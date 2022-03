Kremlin rivit rakoilevat, mutta tuskin tarpeeksi palatsi­kumoukseen: ”Eliitti on riippuvaisempi Putinista kuin Putin eliitistä”

Putinin rakentama turvallisuusjärjestelmä on viidakko, jossa vallankaappauksen yrittäjille voisi käydä huonosti.

Venäjältä on kuluvalla viikolla tihkunut hajanaisia tietoja presidentti Vladimir Putinin hallinnon rivien rakoilusta Ukrainan hyökkäyksen pitkittyessä ja sotaonnen käännyttyä Venäjää vastaan.

Toistaiseksi korkea-arvoisin Putinin sotapolitiikan hylännyt on Kremlin ilmastolähettiläs Anatoli Tšubais, 66, joka poistui uutistoimisto Bloombergin mukaan maasta keskiviikkona vastalauseeksi sodalle. Venäläislehti Kommersantin mukaan Tšubais oli keskiviikkona Istanbulissa.

Tšubais nousi Venäjän politiikan kärkikastiin 1990-luvun alussa, jolloin hän johti Neuvostoliiton omaisuuden yksityistämistä. Vuoden 1996 presidentinvaalien jälkeen hän nousi kolmeksi vuodeksi käytännössä Venäjän johtoon presidentinhallinnon päällikkönä, kun presidentti Boris Jeltsin kärsi sydänvaivoista ja alkoholiongelmista.

Tšubais julkaisi Facebook-seinällään viime viikon lauantaina lyhyen kommentin, kun Venäjän entisen varapääministerin Jegor Gaidarin syntymästä tuli kuluneeksi 66 vuotta. Vuonna 2009 kuollut Gaidar varoitti aikoinaan Putinin imperialistisen politiikan tuhoisista seurauksista.

”Kiistelimme hänen kanssaan Venäjän tulevaisuudesta enkä ollut hänen kanssaan aina samaa mieltä”, Tšubais kirjoitti. ”Gaidar ymmärsi strategiset riskit paremmin kuin minä, ja minä olin väärässä.”

Kysymyksiä on herättänyt myös puolustusministeri Sergei Šoigun katoaminen julkisuudesta. Hänet nähtiin viimeksi Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa kaksi viikkoa sitten. Aiemmin Šoigu on esiintynyt julkisuudessa lähes päivittäin.

Valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti julkisti torstaina Kremlin videotallenteen turvallisuusneuvoston uudesta istunnosta, johon Šoigun väitettiin osallistuneen. Videolla hän esiintyy Putinin seuraaman televisioruudun vasemmassa reunassa noin 30 sekunnin ajan. Ääntä tallenteella ei ole.

Sekä sanomalehti The Moscow Timesin Telegram-kanava että oppositiosivusto Mediazona analysoivat videon ja tulivat siihen tulokseen, että Šoigua esittävä kuvatiedosto on kopio aiemmasta turvallisuusneuvoston istunnosta, joka on lisätty uutistoimiston välittämään tuotokseen.

Yhdysvaltain asevoimat kertoi torstaina, että puolustusministeri Lloyd Austin ei ole saanut yhteyttä Šoiguun yrityksistä huolimatta helmikuun 18. päivän jälkeen, kertoo uutiskanava CNN. Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley puolestaan on puhunut puhelimitse Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin kanssa viimeksi helmikuun 18. päivänä.

Vähäiset Kremlin eliitin erimielisyyksistä kielivät tiedot ovat antaneet vauhtia arveluille palatsivallankumouksen mahdollisuudesta. Ranskassa asuva venäläinen oppositiohahmo Vladimir Osetškin väitti brittilehti The Timesin haastattelussa omiin turvallisuuspalvelun lähteisiinsä viitaten, että FSB:n sisällä olisi vallankaappausta suunnitteleva Putinin-vastainen oppositioryhmä.

Osetškin nousi julkisuuteen viime marraskuussa, kun hänen perustamansa Gulagu-ihmisoikeusjärjestö paljasti vankien kidutuksen Saratovin alueella Venäjällä. Osetškin väittää olleensa paljastusten jälkeen tiiviissä yhteydessä joihinkin turvallisuuspalvelu FSB:n työntekijöihin.

”Totta kai vallankaappaus on mahdollinen, mutta ei tässä kannata tuolilta hyppiä”, sanoo vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista. ”Putinin ura on ehtoopuolella, hän ikääntyy, ja hänen asemansa on heikentynyt. Mutta eliitti on riippuvaisempi Putinista kuin Putin eliitistä eikä mitään kilpailevaa instituutiota ole.”

Putinin asema on todella itsevaltaisempi kuin monien hänen edeltäjiensä. Edellinen vallankaappausyritys tehtiin Neuvostoliiton viimeisenä vuonna 1991, kun vanhoilliset yrittivät syrjäyttää presidentti Mihail Gorbatšovin elokuun kaappauksessa.

Operaatiossa oli mukana koko Kremlin kerma puolustusministeriä ja turvallisuuspalvelu KGB:n johtajaa myöten ja kaappausta valmisteltiin ainakin yhdeksän kuukautta. Yritys kaatui kolmessa päivässä ja kääntyi saman tien itseään vastaan. Yritys pelastaa Neuvostoliitto johti valtion nopeaan hajoamiseen.

Onnistunut kaappaus tehtiin lokakuussa 1964, kun Neuvostoliiton nimellinen johtaja Leonid Brežnev kumppaneineen syrjäytti valtion todellisen johtajan, kommunistipuolueen pääsihteerin Nikita Hruštšovin verettömässä kaappauksessa. Sitä oli valmisteltu ainakin seitsemän kuukauden ajan ja mukana olivat puolueen keskuskomitean puheenjohtajiston eli politbyroon tärkeimmät hahmot.

Suomen presidentti Urho Kekkonen (oik.) tapasi Neuvostoliiton valtionpäämiehen Leonid Brežnevin (vas.) ja todellisen johtajan Nikita Hruštšovin (kolmas vas.) Moskovassa marraskuussa 1960. Näiden välissä seisoi Kliment Vorošilov, joka oli aiemmin samana vuonna luovuttanut valtionpäämiehen tehtävän Brežneville.

Putinin tukena tai riesana ei ole mitään politbyroota. Ratkaisevia päätöksiä, kuten Krimin miehitys 2014, on tehty tilapäisissä kokoonpanoissa tai Putin on tehnyt päätökset käytännössä yksin.

Yhdysvaltalainen tutkija Adam Casey huomauttaa Foreign Policy -lehdessä tällä viikolla julkaisemassaan artikkelissa, että Putin on rakentanut valtakoneistonsa pitkälti niin, että kaappausaikeet jäävätkin aikeiksi. Keskeistä on Caseyn mukaan, että Putin on jättänyt neuvostojärjestelmästä jäljelle tärkeän piirteen: turvallisuuspalvelu FSB valvoo myös Venäjän asevoimia.

Turvallisuuspalvelu FSB, sotilastiedustelu GRU ja ulkomaantiedustelu SVR kilpailevat paikasta auringossa keskenään, niiden tehtävät ovat osin päällekkäiset ja ne vakoilevat myös toisiaan.

Sisäministeriön alaisuudessa toimiva kansalliskaarti on itsenäinen. Myös valtiojohdon turvallisuudesta vastaava liittovaltion suojelupalvelu FSO on vahva ja itsenäinen toimija. Presidentin turvallisuuspalvelu SBP on FSO:n alainen mutta vahva toimija.

Hätäisesti suunniteltu vallankaappaus tässä viidakossa voisi yksinkertaisesti epäonnistua tai johtaa täyteen kaaokseen.