Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon tuomitsee sen, ettei Venäjä sulje pois ydinaseiden käytön mahdollisuutta.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi tiistaina uutiskanava CNN:n haastattelussa, että ydinaseen käyttö Venäjän osalta voisi tulla kysymykseen, jos maa kohtaisi ”eksistentiaalisen uhan”.

Kommentti oli vastaus kysymykseen, missä olosuhteissa Venäjä käyttäisi ydinasetta.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ilmoitti tuomitsevansa sen, ettei Venäjä sulje pois ydinaseiden käytön mahdollisuutta. Puolustusministeriön tiedottajan John Kirbyn mukaan Venäjän ydinasekommentit ovat vaarallisia.

”Näin ei toimi vastuullinen ydinasevaltio”, hän sanoi muun muassa brittilehti The Guardianin mukaan.

Peskovin kommentit ovat jatkumoa Venäjän aiemmille lausunnoille ydinaseiden käytöstä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi helmikuun lopussa maan puolustusministeriötä asettamaan Venäjän ydinasejoukot korkeaan valmiustilaan.

Syynä valmiustilan nostolle olivat Putinin mukaan sotilasliitto Naton ja lännen ”aggressiiviset lausunnot”.

Kirbyn mukaan puolustusministeriö Pentagon ei ole kuitenkaan havainnut mitään, minkä vuoksi Yhdysvaltojen olisi muutettava ”strategista asentoaan pelotteeseen liittyen”.

Myös Yhdysvaltain entinen puolustusministeri Leon Panetta luonnehti Venäjän ydinasepuheita vaarallisiksi.

”Minusta ei voida pitää kuin vaarallisena sitä, että Venäjä etsii mahdollista syytä ydinaseiden käytölle. On todella huolestuttavaa, että Venäjä ainakin harkitsee tätä mahdollisuutta”, Panetta sanoi CNN:lle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi helmikuun lopussa, ettei yhdysvaltalaisten tarvitse pelätä ydinsotaa.

The New York Times -lehti kertoi silti maanantaina asiantuntijoiden huolesta, jonka mukaan Venäjä voisi käyttää Ukrainassa niin sanottuja taktisia ydinaseita. Niiden tuhovoima on hyvin suuri, mutta kuitenkin vain osia Hiroshimaan vuonna 1945 pudotetusta Yhdysvaltain atomipommista.

Venäjän tavoitteena olisi säikäyttää vihollisiaan ja murtaa Ukrainan vastarinta, mutta tavalla, joka ei välttämättä käynnistäisi Yhdysvaltain ja Venäjän täystuhoa aiheuttavaa laajamittaista ydinsotaa.

”Tuntuu kammottavalta puhua näistä asioista. Mutta meidän on otettava huomioon, että tämä voi muuttua mahdolliseksi”, lehden haastattelema Hampurin yliopiston ydinaseasiantuntija Ulrich Kühn sanoi.

YHDYSVALTALAISEN Brownin huippuyliopiston lehtori Nina Tannenwald kirjoitti äskettäin Scientific American -lehdessä, että sodan kehno sujuminen voisi johtaa siihen, että Putin yrittää muuttaa asetelmat taktisella ydinaseiskulla.

”Vaikka tämä on epätodennäköistä, riski ei ole nolla”, hän kirjoitti.

Pelko ydinsodasta on selitys sille, miksi Yhdysvallat ja sen liittolaiset eivät ole halunneet perustaa lentokieltoaluetta Ukrainan ylle. Venäjä taas on varonut laajentamasta sotaansa Ukrainan ulkopuolisiin maihin, koska Nato-maillakin on ydinpelotteensa.

”Niinpä ydinaseiden kauhun tasapaino todennäköisesti estää laajemman eurooppalaisen sodan syntyä, mutta jättää Ukrainan kamppailemaan yksin rajatulla tuella”, Tannenwald pohti.

Johtaisiko taktisen ydinaseen käyttö Ukrainassa täydelliseen ydinsotaan? Tannenwaldin mukaan vastaus on, että ”kukaan ei tiedä”.