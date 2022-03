Kuollut eversti oli Nikolai Ovtšarenko. Myös Pietarin kuvernööri esitti surunvalittelunsa.

Pietarissa järjestettiin keskiviikkona 23. maaliskuuta Venäjän Ukrainassa aloittamassa hyökkäyssodassa kuolleen everstin muistotilaisuus ja hautajaiset.

Helsingin Sanomat sai kuvia Pietarin Upseerien talon edustalta Liteinyi prospektilta, johon oli pysäköity ruumisauto ja jossa oli joukko sotilaita seremoniaa varten.

Kuollut eversti oli Nikolai Ovtšarenko, tiettävästi Venäjän läntisen sotilaspiirin pioneerijoukkojen apulaiskomentaja. Toisaalta Venäjän puolustusministeriön verkkosivuilla vuonna 2020 julkaistun tiedotteen mukaan Ovtšarenko oli ainakin silloin läntisen sotilaspiirin kaartin­panssariarmeijan pioneerijoukkojen komentaja.

Pietarin Upseerien talo sijaitsee osoitteessa Liteinyi prospekt 20. Suomen Pietarin-pääkonsulaatti sijaitsee aivan nurkan takana.

Sotilaat ryhmittyivät eversti Nikolai Ovtšarenkon muistotilaisuuden ja hautajaisten kunniakaartia varten.

Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov huomioi eversti Ovtšarenkon kuoleman erillisellä tiedotteella keskiviikkona. Beglov otti syvästi osaa Ovtšarenkon perheen ja ystävien suruun. Tiedotteen mukaan Ovtšarenko kuoli ”erikoisoperaatiossa”.

Tiedotteessa Beglov sanoi Ovtšarenkon olleen urhoollinen ja luja mies, joka ”puolusti ihmisten oikeutta elää, puolusti Donbasin asukkaita ja Venäjän kansallista turvallisuutta”.

Beglovin mukaan Ovtšarenko täytti valansa isänmaalle (tai venäjäksi äidinmaalle) loppuun asti, kuten myös sotilasvelvollisuutensa. Hänelle myönnettiin tiedotteen mukaan postuumisti Venäjän valtiollinen urhoollisuuden kunniamerkki.

Venäjän hallinto haluaa kansan uskovan, että venäläiset sotilaat Ukrainassa ovat sankareita ja että Venäjä sotii siellä vain itsepuolustuksen takia.

Myös useat venäläiset uutissivustot kertoivat Ovtšarenkon hautajaisista, muun muassa RBK ja Fontanka. Fontanka oli paikalla myös hautajaisissa Serafimovin hautausmaalla. Hautajaisissa oli sivuston mukaan kunniakaartin lisäksi noin 70 ihmistä.

Länsimaisissa medioissa ei ole juuri näkynyt venäläisten sotilaiden hautajaisia. Britannian yleisradioyhtiö BBC oli kuitenkin viikko sitten paikan päällä yhden sotilaan hautajaisissa Kostromassa, noin 200 kilometriä Moskovasta koilliseen.

Venäjän puolustusministeriö kertoi noin viikko sodan alkamisen jälkeen, että Ukrainassa oli kuollut 498 venäläistä sotilasta. Sen jälkeen Venäjä ei ole kertonut tappioista.

The Wall Street Journal -lehdelle puhunut Nato-viranomainen sanoi keskiviikkona, että Ukrainassa on kuollut, loukkaantunut, jäänyt vangiksi tai kadonnut jopa 40 000 venäläistä sotilasta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan kuukausi sitten. Naton arvion mukaan kuolleita venäläisiä sotilaita on 7 000–15 000.

