osa asukkaista kieltäytyy keskustelusta ja kuvaamisesta. Jotkut pysähtyvät kuitenkin poseeraamaan kameralle. Kun heiltä kysyy nimeä, saa iloisen tervehdyksen ja vastauksen tyyliin ”Michael Jackson” tai ”Jumalan poika”.

Isä ja tytär naamiaisasuissa.

Miehet poseerasivat juhlahatuissaan ja -takeissaan.

Aharon Eitan johdattaa suuren synagogaan, jonka etukorokkeella istuu kuusi rabbia. Suurta salia kiertävät penkkirivit ovat tupaten täynnä miehiä, samoin lattia. Paikalle on kokoontunut toistatuhatta mustapukuista hasidiryhmään kuuluvaa haredia. Monet ovat humalassa. Miehet pomppivat ja tanssivat kaulakkain. Vierailijat pääsevät sisään, mutta päärabbi kieltää kaiken valokuvaamisen.

Naiset ja lapset istuvat parvella, jossa lapset telmivät ympäriinsä. Kaiteen yläpuoli on peitetty verholla, jonka yhdestä avonaisesta kohdasta naiset pystyvät vuorollaan kurkistamaan, minkälainen meno on alhaalla. Haredikulttuuri pyrkii pitämään miehet ja naiset erillään.

Naiset juhlivat purimia keskenään.

Pieniä tyttöjä morsiamiksi pukeutuneina. Haredit avioituvat nuorina aikuisina, ja avioliitot ovat järjestettyjä.

Haredit jaetaan pääsääntöisesti kolmeen ryhmään: liettualaisiin, hasideihin ja sefardeihin. Ne ovat väestöltään suurin piirtein yhtä suuria.

”Erilaisia variaatioita on sitten hurjasti, niin kuin 50 harmaan eri sävyä ”, Eitan sanoo.

Sefardeja voidaan luonnehtia vapaamielisimmiksi haredeiksi, ja hasideja perinteisimmiksi. Joustaviksi haredeiksi kutsutaan heitä, jotka uskovat asiaan mutta eivät noudata kaikkia sääntöjä.

Mea Shearimin erään kadun varrella on ovi auki, ja sisällä muutama mies tanssii hurjasti piirissä. Naiset ovat sivummalla ja kuvaavat heitä. Isäntä kutsuu sisään seuraamaan tanssia. Miehillä on päällään vaaleat, aamutakkia muistuttavat asut, ja hiuskiehkurat roikkuvat ohimoilta.

Kaduilla huomiota herättävät laatikot, joihin kerätään uskonnollisia kirjoja kierrätystä varten. Kirjakauppoja on kaduilla tiheästi, ja niteet ovat halpoja. Sen sijaan älypuhelimia on vain joka kolmannella haredilla.

Toisessa synagogassa nuoret ja vanhat miehet tanssivat yhtä lailla villisti kuin aiemmassakin. Miehet puhuvat jiddišiä, joka on keskiajalla Keski- ja Itä-Euroopan juutalaisten keskuudessa kehittynyt kieli. He eivät osaa englantia.

Myös pikkupojat juhlivat synagogassa.

Purimina tanssitaan villisti.

Haredit noudattavat omaa uskonnollista opetusohjelmaansa, johon eivät kuulu esimerkiksi englannin kieli tai matematiikka. ”Monet miehistä opiskelevat tooraa vähintään kahdeksan tuntia päivässä, toiset öisinkin”, Eitan kertoo. Jeshiva-kouluissa opiskelevat naimattomat miehet ja kollel-kouluissa naimisissa olevat.

Israelin hallitus on jo pitkään yrittänyt saada lisää haredimiehiä töihin. 20 vuodessa työllistymisprosentti on noussut 35:stä 52:een.

”Tavoite oli 63 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Se ei toteutunut lähellekään”, Eitan sanoo.

Haredinaisista käy työssä 78 prosenttia.

Miesten alhainen työllisyys alentaa harediperheiden tuloja, jotka ovat noin 60 prosenttia Israelin perheiden keskimääräisistä tuloista.

