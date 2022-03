The Insider: Venäjän puolustus­ministeri Sergei Šoigua ei ole näkynyt julkisuudessa poikkeuksellisesti 12 päivään

Tavallisesti puolustusministeri esiintyy mediassa muutaman päivän välein.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu ei ole esiintynyt julkisuudessa maaliskuun 11. päivän jälkeen, kertoo venäläinen tutkiva verkkosivusto The Insider.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös muun muassa venäläismedia Mediazonan toimittaja Dmitri Treštšanin.

Puolustusministerin katoaminen kesken sodan on hyvin epätavallista. Normaalisti Šoigu on esiintynyt julkisissa tilaisuuksissa muutaman päivän välein.

The Insiderin mukaan Šoigun huhutaan olevan sairaana sydänongelmien vuoksi.

Kremlin tiedotteessa Šoigun kyllä mainitaan olleen paikalla Venäjän turvallisuusneuvoston Ukrainaa käsitelleessä kokouksessa 18. maaliskuuta, mutta tilaisuudesta ei julkaistu kuvaa tai videota, The Insider kertoo.

Samoin Venäjän television ykköskanava lähetti 18. maaliskuuta kuvaa Šoigusta jakamassa palkintoja. Kanava väitti kuvan olevan samalta päivältä, mutta The Insiderin mukaan tilaisuus näyttäisi olevan sama, joka näkyy 11. maaliskuuta puolustusministeriön sivuilla julkaistulla videolla.

Šoigu ei ole esiintynyt Venäjän televisiossa yhtä aikaa Vladimir Putinin kanssa sitten helmikuun 27. päivän, jolloin Putin määräsi pitkän pöydän toisessa päässä vierekkäin istuneiden Šoigun ja Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin asettamaan ydinasejoukot korkeampaan valmiustilaan.

Kremlin julkaiseman kuvan sanotaan esittävän Sergei Šoigua ja Valeri Gerasimovia istumassa presidentti Putinin kanssa pitkän pöydän ääressä 27. helmikuuta.

Venäjän asevoimien ja turvallisuuspalvelujen asiantuntija, venäläinen toimittaja Andrei Soldatov sanoi tiistaina The New York Timesin haastattelussa omiin lähteisiinsä viitaten, että Putinin lähipiiriin kuuluneen Šoigun asema on heikentynyt.

”Näyttää, että kaikki ovat hermostuneita”, Soldatov sanoi.

Soldatovin väitteitä ei voi riippumattomasti vahvistaa.

Venäläinen politiikan tutkija Pavel Luzin sanoi samassa The New York Timesin jutussa, että mikään Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa ei ole mennyt suunnitelmien mukaan.

”Sota on näyttänyt, että armeija taistelee kehnosti. Puolustusministeri on vastuussa tästä.”