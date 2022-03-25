В конце февраля российские школы получили методичку по Украине и «освобождению братского народа», но не все учителя используют этот материал

«Да, такие уроки у нас были. Война как явление ужасно», говорит директор школы в интервью «Фонтанке».

То, чему мы учим своих детей, несомненно отражает наше видение мира, и показывает – как мы реагируем на те сложнейшие вызовы, с которыми сейчас сталкивается Россия и Европа.

Как я уже неоднократно отмечал в своих ”письмах”, в первые дни после вторжения настоящий ступор наблюдался во всех частях российского общества.

Включая ветви власти, местные администрации, школы и т.д. Здесь очень важно понимать: на бытовом уровне ”обычные люди” ещё могут выражать своё независимое мнение в ”кухонных разговорах” с близкими друзьями и родственниками. Но на работе им для начала необходимо получить инструкции сверху – что можно говорить, а что нельзя? Какова официальная позиция властей по тому или иному вопросу?

Губернатор вправе самостоятельно решать вопросы по очистке города от снега, но обязан получить чёткие приказы из Кремля по более политическим вопросам. Учитель свободен в объяснении правил математики, но при обсуждении злободневной повестки ему лучше прислушаться к советам сверху. В самую трудную ситуацию попали сейчас учителя истории. В некоторых классах настала пора изучать Средние века, когда появилась и стала процветать Киевская Русь…

” Учитель свободен в объяснении правил математики, но при обсуждении злободневной повестки ему лучше прислушаться к «советам» сверху.

В конце февраля министерство образования бросило школам спасательный круг. Исчерпывающую методичку с детальным анализом истории Украины с древних времён до наших дней и объяснением острой необходимости ”освобождения братского народа”.

Тезисы не новые, мы все неоднократно слышали их из уст президента России в последнее время.

” В качестве учебного материала предлагался даже фрагмент из обращения Путина.

Однако есть несколько примечательных моментов, которые явно призваны протоптать дорогу к сердцам юных. Методичка написана на очень простом языке и содержит готовые ответы на некоторые вероятные вопросы. Слова ”наши украинские братья”, ”государственный переворот 2014 года” и ”наша цель – мир” повторяются как припев в плохой песне.

Концовка и вовсе душераздирающая: ”Что должен предпринять смелый и честный человек, если увидит вооружённого стрелка на пороге вашей школы? Встать в стороне с плакатом ’Я за мир’? Или остановить невменяемого, который идёт с одной целью – убить ваших друзей и подруг?"

Кстати, эта методичка – не просто справочный документ. По ней школам советовали провести специальные уроки в начале марта. Предлагался даже фрагмент из видеообращения Путина, который надо было показать в классах, а затем обсудить с детьми.

В Петербурге – около 800 школ поэтому, разумеется, я не могу говорить за весь город. Однако после обзвона своих знакомых, чьи дети разного возраста учатся в семи различных школах, удалось выяснить, что ни в одной из этих школ подобных уроков не проводилось. Хотя мои источники в школьных администрациях подтвердили факт получения методички.

”Школа находится не на Луне, всё равно с детьми нужно разговаривать”, объяснил в интервью ”Фонтанке” директор одной из лучших школ города (№239) Максим Пратусевич и признал, что у них подобные уроки были.

”Война как явление ужасно. Можно обо всём разговаривать, но самое главное – не давать моральных оценок. Не надо говорить, что те, кто придерживается противоположной точки зрения – подлецы. Среди них бывают очень хорошие люди.”

Скриншот материала «Фонтанки». На фото директор школы Максим Пратусевич.

А ещё Пратусевич признал, что некоторые из его учеников после 24 февраля уехали с родителями в Европу и пока учатся дистанционно.

Мрачная сторона тоже есть. Мальчишки всегда играли ”в войнушку”. В эти дни сценарий у таких игр один: ”убивать нацистов на Украине”. Эти печальные примеры я вижу на улицах. Об аналогичных «шалостях» мальчишек-одноклассников рассказывает и моя дочь. Им всем сейчас по 10–11 лет.

Кстати, недавно нам позвонила классная руководительница: ”Я должна вам сообщить, что Маша (предположим, мою дочь зовут именно так) недавно сказала, что, возможно, именно Россия виновата в этой войне. Я боюсь, у всех нас могут быть из-за этого проблемы. Не портите жизнь своему ребёнку!”

” Сегодня сценарий у игр в «войнушку» один: «убивать нацистов на Украине».

В заключение я бы хотел продемонстрировать скриншоты из телеграм-канала Ксении Собчак, известного критика путинского режима и бывшего кандидата в президенты. Утверждается, что это фрагменты переписки из родительского чата учеников 2-го класса (7–8 лет).

Вне зависимости от того, являются ли данные изображения истинными, они дают прекрасное представление о том, какая пропасть разделила российское общество. Война вбила между людьми огромный клин. Я лично знаю как минимум две семьи, которые распались в последние недели из-за непримиримых разногласий по текущей ситуации.

Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Статья впервые опубликована 24.3.2022.

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