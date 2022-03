Yhdysvaltain mediassa spekuloidaan myös uhalla, että Venäjä ottaisi Ukrainassa käyttöön taktisen ydinaseen. Biden on todennut aiemmin, ettei ydinsodan uhkaa kuitenkaan ole.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa amerikkalaisille yritysjohtajille puheen, joka alkoi vitsailulla ja taloustilanteen yleiskatsauksella, mutta sai nopeasti synkempiä sävyjä katseen siirryttyä Eurooppaan.

Bidenin mukaan on mahdollista, että Venäjä ryhtyy seuraavaksi käyttämään kiellettyjä kemiallisia ja biologisia aseita Ukrainassa.

Biden totesi, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on nyt ”selkä seinää vasten”, koska Venäjä ei ole onnistunut murtamaan ukrainalaisten taistelutahtoa, ja Ukraina pystyy puolustamaan itseään lännen sille toimittamilla aseilla.

Merkki Putinin epätoivosta olisi Bidenin mukaan se, että Venäjä käytti äskettäin huippunopeita hypersoonisia ohjuksia, jotka kulkevat vähintään viisinkertaista äänennopeutta. Näitä ohjuksia on lähes mahdoton torjua, mutta tuhovoimaltaan ne eivät oleellisesti poikkea muista ohjuksista, Biden sanoi.

”Ja mitä enemmän hänellä on selkä seinää vasten, sen vakavampia taktiikoita hän saattaa ottaa käyttöönsä”, Biden varoitti.

Venäjän puolustusministeriön helmikuussa julkaisemassa kuvassa näytetään hypersooninen Kinžal-ohjus. Lentokone on Mig-31K -hävittäjä.

Bidenin mukaan on selkeitä merkkejä siitä, että seuraavaksi Putin harkitsee kemiallisten ja biologisten aseiden käyttöä. Tästä todisteena ovat Bidenin mukaan Putinin hallinnon väitteet siitä, että Yhdysvalloilla olisi Eurooppaan sijoitettuja kemiallisia ja biologisia aseita.

”Ei yksinkertaisesti pidä paikkansa, takaan sen”, Biden sanoi.

Bidenin mukaan Venäjä saattaa valmistella lavastettua hyökkäystä, jossa kemiallisten tai biologisten aseiden käyttö vieritettäisiin Yhdysvaltain ja Ukrainan syyksi.

”He [venäläiset] myös väittävät, että Ukrainalla on biologisia ja kemiallisia aseita. Se on selvä merkki siitä, että hän [Putin] harkitsee molempien käyttämistä”, Biden sanoi.

Bidenin mukaan Venäjän toiminnan kaava on aiemminkin ollut, että aina, kun maa syyttää sotilasliitto Natoa, Yhdysvaltoja tai Ukrainaa jostakin, se on jo itse alkanut valmistella syytöksessä kuvattua toimintaa.

Biden ei viitannut mihinkään täsmälliseen tiedustelutietoon, jonka perusteella Venäjä olisi tukeutumassa kiellettyjen aseiden käyttöön. Hän uhkasi Venäjää kuitenkin ”vakavilla seuraamuksilla” ja totesi sotilasliitto Naton seisovan yhtenä rintamana Venäjää vastaan.

Uhka sodan laajenemisesta joko uusille alueilla tai uusiin asetyyppeihin on varmasti puheissa, kun Biden ja muiden Nato-maiden johtajat tapaavat Naton huippukokouksessa Brysselissä torstaina.

Puolitoista viikkoa sitten Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov hätkäytti syyttämällä Yhdysvaltoja biologisten aseiden kehittämisestä salaisissa laboratorioissa Ukrainassa. Lavrovin mukaan Yhdysvallat kehittäisi näissä piilopaikoissa jopa ”etnisesti spesifiä” biologista asetta. Sellaiset aseet tehoavat salaliittoteoreettisesti vain tiettyihin kansanryhmiin.

Venäjän ohjusiskun aiheuttamaa tuhoa ostoskeskuksessa Kiovassa maanantaina.

Yhdysvaltain mediassa kiellettyjen kemiallisten ja biologisten aseiden uhan ohelle on nostettu pelko siitä, että Venäjä voisi olla valmis rikkomaan myös ydinaseiden käyttöön liittyvää tabua. Tämä keskustelu käynnistyi jo pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kun Putin ilmoitti asettaneensa Venäjän ydinasejoukot hälytysvalmiuteen.

Bidenin vastaus helmikuun lopussa hänelle esitettyyn kysymykseen, pitäisikö amerikkalaisten pelätä ydinsotaa oli kuitenkin lyhyt: ”Ei.”

The New York Times -lehti kertoi silti maanantaina asiantuntijoiden huolesta, jonka mukaan Venäjä voisi käyttää Ukrainassa niin sanottuja taktisia ydinaseita. Niiden tuhovoima on hyvin suuri, mutta kuitenkin vain osia Hiroshimaan vuonna 1945 pudotetusta Yhdysvaltain atomipommista.

Venäjän tavoitteena olisi säikäyttää vihollisiaan ja murtaa Ukrainan vastarinta, mutta tavalla, joka ei välttämättä käynnistäisi Yhdysvaltain ja Venäjän täystuhoa aiheuttavaa laajamittaista ydinsotaa.

”Tuntuu kammottavalta puhua näistä asioista. Mutta meidän on otettava huomioon, että tämä voi muuttua mahdolliseksi”, lehden haastattelema Hampurin yliopiston ydinaseasiantuntija Ulrich Kühn sanoi.

Yhdysvaltalaisen Brownin huippuyliopiston lehtori Nina Tannenwald kirjoitti äskettäin Scientific American -lehdessä, että sodan kehno sujuminen voisi johtaa siihen, että Putin yrittää muuttaa asetelmat taktisella ydinaseiskulla.

”Vaikka tämä on epätodennäköistä, riski ei ole nolla”, hän kirjoitti.

Pelko ydinsodasta on selitys sille, miksi Yhdysvallat ja sen liittolaiset eivät ole halunneet perustaa lentokieltoaluetta Ukrainan ylle. Venäjä taas on varonut laajentamasta sotaansa Ukrainan ulkopuolisiin maihin, koska Nato-maillakin on ydinpelotteensa.

”Niinpä ydinaseiden kauhun tasapaino todennäköisesti estää laajemman eurooppalaisen sodan syntyä, mutta jättää Ukrainan kamppailemaan yksin rajatulla tuella”, Tannenwald pohti.

Johtaisiko taktisen ydinaseen käyttö Ukrainassa täydelliseen ydinsotaan? Tannenwaldin mukaan vastaus on, että ”kukaan ei tiedä”.