”Jos Ukraina ei puolustaisi itseään, kaikki mitä me pidämme ja te pidätte arvossa, tuhoutuisi” – Zelenskyi kutsui ruotsalaiset jälleen­rakentamaan Ukrainaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti videon välityksellä puheen Ruotsin valtiopäivillä. Ulkoministeri Ann Linde ylisti Zelenskyin puhetta ja kutsui Venäjän toimia sotarikokseksi.

Tukholma

Kaikki salissa nousivat seisomaan ja hiljentyivät.

Pian Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitäisi puheen Ruotsin valtiopäiville kokoontuneelle yleisölle.

Valtiopäiväsali oli täynnä valtiopäiväedustajia ja ministereitä, yleisölehteri vieraita, kuten suurlähettiläitä ja muita kutsuttuja.

Sitten, pienten yhteysongelmien jälkeen, Zelenskyi ilmaantui salin kahdelle suurelle näytölle, sai valtaisat aplodit ja aloitti puheensa.

”On kunnia saada puhua teille”, Zelenskyi sanoi valtiopäiväedustajille.

Puheensa aluksi hän nosti esiin keltaisen ja sinisen, värit, joista sekä Ukrainan että Ruotsin lippu koostuu.

”Näistä väreistä on tullut kenties maailman suosituimmat värit. Ne edustavat maillemme vapautta. Se ei ole sattuma vaan kohtalo. Seisomme yhdessä vapauden, rauhan ja jokaisen ihmisen arvon puolesta”, Zelenskyi sanoi tulkin välityksellä.

Presidentti kiitti Ruotsia tuesta, joka on ollut Zelenskyin mukaan merkittävää.

Ruotsi on antanut Ukrainalle sekä rahallista että aseellista tukea. Torstaina Ruotsi nuijii läpi myös päätöksen lähettää Ukrainaan 5 000 panssarintorjunta-asetta lisää aiempien 5 000 aseen lisäksi.

Zelenskyi sanoi, että Venäjän kuukausi sitten alkanut hyökkäys Ukrainaan on Euroopan ”synkin kuukausi sitten toisen maailmansodan”.

”Venäjä pommittaa sairaaloita, yliopistoja ja päiväkoteja”, hän sanoi.

”Kuolleiden määrä lasketaan tuhansissa. Jos Ukraina ei puolustaisi itseään, kaikki mitä me pidämme ja te pidätte arvossa, tuhoutuisi.”

Zelenskyi vaati, että hyökkäyksestä vastuulliset tuomitaan sotarikostuomioistuimessa.

Valtiovarainministeri Mikael Damberg, puolustusministeri Peter Hultqvist, ulkoministeri Ann Linde ja pääministeri Magdalena Andersson seurasivat Zelenskyin puhetta vakavina.

Zelenskyi sanoi, että Venäjä muodostaa uhan myös Ruotsille. Hän toi esille Venäjän televisiossa käydyt keskustelut, joissa on pohdittu, miten Venäjä miehittäisi Ruotsille kuuluvan Gotlannin saaren.

Aseellinen voimankäyttö ei saa muuttua voittavaksi strategiaksi Euroopassa, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan presidentin puheessa oli myös paljon optimismia. Rauha on mahdollinen. Tulee vielä Ukrainan jälleenrakennuksen aika, Zelenskyi sanoi. Ja Ruotsilla voi olla siinä keskeinen rooli.

”Kutsumme ruotsalaiset arkkitehdit mukaan jälleenrakentamaan Ukrainaa. Ruotsi on ensimmäinen maa, jolle ehdotamme tällaista projektia. Te voitte auttaa. Meillä on yhteiset arvot. Emme taistele vain Ukrainan vaan koko Euroopan puolesta.”

Puheensa lopussa Zelenskyi esitti, että Ukrainan tulisi päästä EU:n jäseneksi ja uskoi, että Ukraina saa siinä prosessissa tukea Ruotsilta.

”Slava Ukraini!” hän päätti puheensa ja sai kuuntelijat nousemaan ylös suosion­osoituksiin. Kunnia Ukrainalle.

Ministerit taputtivat Zelenskyille.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi puheen jälkeen, että Zelenskyin sanat koskettivat kaikkia.

”Hänestä on tullut erittäin vahva johtaja ja symboli koko Ukrainan kansan vastarinnalle”, hän sanoi toimittajille valtiopäivätalolla.

Andersson on samaa mieltä Zelenskyin kanssa siitä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on hyökkäys myös Euroopan demokraattisten valtioiden itse­määräämis­oikeutta vastaan.

”Siksi Ukrainan tukeminen on niin tärkeää”, hän sanoi.

Andersson kertoi matkustavansa myöhemmin torstaina Brysseliin, jossa hän tapaa muun muassa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde piti Zelenskyin puhetta hyvin vahvana.

