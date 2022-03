Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Ukrainan sota

Ukrainalais­toimittajia kadonnut Venäjän hyökkäyksen aikana, myös kansain­väliset toimittajat kertoneet joutuneensa Venäjän kohteiksi

Riippumattoman Committee to Protect Journalists -järjestön (CPJ) mukaan ainakin kaksi ukrainalaistoimittajaa on aiemmin siepattu. Heidät on sittemmin vapautettu.

Ukrainan armeijan sotilaita Irpinissä 13. maaliskuuta. Yhdysvaltalaisjournalisti ammuttiin kuoliaaksi Irpinissä ja toinen toimittaja haavoittui samassa iskussa.

Lehdistönvapausjärjestöjen mukaan sodasta raportoineita ukrainalaisia toimittajia on kadonnut Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen aikana. Ukrainan valtion uutistoimisto Ukrinform ja brittilehti The Guardian kertovat, että nyt kateissa on myös ukrainalainen kuvajournalisti Maks Levin. Levinistä on kuultu viimeksi 13. maaliskuuta, hänen kollegansa kertoo Facebookissa. Levin raportoi sodan etulinjasta Kiovan lähettyviltä. Riippumattoman Committee to Protect Journalists -järjestön (CPJ) mukaan ainakin kaksi ukrainalaistoimittajaa on aiemmin siepattu. Heidät on sittemmin vapautettu. Toinen heistä on Viktoria Roštšina, joka kaapattiin viime viikolla. Roštšinan työnantajan, radioasema Hromadsken mukaan vapautumisen ehtona hänet pakotettiin kuvaamaan video, jolla hän kertoo venäläisten pelastaneen hänen henkensä. Myös kansainvälisen median toimittajat ovat kertoneet joutuneensa Venäjän kohteiksi. Maanantaina uutistoimisto AP julkaisi reportaasin, jossa toimittajat kuvailevat pakomatkaa piiritetystä ja valtaosin tuhotusta Mariupolista. AP:n mukaan venäläiset etsivät toimittajia. Kaupungissa ei ole enää paikalla kansainvälistä mediaa. Toimittajia on myös haavoittunut ja kuollut Venäjän hyökkäyksessä. Tanskalaisen Ekstra Bladet -lehden toimittaja ja kuvaaja haavoittuivat helmikuussa, kun heidän autoaan päin ammuttiin Itä-Ukrainassa. Brittiläisen Sky Newsin mukaan sen toimittajat joutuivat venäläisten aseelliseen väijytykseen Kiovan lähettyvillä maaliskuun alussa. He selvisivät hengissä. Maaliskuun puolivälissä yhdysvaltalaisjournalisti ammuttiin kuoliaaksi Irpinissä. Toinen toimittaja haavoittui samassa iskussa. Yhdysvaltalaista Irpinissä ammuttua journalistia hoidettiin sairaalassa Kiovassa 12. maaliskuuta. Kuva on kiovalaisen sairaalan Reutersille välittämä.