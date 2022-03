Kieltämällä tyttöjen koulunkäynnin Taleban pohjustaa tulevaisuutta itselleen, ei omalle maalleen ja kansalleen.

10-vuotias Hadia osallistuu koulutunneille Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa, mutta koulunkäynti on maassa toistaiseksi kielletty yli 12-vuotiailta tytöiltä.

Afganistania yli puolen vuoden ajan hallinnut äärijärjestö Taleban ehti jo ilmoittaa, että kaikenikäiset tytöt ja pojat pääsevät kouluun afganistanilaisen uudenvuoden jälkeen, jota juhlittiin maaliskuun 21. päivänä.

Kun tytöt saapuivat keski­viikko­aamuna koululle, jonka avautumista he olivat odottaneet jo yli puoli vuotta, heitä odotti ikävä viesti.

Talebanin johtohahmot olivat kokoontuneet tiistai-iltana Kandaharissa, jota pidetään liikkeen henkisenä pääkaupunkina. Kandaharista oli lähetetty viesti maan pääkaupunkiin Kabuliin: koulut eivät aukea yli 12-vuotiaille tytöille ennen kuin koulu­järjestelyt on suunniteltu islamilaista lakia mukaillen.

Tämä tuli yllätyksenä myös Taleban-hallinnon opetusministeriölle, jonka puhemies oli vielä maanantaina onnitellut videoviestissä koululaisia opetuksen alkamisesta.

Edellisten päivien tapahtumat kertovat Talebanin naisvihasta mutta myös siitä, että ryhmittymä on sisäisesti hajanainen.

Osa Talebanin johtohahmoista eli vuosia maanpaossa Afganistanin lähimaissa. Riippumattoman Afghanistan Analysts Network -järjestön helmikuussa julkaisema raportti kertoo, että he lähettivät Qatarissa ja Pakistanissa tyttöjään kouluun ja jopa yliopistoon. Johtohahmot halusivat perheilleen parasta.

Samaan aikaan Talebanin toinen siipi kävi Afganistanin syrjäisissä kylissä veristä sissisotaa kansallista armeijaa ja länsiliittouman joukkoja vastaan. Viha länttä ja länsimaisia arvoja kohtaan kasvoi.

” Naisten ja tyttöjen oikeuksien rajoittamisella on tehty Afganistanissa perinteisesti politiikkaa. Näin toimitaan myös nyt.

Afganistan kärsii järkyttävästä koulutus­vajeesta. Kahdenkymmenen viime vuoden aikana on tapahtunut paljon edistystä, mutta vielä vuonna 2018 vain 30 prosenttia naisista osasi lukea.

Suhde tyttöjen koulutukseen on ollut vaikea varsinkin vanhoillisissa yhteisöissä. Tyttöjä ei uskalleta lähettää kouluun väkivallan tai häirinnän pelossa. Osa perheistä on pitänyt koulunkäyntiä epäsopivana sen jälkeen kun tytär on saavuttanut murrosiän.

Jälleenrakennus keskittyi naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen. Samaan aikaan käytiin kuitenkin sotaa, jossa tuli liian paljon siviiliuhreja. Vanhat perinteet pitävät pintansa, kun ympäristö on turvaton.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien rajoittamisella on tehty Afganistanissa perinteisesti politiikkaa. Näin toimitaan myös nyt. Kieltämällä tytöiltä koulut Taleban yrittää suoristaa omat rivinsä.

Taleban pohjustaa tulevaisuutta itselleen, ei omalle maalleen ja kansalleen.

Ensi viikolla YK järjestää konferenssin, jonka tarkoituksena on kerätä Afganistanille miljardeja dollareita avustusrahaa.

Yli puolet kansasta kärsii akuutista nälästä. He tarvitsevat humanitaarista apua selvitäkseen.

Ulkomaat yrittävät pitää kiinni periaatteesta, että avustusrahaa ei tule, jos Taleban ei kunnioita ihmisoikeuksia.

Tiistai-illan päätökset Kandaharissa voivat tehdä konferenssista hiljaisen.