Presidentti Biden vierailee torstaina myös EU-huippukokouksessa ja osallistuu G7-maiden tapaamiseen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aloittaa Euroopan-vierailunsa torstaina sotilasliitto Naton huippukokouksessa Brysselissä. Päivään mahtuu kolme tärkeää kokousta. Nato-maiden johtajien tapaamisen jälkeen Biden osallistuu Euroopan unionin huippukokoukseen ja G7-maiden kokoukseen.

Vierailun tarkoitus on koordinoida yhteisiä toimia Venäjää vastaan. Brysselistä Biden jatkaa Puolaan.

Bidenin vierailua varjostaa uhka kemiallisten tai biologisten aseiden mahdollisesta käytöstä Ukrainassa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kommentoi kemiallisten uhkaa torstaiaamuna ennen Nato-kokouksen alkua.

”Kemiallisen aseen käyttö muuttaisi konfliktin luonteen, ja sillä olisi vakavia seurauksia. Vakavuus tilanteesta tulee myös siitä, että on aina riski, että kemialliset aineet leviävät laajemmalle. Tämä olisi katastrofi Ukrainalle, mutta riski kohdistuu myös Nato-alueelle.”

Stoltenberg ei halunnut spekuloida Naton reaktioita mahdolliseen kemiallisten aseiden käyttöön. Hän kuitenkin otti esille sen, että ”Nato on aina valmis puolustamaan ja reagoimaan minkä tahansa tyyppiseen hyökkäykseen Nato-liittolaismaahan.”

Biden puhui uhasta ennen lähtöään maanantaina.

”He [Venäjä] sanovat, että Ukrainassa on biologisia ja kemiallisia aseita. Tämä on selvä merkki siitä, että Putin on itse aikeissa käyttää molempia. Hän on jo käyttänyt kemiallisia aseita menneisyydessä, ja meidän pitäisi olla varuillaan siitä, mitä on tulossa.”

Biden muistutti, että toimilla on vakavia seurauksia, sillä Naton rintama pysyy yhtenäisenä. Hän ei kuitenkaan eritellyt, mitä seuraukset ovat.

Naton huippukokouksessa sotilasliiton jäsenmaat vahvistavat päätöksen lisätä neljä uutta taisteluosastoa Itä-Eurooppaan. Osastot sijoitetaan Unkariin, Romaniaan, Bulgariaan ja Slovakiaan.

Tämän lisäksi Nato on jo lisännyt merkittävästi läsnäoloaan Baltian jäsenmaissa.

Bidenin käy keskusteluja EU-johtajien kanssa pakotelinjauksista. EU-kokouksessa odotetaan vaikeaa keskustelua jäsenmaiden kesken siitä, miten Eurooppa voisi vähentää riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta ja öljystä.