Presidentti Joe Biden yrittää Euroopassa osoittaa sitä johtajuutta, jota Yhdysvalloilta nyt odotetaan, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailu Eurooppaan on hänen presidenttikautensa merkittävin ulkomaanmatka.

Panokset ovat kovat, kun torstaina ohjelmassa on peräti kolme tärkeää kokousta: Naton, G7-maiden ja EU:n.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt tasan kuukauden. Se ei ole edennyt kuten Venäjä olisi toivonut, vaan Ukraina on vastarinnallaan onnistunut merkittävästi hidastamaan suurvallan etenemistä.

Yhä turhautuneemmaksi muuttuneen Venäjän ja sen johtajan Vladimir Putinin pelätään tukeutuvan taktisiin ydinaseisiin sodan kulun muuttamiseksi.

Siksi koko maailman huomio kiinnittyy tiukasti siihen, millaisen viestin Biden liittolaisilleen nyt antaa – ja millaisia konkreettisia päätöksiä tai lupauksia vierailusta jää käteen.

Yksi ilmeinen kohta asialistalla ovat pakotteet. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan torstaina kerrotaan ainakin painavista lisäpakotteista, jotka kohdistuvat yli 300:aan Venäjän duuman jäseneen ja "eliittiin".

Vaikeampi ja merkittävämpi kysymys koskee Venäjän energiasektoriin mahdollisesti kohdistettavia pakotteita. Osa EU-maista haluaisi kieltää venäläisen öljyn ja muun energian tuonnin EU-alueelle, mutta moni Venäjän energiasta riippuvainen maa – talousjätti Saksa etunenässä – on vastustanut täyskieltoa.

Analyytikot ovat arvioineet, että EU:n tuontikielto Venäjän energialle olisi ”kuolinisku Venäjälle” ja voisi jopa päättää Ukrainan sodan. Toisaalta kielto voisi aiheuttaa Euroopassa energiakriisin ja saada energian hinnan nousemaan pilviin.

Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan vihjaili tiistaina, että jonkinlainen läpimurto voisi olla mahdollinen. Hänen mukaansa Biden toivoi voivansa ilmoittaa "yhteisistä toimista Euroopan energiavarmuuden parantamiseksi ja Euroopan riippuvuuden vähentämiseksi venäläisestä kaasusta".

Yhdysvallat on jo aiemmin kieltänyt öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä. Sille se oli verraten helppoa, koska Yhdysvallat on käytännössä energiaomavarainen. Venäjän tuontikiellon aiheuttama aukko on helppo paikata, vaikka se nostaakin hintoja.

Toinen keskeinen kysymys on Euroopan turvallisuus.

Biden on toistuvasti todennut, että Yhdysvallat on valmis puolustamaan ”jokaista tuumaa” Nato-maista. Tästä huolimatta on useita skenaarioita, joissa ei ole selvää, mitä se oikeastaan tarkoittaa.

Mitä tehdään, jos Venäjä tekee kyberhyökkäyksen johonkin Naton jäsenvaltioon?

Mitä tehdään, jos Venäjä iskee siihen sotilaalliseen apuun, jota Nato-maat lähettävät Ukrainalle?

Mitä tehdään, jos Venäjä käyttää kemiallisia aseita?

Mitä tehdään, jos Venäjä iskee Puolan puolelle?

Monien hypoteettisten tilanteiden suhteen on yhteisymmärrys siitä, että on syytä reagoida. Suurempi kysymys on, miten – vaakakupissa on tilanteen eskaloituminen kolmanneksi maailmansodaksi, kuten Biden on varoittanut.

Joka tapauksessa Euroopan maat ja Yhdysvallat joutuvat varautumaan pahimpaan. Ennen lähtöään Eurooppaan Biden totesi viime töikseen, että kemiallisten aseiden käytön uhka on ”todellinen”. Kreml puolestaan jätti oven auki ydinaseille toteamalla, että Venäjä voisi turvautua niihin, jos sen ”olemassaolo on uhattuna”. Olisi erikoista, jos näistä uhkakuvista ei käytäisi keskustelua.

Euroopan turvallisuuden parantamiseksi Biden saattaa ilmoittaa, että Yhdysvallat pitää amerikkalaisten sotilaiden määrän Ukrainaa lähellä sijaitsevissa Nato-maissa tavanomaista korkeampana.

