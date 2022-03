”Näyttää siltä, että venäläisjoukot pyrkivät idästä ja lännestä kaupungin keskustaan”, satelliittikuvapaikannuksen asiantuntija Veli-Pekka Kivimäki sanoo.

Venäläisten jatkuvat pommitukset Mariupolin satamakaupungissa ovat moukaroineet suuria osia kaupungista asuinkelvottomaksi.

Satelliittikuviin perehtynyt tutkija Veli-Pekka Kivimäki on tutkinut viime päivinä kuvia ja videoita Mariupolista ukrainalaisilla ja venäläisillä sosiaalisen median tileillä. ”Tilanne on pirstaleinen, mutta näyttää, että venäläisjoukot hyökkäävät kohti Mariupolin keskustaa sekä idästä että lännestä”, hän sanoo.

Mariupolin länsiosa, kartalla A

Asuinrakennukset olivat iskujen jäljiltä pahasti raunioituneita myös Mariupolin keskustan länsipuolella sijaitsevalla kerrostaloalueella

Kuva A. Pahasti tuhoituneista asuinrakennuksista Mariupolin länsiosissa nousi savua tiistaina, jolloin satelliittikuva on otettu. Alueella on myös yliopistorakennuksia.

Azovstalin terästehtaat, kartalla B

Azovstalin terästehtaissa näkyi satelliittikuvassa jälkiä pommituksista tiistaina. Veli-Pekka Kivimäen näkemässä videossa niistä nousi savua ja tuhot olivat laajempia torstaina kuvatussa videossa.

Azovstalin terästehdas on yksi Ukrainan suurimpia tehtaita. Yrityksen vaikutuksen näkee Mariupolissa monessa paikassa, sen nimeä ovat kantaneet niin urheilustadion, venekerho kuin juna-asemakin.

Kartalla B. Azovstalin terästehdas on yksi Ukrainan suurimpia. Sitä oli kuvien mukaan pommitettu tiistaina, jolta kuva on. Tehtaiden pommitukset ovat jatkuneet vielä ainakin torstaina.

Livoberežnyi, kartalla C

Helsingin Sanomien todentamassa lennokkivideossa savua nousee Livoberežnyin asuinalueen kerrostaloista. YK:n satelliittikeskuksen Unosatin sateliittikuvissa kaupunginosaa pommitettiin jo 14. maaliskuuta, mutta silloin tuhoutuneita rakennuksia oli vielä selvästi vähemmän.

Kartalla C. Livoberežnyin asuinalueen pommitettuja kerrostaloja.

Verkon tutkivien toimittajien Bellingcat-ryhmään aiemmin kuulunut Kivimäki tekee parhaillaan väitöskirjaa avointen lähteiden tiedustelusta. Yksi osa sitä on tekeillä oleva tieteellinen artikkeli nyt Ukrainassa käytävästä sodasta.

”Mariupolin valtaaminen on venäläisille monista syistä tärkeää. Sillä on strateginen sijainti, satama ja teollisuutta. Sitten sillä on todennäköisesti venäläisille myös symbolinen merkitys, sillä sen valtaaminen ei onnistunut vuonna 2014”, Veli-Pekka Kivimäki sanoo.