”Hänen tapansa puhua, hänen silmänsä, hänen päättäväisyytensä, ja myös suru, joka on näkyvillä. Olen tavannut hänet monta kertaa, ja hän on poliitikko, joka tietää, mitä haluaa ja myös sanoo sen. Hän on samalla hyvin taitava välittämään myös vihan, epätoivon ja surun tunteita”, Linde sanoi.

Venäjän toimia Ukrainassa Linde kutsuu suoraan sotarikoksiksi.

”Humanitäärisen lain mukaan siviilien ja siviilikohteiden pommitukset ovat sotarikos, ja voimme nähdä sen televisiossa, jokainen voi sen nähdä. Se on sotarikos.”

Ulkoministeri Ann Linde.

Myös Yhdysvaltain Biden on kutsunut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia sotarikolliseksi.

Ulkoministeri Linden mukaan Ruotsi tulee vastaamaan Zelenskyin toiveeseen ja olemaan aloitteellinen Ukrainan jälleenrakentamisessa, mutta hän ei ota vielä kantaa, miten se tapahtuu. Hän ei myöskään sulje pois mahdollisuutta lähettää Ukrainaan lisää aseellista tukea, mikäli sota jatkuu.

Linde kommentoi myös Zelenskyin puheen kohtaa, jossa presidentti mainitsi Gotlannin. Ulkoministerin mukaan Ruotsiin ei kohdistu tällä hetkellä aseellista uhkaa. Linden mukaan Ruotsin linja sotilaallisesta liittoutumisesta on yhä muuttumaton, mutta keskustelut puolueiden kesken turvallisuuspolitiikasta ovat käynnissä.

Oppositiopuolue maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson puolestaan veisi Ruotsin Natoon jo keväällä yhdessä Suomen kanssa.

”Näen sen aitona mahdollisuutena. Olen vaikuttunut Suomen prosessista. Nyt Suomi näyttää tietä. Haluaisin, että Ruotsi olisi aktiivisempi, jotta voisimme tehdä yhteisen päätöksen”, Kristersson sanoo.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson.

Oppositiojohtajan mukaan Ruotsin hallituksen ilmaisemaa ei-kantaa Naton suhteen ei tulisi tulkita niin, että Ruotsi ei haluaisi mennä Natoon yhdessä Suomen kanssa.

”Suuri enemmistö Ruotsissa haluaisi mennä käsi kädessä Suomen kanssa. Olen sen kannalla, että sen pitäisi tapahtua jo kevään aikana.”

Zelenskyin puhetta Kristersson piti hyvin merkittävänä.

”Se oli historiallinen puhe. Sekoitus syvintä vakavuutta sen suhteen, mitä Venäjä on tehnyt Ukrainassa, mutta samalla fantastisen vaikuttavaa optimismia, että kaikki tullaan jälleenrakentamaan yhdessä muiden maiden kanssa.”

Ruotsissa on nyt laaja yksimielisyys aseellisen avun lähettämisestä Ukrainaan, kun myös vasemmistopuolue kääntyi kannattamaan aseapua. Myös Kristersson pitää mahdollisena, että Ukrainalle annetaan jatkossa vielä lisää aseellista apua.

”Ruotsilla on suuri kotimainen aseteollisuus, joten meillä on hyvät edellytykset auttaa.”

Keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf näki niin ikään Zelenskyin puheen merkittävänä ja liikuttavana.

”Olin vaikuttunut, miten hän kaiken sen pimeyden keskellä oli suuntautunut tulevaisuuteen. Että on toivoa.”

Lööfin mukaan Ukrainan jälleenrakennus tulee vaatimaan koko Euroopan yhteistyötä, jota hän vertasi Yhdysvaltain toisen maailmansodan jälkeiseen Marshall-apuun Euroopalle.

”Ruotsin ja muiden EU-maiden pitäisi tehdä selkeä päätös, että sen jälkeen, kun Venäjä antautuu, me tulemme olemaan mukana jälleenrakentamisessa.”

Ruotsin keskustapuolue on kertonut kannattavansa Naton jäsenyyttä. Annie Lööf pitää tärkeänä, että niin Suomessa kuin Ruotsissa puolueet keskustelevat nyt turvallisuuspolitiikan linjoista.

”Keskustapuolue on sitä mieltä, että Ruotsin pitäisi olla Natossa yhdessä Suomen kanssa. Näin vakava kysymys vaatii laajaa ja syvää keskustelua, joissa eri riskejä punnitaan. Itse näen, että Naton jäsenyys palvelisi Ruotsin turvallisuutta. Hakemus vaatii tiiviin keskustelun Suomen kanssa ja laajan tuen Ruotsin puolueilta”, hän sanoi.