”Nämä ihmiset uhraavat paljon elämästään tooran opiskeluun. Heidän työnsä on palvella Jumalaa”, selittää Aharon Eitan.

Toinen merkittävä yhteiskunnallinen kysymys on asepalvelus. Vain harvat haredit suorittavat asevelvollisuuden.

Yhtäkkiä kaksi miestä kadulla valpastuu ja alkaa huutaa kovaäänisesti huomattuaan paikalla ulkopuolisia. Eitan selittää heille, että nämä ovat suomalaisia, eivät Israelin hallituksen virkamiehiä. Haredit eivät perinteisesti luota maansa hallituksen edustajiin.

Haredit pitävät omistaan huolta, sanoo Aharon Eitan. ”Erään tuntemani yhdeksänlapsisen perheen isä sairastui syöpään. Yhteisö alkoi heti auttaa perhettä, hoiti lapset, taloudenpidon ja jopa asunnon remontoinnin, jolloin vaimo pystyi keskittymään vain miehensä hoitamiseen.”

Yhteisöön piiloutuu myös ongelmia. Rikollisuusluvut ovat hyvin pieniä – mutta poliisin tietoon tulee vähän. Poliisiin ei juuri luoteta, he tulevat Mea Shearimiin yleensä vain vaativissa tilanteissa ja suurina ryhminä.

Vuonna 2021 paljastui tapauksia, joista alettiin puhua harediyhteisön me too -liikkeenä. Yksi niistä koski suosittua haredirabbia ja kirjailijaa Chaim Walderia, joka oli jo vuosia ahdistellut naisia ja tyttöjä.

Haredit ovat muodostaneet kaksi poliittista puoluetta, United Torah Judaismin (UTJ) ja Shas-puolueen, joilla on yhteensä 16 edustajaa 120-paikkaisessa parlamentissa eli Knessetissä. Molemmat ovat tällä hetkellä oppositiossa. Viime lokakuussa pääministeri Naftali Bennett totesi Times of Israelin mukaan, että maan politiikassa on kolme suurta ryhmittymää, nationalistinen oikeisto, humanistinen vasemmisto ja haredit.

”Hallitus ei uskalla suuresti muuttaa haredien sosiaalietuja tai puuttua heidän koulutusasioihinsa. Hallituspuolueet tietävät, että heidän tukeaan tarvitaan taas kohta”, Eitan sanoo.

Ortodoksijuutalaisen koulun opettaja Itshak Daitch opasti Avraham Schatsia raamattukokeissa Jerusalemissa. Kuva on vuodelta 2009.

Haredit ovat perinteisesti pysyneet loitolla Israelin hallituksen linjasta, sillä heidän mielestään maallistunut Israelin valtio ja sionismi ovat kaukana juutalaisuudesta. He ovat yleensä vastustaneet Palestiinan miehitystä ja siirtokuntarakentamista. Viime aikoina linja on hiljalleen muuttunut ja asenteet siirtokuntarakentamista kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Tämä johtuu eräiden johtavien rabbien kannasta. Haredit tottelevat rabbiensa päätöksiä.

Vastaantulijat kadulla alkavat kertoa suru-uutista: Arvostettu haredirabbi Chaim Kanievsky on juuri kuollut 94-vuotiaana. Hautajaisista on tulossa valtavat.

Sitten kuuluu torven ääni, joka ilmoittaa sapatin alkamisesta. Samalla päättyy purim.

Yksi auto on vielä liikkeellä sapatin alettua viiden jälkeen, mutta haredit kävelevät auton eteen estäen ajamisen. Kuljettaja peruuttaa pois paikalta.

Kotien juhlat päättyivät auringonlaskuun, jolloin alkoi sapatti.

Sapattina ei saa tehdä minkäänlaista työtä, ei esimerkiksi ajaa autoa, laittaa ruokaa tai sytyttää valoja.

Samalla loppuu vierailu. Mea Shearimin kaduilla ei ole tullut kolmen tunnin kierroksen aikana vastaan muita kuin haredeja.