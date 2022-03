Andien vuoristossa sijaitsevan, maailman kuuluisimpiin kuuluvan "kadonneen kaupungin” alkuperäinen nimi on tutkimuksen mukaan Huayna Picchu.

Muinaisen inkakaupungin Machu Picchun alkuperäinen nimi ei olekaan Machu Picchu, sanoo aiheesta tehty uusi tieteellinen tutkimus.

Andien vuoristossa sijaitsevan, maailman kuuluisimpiin kuuluvan "kadonneen kaupungin” alkuperäinen nimi on tutkimuksen mukaan Huayna Picchu tai pelkkä Picchu. Huayna Picchu on myös raunioiden vieressä sijaitsevan korkeimman vuoren nimi.

Ñawpa Pacha: Journal of Andean Archaeology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan vain harvalla paikallisella oli raunioista tarkkoja tietoja ennen kuin yhdysvaltalainen tutkimusmatkailija Hiram Bingham ”löysi” ne vuonna 1911. Moni kuitenkin tiesi raunioiden olemassaolosta, ja siinä mielessä Bingham ei löytänyt mitään, vaan toi niille maailmanlaajuista julkisuutta.

Tutkimuksen tehneet perulainen historioitsija Donato Amado Gonzales ja yhdysvaltalainen arkeologi Brian S. Bauer selasivat Binghamin alkuperäisiä muistiinpanoja, 1900-luvun alun karttoja ja karttakirjoja ja myös espanjalaisten valloittajien asiakirjoja aina 1500-luvun lopulta asti.

”Merkittävä määrä dataa antaa ymmärtää, että inkakaupungin nimi oli tosiasiassa Picchu tai todennäköisemmin Huayna Picchu”, Bauer sanoi Illinois Chicago -yliopiston tiedotteessa. Bauer on kyseisen yliopiston antropologian professori.

Gonzales ja Bauer löysivät muun muassa vuonna 1904 julkaistun karttakirjan, jossa raunioita kutsuttiin nimellä Huayna Picchu. Lisäksi heille selvisi, että Binghamille kerrottiin vuonna 1911 Cuscossa, että Urubamba-joen varrella on rauniokaupunki nimeltä Huayna Picchu.

Bauerin tiedotteessa kertoman mukaan paras todistusaineisto kaupungin alkuperäisestä nimestä löytyy espanjalaisten kirjoittamista asiakirjoista alueen valtauksen jälkeen. Tutkijat löysivät 1500-luvun lopulla kirjoitetun selonteon, jossa alueen alkuperäiset asukkaat harkitsivat Huayna Picchu -nimisen paikan uudelleenasutusta.

Mutta mikä nimi on oikea? Siihen ei ole vastausta. Jos koko maailma on tuntenut Machu Picchun Machu Picchuna yli sata vuotta, sen nimi on yhtä lailla Machu Picchu kuin Huayna Picchu. Kaikki nimet ovat keksittyjä.