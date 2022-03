Varsova

Puola on ottanut vastaan kaksi ja puoli miljoonaa pakolaista Ukrainasta, varustaa Ukrainaa rivakasti aseellisesti ja haluaa tehdä yhä enemmän Ukrainan hyväksi yhdessä muiden länsimaiden kanssa.

Paitsi että Puola on Ukrainan suurin Natoon kuuluva rajanaapuri, siihen kohdistuu myös Venäjän sanallisia uhkauksia, jotka muistuttavat niitä, joita Vladimir Putin on aiemmin ladellut Ukrainasta.

Varsovan kaduilla saattoikin lauantaina aistia selvästi, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin peräti kaksipäiväinen vierailu Puolassa on tervetullut tuenosoitus itsensä uhatuksi kokevassa maassa, joka kantaa nyt suurta taakkaa Ukrainan sodasta.

Kansalaisia oli suljettujen katujen varsilla jo hyvissä ajoin etukäteen odottamassa, jotta he näkisivät Bidenin autosaattueen.

”Vuosi sitten en uskonut Naton yhtenäisyyteen, mutta nyt uskon”, sanoi puolalainen Pjotr Sladowski. Hän oli tuonut poikansa katsomaan poliisiautoja Bidenin kulkureitille.

Naton halusta puolustaa sen itäistä lohkoa eli entisen Neuvostoliiton maita on välillä levitetty epäilyjä. Nyt usko yhteispuolustukseen on kova.

”Oli erittäin merkityksellistä, että Biden kävi vain 70 kilometrin päässä Ukrainan rajasta perjantaina”, Sladowski.

Lauantaina Länsi-Ukrainan Lvivissä, noin 160 kilometrin päässä Rzeszówista, jossa Biden vieraili, kuultiin kolme isoa räjähdystä.

”Ei vain meidän puolalaisten pitäisi olla huolissaan sodan leviämisestä, vaan koko maailman”, Sladowski sanoi.

Puola on ajanut kiivaasti Nato-liittoumaa antamaan Ukrainalle hävittäjiä ja järeämpiä hyökkäysaseita, jotta sota loppuisi mahdollisimman pian. Biden ja monet läntisen Euroopan maiden johtajat ovat torjuneet ajatuksen peläten sen johtavan sodan leviämiseen.

Sladowski on lännen linjoilla. Hän siteerasi tunnettua puolalaista marsalkkaa ja armeijan perustajaa Józef Piłsudskia (1867–1935), joka sanoi, että on parempi liittyä sotaan vasta loppuvaiheessa, jos on pakko, kuin rynnätä sinne ensimmäisten joukossa.

”Pyhä velvollisuus. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”, kuvasi Puolan varaulkoministeri Marcin Przydacz HS:n haastattelussa perjantaina Varsovassa Naton kuuluisaa viidenteen artiklaan kirjattua yhteispuolustusvelvoitetta.

Täsmälleen samaa ilmausta käytti Biden lauantaina antamissaan kommenteissa Varsovassa.

Przydaczin mukaan Puola haluaa itärajalleen lisää yhdysvaltalaissotilaita, jopa 10 000. Lisäksi se haluaa koventaa painetta Venäjää kohtaan ja lisätä tukea Ukrainalle.

Puolan varaulkoministeri Marcin Przydacz.

”Jatkamme pelotteen luomista Venäjälle tärkeimmän liittolaisemme Yhdysvaltojen kanssa”, Przydacz kertoi.

Bidenin perjantaina alkanut vierailu maassa on Przydaczin mukaan osoitus liittolaisuuden lujuudesta. Puola puhuu sotatilanteesta nyt hyvin selvää kieltä.

”Eurooppalaiset arvot eivät ole vain jotain, mistä keskustellaan viinilasin äärellä Strasbourgissa. Niiden puolesta kuollaan parhaillaan Ukrainassa”, Przydacz sanoo.

Hänen mukaansa Putin haluaa tuhota demokraattisen lännen elämäntavan.

”Mitä nopeammin pysäytämme Putinin, sitä parempi meille kaikille”, Przydacz sanoo.