Yhdysvaltain joukkoja Nürnbergissä Saksassa maaliskuun alussa.

Noin 15 000 amerikkalaista sotilasta on jo siirretty Eurooppaan viime viikkoina. USA:n sotilaita on Euroopassa nyt noin 90 000, ja luvun odotetaan nousevan kuusinumeroiseksi.

Nato ilmoitti keskiviikkona aikovansa kaksinkertaistaa taisteluosastojensa määrän Itä-Euroopassa. Uusia osastoja tulisi neljä, ja ne sijoitettaisiin Bulgariaan, Romaniaan, Slovakiaan ja Unkariin. Tästä on määrä sopia torstaina.

Kolmas keskeinen kysymys koskee Ukrainalle myönnettävää apua.

Yhdysvallat on toistuvasti tuottanut pettymyksen Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille, joka on toivonut Ukrainan ylle lentokieltoaluetta sekä nykyistä järeämpää aseistusta, esimerkiksi hävittäjiä. Kieltäytymistä on perusteltu uhalla sodan laajenemisesta.

Mitä pidempään sota jatkuu, mitä enemmän siviilejä kuolee, ja mitä radikaalimpiin toimiin Putin ryhtyy, sitä vaikeampi Bidenin on pidättäytyä painavamman avun tarjoamisesta.

Baltian maat ovat jo ilmaisseet tukensa lentokieltoalueelle. Puola puolestaan on ehdottanut Naton rauhanturvaoperaatiota Ukrainaan.

Washingtonissakin olisi tukea nykyistä laajemmalle tuelle niin republikaanien kuin demokraattien keskuudessa. Esimerkiksi republikaanisenaattori Joni Ernst sanoi Bidenin vierailun alla, että Yhdysvaltojen ei pitäisi pelätä Putinia.

”Ei sillä oikeastaan ole väliä, mitä me tai Nato-liittolaisemme tekevät. Putin tulee joka tapauksessa väittämään, että käynnissä on jonkinlainen eskalaatio. Jos aiomme murentua sen edessä, annamme Ukrainan luhistua. Joten meidän on kovennettava toimiamme”, hän sanoi.

On epäselvää, mitä uutta Yhdysvalloilla liittolaisineen on tarjota Zelenskyille. Joka tapauksessa Biden joutunee jollain tavalla puolustamaan "punaista linjaansa” eli Yhdysvaltojen toiminnan rajoja Ukrainan sodassa.

Ennakkotietojen mukaan Bidenin puheenvuoro on luvassa pian sen jälkeen, kun Zelenskyi on esiintynyt videon välityksellä Bidenin ja muiden Nato-johtajien edessä. Hän joutuu siis kohtaamaan Zelenskyin kritiikin ja vastaamaan siihen.

Biden matkusti Eurooppaan keskiviikkona. Torstain kolmoiskokouksen jälkeen hän jatkaa matkaansa perjantaina Puolaan, jossa hän tapaa presidentti Andrzej Dudan.

Puolassa Bidenin on tarkoitus keskittyä pakolaisiin, joita Puola on ottanut Ukrainasta vastaan yli kaksi miljoonaa – enemmän kuin yksikään toinen maa.

Vierailuun saattaa sisältyä piipahdus pakolaisleirillä, josta Valkoinen talo toivoo saavansa vaikuttavaa ja tunteisiin vetoavaa valokuvamateriaalia: Yhdysvaltain presidentti auttaa perheitä hädässä samaan aikaan, kun Venäjän presidentin aloittama sota on tappanut tuhansia ja saanut miljoonat jättämään kotinsa.

Torstain kaltaisia huippukokouksia valmistellaan tyypillisesti kuukausia. Kolmen huippukokouksen päivä oli Bidenin idea, johon hän päätyi vain kymmenen päivää sitten. Pika-aikataulu vaikeuttaa konkreettisia lopputuloksia, mutta Biden ei varmasti halua poistua Euroopasta tyhjin käsin.

Vähintäänkin hän haluaa näyttäytyä Putinin vastavoimana, Euroopan ja Naton rivien yhdistäjänä ja osoittaa sitä johtajuutta, jota Yhdysvalloilta Euroopassa nyt odotetaan.