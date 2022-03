Kolme viikkoa sitten Pietarissa sai autokaupasta Porschen hinnalla, jolla nyt saa Volkkarin – mutta eniten on kallistunut tavallinen toimistopaperi

Reilu kilo tomaattia maksaa 500 ruplaa, samoin yksi olut. Kuukausieläkkeellä niitä saisi kolme. Myyjät ovat väsyneitä asiakkaiden motkotukseen.

Toimistopaperin hinta on noussut Venäjällä rajusti. ”Hyvät asiakkaat! Vain yksi paketti per asiakas. Valitamme vaivannäköä”, kyltissä lukee.

Tässä jutussa puhutaan vain ruplista. Hintojen muuttamisessa euromääräisiksi ei ole mitään järkeä, jos haluamme ymmärtää Venäjän nykyisen talouskriisin todellisen syvyyden. Euroiksi muutettuna hinnat olisivat monessa tapauksessa jopa vähän alhaisemmat kuin ennen.

Venäläiset saavat kuitenkin palkkansa ruplissa ja maksavat ruokansa ja muut ostoksensa samassa valuutassa. Siispä näin aluksi lyhyt muistutus, joka antaa perspektiiviä: ennen sotaa vaihtokurssi oli noin 86–87 ruplaa euroa kohti. Tänään yksi euro on noin 125–130 ruplaa.

Hintojen nousu on aina ollut tärkein keskustelunaihe jokaisessa supermarketissa. Käynti läheisessä ruokakaupassa ennen puoltapäivää on ollut monille venäläisille eläkeläisille pikemminkin mukava ohjelmanumero kuin välttämättömyys. Nyt ilmapiirissä ei ole mitään miellyttävää.

Kaupan myyjät ovat väsyneitä asiakkaiden jatkuvaan motkotukseen. Aiemmin 125–150 ruplaa maksaneet makkarat maksavat nyt yli 250 ruplaa. Maidon hinta on noussut yli 30 prosenttia. Tomaatteja tarjotaan 300–400 ruplalla kilo, kun kalleinkin laatu maksoi kolme viikkoa sitten alle 150 ruplaa.

Ja tilanne on sama kaikkialla, puhutaan sitten jokapäiväisestä ruuasta tai loistoautoista.

Yksi esimerkki autokaupasta: Volkswagen Tiguanin (1,5-litrainen 140 hv moottori) parhaiten varusteltua R-Line-versiota myydään myyntipisteestä riippuen noin 7–8 miljoonalla ruplalla. Kolme viikkoa sitten sen hinta oli 3,5 miljoonaa kun taas nykyisellä 7–8 miljoonalla sai tuolloin helposti Porsche Cayennen.

Yllättävää kylläkin tuote, jonka hinta näyttää nousseen eniten, on. . . tavallinen A4-kokoinen toimistopaperi. Ennen sotaa paketti maksoi alle 300 ruplaa. Tänään halvin mahdollinen hinta on 800 ruplaa (vain yksi paketti per asiakas, kiitos) keskimääräisen hinnan noustessa 1 300–1 500 ruplaan.

Leningradin alueen suurin sellu- ja paperitehdas on Ensossa. Se on lopettanut toimintansa. Myös muilla venäläisillä tuotantolaitoksilla on valtavia ongelmia materiaalien saamisessa.

”Odotan, että minun yritykselleni todella vaikeat ajat koittavat vähän myöhemmin, luultavasti ensi kuussa”, sanoo Denis, 32, joka omistaa pienen pubin Etelä-Pietarissa. ”Me olemme jo nostaneet hintojamme. Olut maksoi helmikuussa yleensä noin 300 ruplaa. Nyt se maksaa jo 500 ruplaa. Ilman korotusta joutuisin tekemään työtä tappiolla.”

”En ole toistaiseksi vielä huomannut asiakkaiden nostavan siitä suurta meteliä. Jos käyt meillä kerran viikossa perjantai-iltaisin, uskot hyvinkin pystyväsi maksamaan tuopista tai parista ylimääräisen 200 ruplaa. Mutta tässä asiassa tietoisuus laahaa jäljessä. Saat seuraavan palkkasi huhtikuussa ja huomaatkin yhtäkkiä, ettei sinulla kaikkien laskujen maksamisen ja lainanlyhennysten jälkeen enää olekaan rahaa sellaisiin juttuihin kuin käynteihin baareissa ja ravintoloissa. Kaikki tavarat ympärilläsi ovat kallistuneet eikä minun olueni selvästikään ole tärkein asia elämässäsi. Joten tulevaisuus näyttää synkältä, ja olen henkisesti valmistautumassa menettämään baarini ja työni.”

Samanlaisia huolia on 41-vuotiaalla Gennadilla. Hän on yritystapahtumien järjestäjä, jolla on 20 vuoden kokemus tältä toimialalta. Hän pystyi sinnittelemään halki covid-vuosien, mutta nyt hän pelkää, että tästä on tulossa viimeinen naula hänen uransa arkkuun.

”Me teimme todella valtavia ja kalliita tapahtumia suuryrityksille. Asiakaskuntaan kuului suuria eurooppalaisia brändejä. Suurin osa niistä on äskettäin lähtenyt Venäjän markkinoilta. Loput ovat leikanneet kustannuksiaan eivätkä mieluusti enää toimi venäläisten alihankkijoiden kanssa. Paikallisten yritysten taas on pärjättävä haavoittuvassa ja epävarmassa taloustilanteessa.”

Gennadin toiveet liittyvät yksinomaan kotimaiseen tukeen. Ei hänkään tietenkään usko Kremlin antavan suoraa rahallista tukea hänen pienelle yritykselleen. Viime viikkoina on kuitenkin saatu selkeitä vihjeitä siitä, että valtio on valmis tukemaan entistä suuremmilla summilla niin kutsuttuja kansallisia projekteja.

Rostourismin on kehitettävä kotimaan matkailua, urheiluministeriön pitäisi järjestää korkeatasoisia kansallisia tapahtumia ilman ulkomaista osanottoa ja niin edelleen.

No, joka tapauksessa olen varma, että Gennadilla ja Denisillä on varaa ruokaan ja vaatteisiin. Viime kädessä he voivat työskennellä rakennusmiehinä tai taksikuskeina. Paljon enemmän minua huolestuttaa ikäihmisten kohtalo.

Eilen näin vanhan rouvan paikallisen markettimme kassalla. Hän ei käytä luottokortteja ja hänen lompakkonsa on vanha ja ruttuinen. Hänen ostoksensa olivat yksinkertaisia ja vaatimattomia: maitoa, leipää, muutama jauhopussi ja erikoisherkkuna appelsiinimehua. Maksettuaan ne hän näytti säikähtäneeltä ja uupuneelta. Hänen kuukausieläkkeensä on noin 15 000 – 16 000 ruplaa.

Tällä kertaa hänen oli jätettävä kassalle yli 500 ruplaa. Lompakkoon jäi vain muutama seteli.