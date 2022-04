Wide ContentPlaceholder

Ulkomaat | Turvallisuuspolitiikka

Ruotsin salainen liitto

Ruotsi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, minkä ansiosta se on pysynyt sotien ulkopuolella yli 200 vuotta, sanovat ruotsalaisministerit. Tarina on kaunis mutta ei ihan totta.

Ruotsalaisia varusmiehiä Linköpingissä vuonna 1968.

Tukholma Lause toistuu viikosta toiseen. Se kuuluu ruotsalaisten ministerien suusta ja on kirjattu hallituksen ulkopoliittiseen linjaan. Sotilaallinen liittoutumattomuus palvelee meitä hyvin. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl.