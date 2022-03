Media-alalla työskentelevän Jekaterina Pereverzevan toimittama lifestyle-julkaisu on siirtynyt kirjoittamaan harkovalaisten elämästä sodan jaloissa. Toimitus on evakossa maan sisällä.

UkrainalaiseEN mediaan ei ole mahtunut kuukauteen sodan lisäksi juuri muita aiheita.

Venäjä pommittaa Harkovaa, mutta se ei estä paikallista mediaa toimimasta. Harkovalaisen Jekaterina Pereverzevan toimittama kaupunkikulttuurijulkaisu Ljuk kertoo edelleen, mitä Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa tapahtuu.

Sota läpäisi kaupunkikulttuurilehti Ljukin.

Ennen niin vireän kaupungin omaleimainen kulttuurielämä on kuollut, joten lifestyle-julkaisu on siirtynyt kirjoittamaan harkovalaisten elämästä sodan jaloissa.

Ljuk-lehti kertoo, miten harkovalaisten elämä on muuttunut.

”Kirjoitamme siitä, miten julkaisussamme aiemmin esiintyneiden ihmisten elämä on muuttunut. Kirjoitamme ihmisistä, jotka toimivat vapaaehtoisina”, Pereverzeva sanoo puhelimitse Tšernivtsistä.

Toimituskunta seuraa Harkovaa etänä, sillä se on evakoitunut Tšernivtsiin, Poltavaan ja Lviviin. Yksi lehden uusista sota-ajan konsepteista ovat Harkovasta paenneiden kaupunkilaisten rakkauskirjeet entiselle kotikaupungilleen.

Rakkauskirjeitä Harkovalle.

Evakossa Pereverzeva ystävineen on perustanut myös toisen mediaprojektin: Uabrave-palvelun, jonka kautta kansainvälinen media voi etsiä englantia taitavia haastateltavia Ukrainasta.

Pereverzevan mukaan palvelun kysyntä on kuukauden kestäneen sodan kuluessa hiipunut.

”Jotkut toimittajat ovat sanoneet meille suoraan, että mielenkiinto Ukrainaa kohtaan laskee. Vastaavasti media ei enää tarvitse niin kovasti henkilöitä, jotka kertoisivat, mitä Ukrainassa tapahtuu. Kaikki alkavat väsyä ja Ukrainan ongelmista tulee ukrainalaisten ongelmia.”

Ukrainalainen media puolestaan raportoi sodasta yhtä kiihkeästi kuin ennenkin. Pereverzeva ei osaa sanoa tarkalleen, kuinka moni paikallisista toimittajista on muuttanut maasta. Hän arvioi, että suuri osa on jäänyt työskentelemään Ukrainaan.

”Seuraamistani media-alan tuttavista käytännöllisesti katsoen kukaan ei ole lähtenyt. On lähtenyt muutamia sellaisia, joilla on lapsia. Periaatteessa kaikki ovat jääneet, mutta he ovat poistuneet hyvin vaarallisilta taistelualueilta.”

Pereverzeva kertoo, että venäläiset joukot ovat Ukrainassa miehittämissään kaupungeissa ottaneet heti haltuunsa paikallisen television ja perustaneet oman.

Ukrainalaisista medioista Pereverzeva seuraa esimerkiksi Zaboronaa, joka on kahden palkitun toimittajan perustama verkkolehti. Se julkaisee uutisia ja tutkivaa journalismia ukrainaksi ja englanniksi internetissä ja sosiaalisen median eri kanavissa.

Zaborona julkaisee uutisia ja tutkivaa journalismia ukrainaksi ja englanniksi.

Puhelinyhteys Tšernivtsiin on jostain syystä huono ja Pereverzeva kiireinen. Sotaevakko ei ole jäänyt lepäämään laakereilleen. Hän työskentelee mediaprojektiensa ohella valokuvaajana YK:lle.

Järjestölle on tekeillä iso projekti Tšernivtsissä asuvista naisista, jotka auttavat ihmisiä sekä kaupunkiin väliaikaisesti muuttaneista evakoista.

Projekteista Pereverzevan sydäntä lähinnä on Harkovasta kertova Ljuk-julkaisu. Sen päätavoitteena on nyt vaalia asukkaiden suhdetta kaupunkiin, jotta sotaa paenneiden tekisi mieli vielä palata takaisin kotiin Harkovaan.

”Olemme ryhtyneet tekemään enemmän asioita yhteisön säilyttämiseksi. Yritämme, että paenneet ihmiset eivät kadottaisi sidettä kaupunkiin, eikä Harkovaan jääneistä tuntuisi siltä, että kaikki ovat lähteneet eivätkä koskaan palaa.”