Biden lensi perjantaina Brysselistä Rzeszówiin Puolan itäosaan, lähelle Ukrainan rajaa. Rzeszówissa Biden otti selfieitä ja söi pizzaa yhdysvaltalaissotilaiden kanssa, joita on ollut itäisessä Puolassa useita tuhansia jo pitkään.

Przydaczin mukaan on sataprosenttisen selvää, että Nato puolustaisi Puolaa ja muitakin itäisen lohkon maita, jos Venäjä hyökkäisi niitä vastaan.

Itse asiassa Naton viidennen artiklan eli yhteispuolustusvelvoitteen pitävyydellä spekuloiminen palvelee vain yhtä tarkoitusta, hän sanoo. Vain Venäjä hyötyy siitä, että Naton yhtenäisyyttä kyseenalaistetaan.

Osa Naton jäsenmaista on varovaisempia Ukrainan tukemisessa kuin Puola. Erityisesti Saksa laahustaa puolalaisnäkökulmasta kokoonsa nähden liian hitaasti.

Puolan näkökulmasta Saksa viivytteli aseapua Ukrainalle kauan ja hidastelee nyt energiariippuvuuden katkaisemista Venäjästä.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Saksa kuitenkin päätti antaa Ukrainalle aseita, nostaa omia puolustusmenojaan ja jäädyttää Nord Stream 2 -kaasuputken.

”Diplomaattinen työ ja median paine auttoivat kääntämään Saksan pään. Nyt jatkamme Saksan rohkaisemista edelleen”, Przydacz sanoo.

Sinnikkään rohkaisun jälkeen hän uskoo Saksan taipuvan vielä energiantuonnin katkaisuun Venäjältä.

Puola päätti nostaa omaa puolustusbudjettiaan maaliskuun alussa kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Muutaman vuoden kuluessa osuus halutaan Przydaczin mukaan nostaa peräti kuuteen prosenttiin.

Puolassa on ensi vuonna parlamenttivaalit. Hallituksen pääpuolueen, konservatiivispopulistisen Laki ja oikeus (PIS) -puolueen kannatus on vahvistunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Puolan aktiiviseen otteeseen turvallisuuspolitiikassa vaikuttaa tietenkin sen maantieteellinen sijainti Kaliningradin, Valko-Venäjän ja Ukrainan naapurina. Sotaa käydään aivan Puolan kyljessä.

Ukrainalaiset Solomia ja Roksaliana Dubrovska odottivat Joe Bidenia Varsovassa kriittisen kyltin kanssa.

Sleepy Joe, wake up! Herää, uninen Joe! Mielenosoittajien kyltti vaatii Yhdysvaltain presidenttiin puhtia.

Kylttiä pitelivät perjantai-iltana Varsovan hotelli Marriottin edessä kiovalaiset siskokset Solomia ja Roksaliana Dubrovska.

Perjantai-iltana hotellin edessä oli satoja ihmisiä, jotka halusivat joko nähdä Bidenin auton tai välittää hänelle viestin.

Solomia Dubrovska kertoo, että julisteen teksti viittaa esimerkiksi hävittäjiin, joita Puola haluaisi antaa Ukrainalle, mutta joita Nato Yhdysvaltain johdolla ei ole halukas korvaamaan Puolalle.

”En vain ymmärrä, miksi siinä kestää niin kauan.”

Sisarukset tulivat Kiovasta Varsovaan alle kolme viikkoa sitten. Pakomatka sodan keskeltä taittui bussilla, kävellen ja autolla. Heidän vanhempansa ovat New Yorkissa ja setänsä rintamalla Ukrainassa.

Kun siskoksilta kysyy, missä muualla heillä on perhettä, Solomia Dubrovska vastaa näin: ”Harkovassa, Odessassa, Mariupolissa, Lvivissä, Kiovassa. Me kaikki ukrainalaiset olemme nyt samaa perhettä.”

Hän on ammatiltaan psykologi, ja hän harkitsee paluuta Ukrainaan jo ennen sodan mahdollista loppumista, jotta voisi auttaa muita ukrainalaisia.

”Ei tunnu oikealta olla täällä”, hän sanoo.