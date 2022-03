HS listaa Ukrainan sodan oleellisimmat tapahtumat vuorokauden ajalta.

Venäjä ei ole onnistunut saartamaan Kiovaa

Venäjän joukot ovat jo viikkojen ajan pyrkineet saartamaan Kiovan siinä onnistumatta. Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies kertoo medialle, että Venäjän joukot ovat alkaneet kaivautua puolustusasemiin pääkaupungin ympäristössä.

Pentagonin edustajan mukaan venäläiset eivät tällä hetkellä edes yritä edetä Kiovaa kohti.

Ukraina on saanut omien sanojensa mukaan puskettua Venäjän joukkoja yhä kauemmas kaupungista, maan puolustusministeriön tiedottajan mukaan jopa yli 70 kilometriä. Väitettä ei ole pystytty riippumattomasti vahvistamaan.

Venäjän iskujen uhreja on haudattu asuintalojen viereen Mariupolissa. Kuva on otettu keskiviikkona.

Sodan siviiliuhrien määrä varmistetusti yli tuhat, evakuointi Mariupolista edelleen vaikeaa

YK:n torstaina julkaisemien tietojen mukaan Ukrainan siviiliuhrien määrä on noussut yli tuhannen. YK:n mukaan ainakin 1 035 siviiliä on kuollut Venäjän suurhyökkäyksen alettua kuukausi sitten ja 1 650 haavoittunut. YK:n mukaan kuolleista 90 olisi lapsia.

YK kuitenkin sanoo, että olettaa oikean määrän olevan huomattavasti suurempi. Ajankohtainen raportointi erityisesti saarretuista kaupungeista, kuten Mariupolista ja muilta alueilta, joilla pommituksia ja muita sotatoimia on runsaasti, on vaikeaa.

Mariupolissa loukussa olevia siviileitä ei tiettävästi vieläkään pystytä evakuoimaan ainakaan suurissa määrin. Ukraina ilmoitti, että se on saanut sovittua Venäjän kanssa seitsemästä humanitaarisesta käytävästä torstaiksi, mutta mainintaa turvallisesta poistumis­mahdollisuudesta Mariupolin keskustasta ei edelleenkään ole.

YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan yli puolet Ukrainan lapsista on joutunut jättämään kotinsa kuukauden kestäneen sodan aikana. 4,3 miljoonaa ukrainalaislasta on nyt pakosalla. Ukrainassa oli ennen sotaa arviolta 7,5 miljoona lasta.

YK:n mukaan noin 1,8 miljoonaa lasta on paennut maasta ja 2,5 miljoonaa joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi.

Zelenskyi syyttää Venäjää fosforipommien käytöstä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää Venäjää fosforipommien käytöstä Ukrainassa.

”Tänä aamuna käytettiin fosforipommeja. Venäläisiä fosforipommeja. Aikuisia kuoli jälleen, ja lapsia kuoli jälleen”, Zelenskyi sanoi video­puheessaan sotilasliitto Naton johtajille uutistoimistojen mukaan.

Zelenskyi ei tarkentanut, missä päin Ukrainaa fosforipommeja olisi käytetty. Myös Luhanskin alueen kuvernööri syyttää Venäjää fosforipommien käyttämisestä Rubižnessa.

Fosforipommien käyttöä ei ole pystytty varmistamaan riippumattomista lähteistä.

Suomi lähettää lisää puolustustarvikkeita ja aseellista apua Ukrainaan, myös Nato lupaa lisäapua

Suomi on päättänyt lähettää lisää puolustustarvikkeita ja aseita Ukrainalle. Pääministeri Sanna Marin (sd) ei avannut tarkemmin, mitä aseellinen apu pitää sisällään tai mikä avun rahallinen arvo on.

”Meidän pitää varautua tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin tämä sota kestää”, Marin kuitenkin sanoi medialle Brysselissä ennen huippu­kokousta.

Puolustusministeriön mukaan avussa on pyritty ottamaan huomioon Ukrainan esittämät tarpeet. Ministeriöstä vakuutetaan, että apu ei vaaranna Suomen kansallista puolustuskykyä.

Myös sotilasliitto Naton jäsenmaat lupaavat lisäapua Ukrainalle. Nato-maat päättivät lähettää Ukrainalle tukea kemiallisten, biologisten, radioaktiivisten ja ydinaseiden torjuntaan. Ukraina saa havainto- ja suojautumisvälineitä, lääkintätarvikkeita ja koulutusta.

Nato-maat, EU-johtajat sekä Japanin ja Yhdysvaltain johtajat tapaavat torstaina kolmessa tärkeässä kokouksessa, jossa pohditaan vastatoimia Venäjälle.

Nato ei lähetä Ukrainaan omia joukkojaan eikä aio luoda lentokieltoaluetta Ukrainan ylle. Sotilasliitto kuitenkin vahvistaa läsnäoloaan erityisesti itäisissä jäsenmaissaan. Torstaina johtajat päättivät neljästä uudesta taisteluosastosta Itä-Euroopassa. Osastot sijoitetaan Unkariin, Romaniaan, Bulgariaan ja Slovakiaan.

The Times: Ilmiantajan mukaan Putinin riski joutua omiensa syrjäyttämäksi kasvaa koko ajan

Venäjän presidentin Vladimir Putinin riski joutua Venäjän turvallisuus­palvelun FSB:n syrjäyttämäksi kasvaa sitä mukaa, mitä kauemmin sota jatkuu. Näin väittää sisäpiiriläinen Venäjän tiedustelusta brittilehti The Timesin mukaan.

Ilmiantaja väittää, että kaaos ja tyytymättömyys ovat vallanneet turvallisuuspalvelun sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan.

Ilmiantaja on lähettänyt asiasta kirjeitä Vladimir Osetškinille, joka on venäläinen ihmisoikeusaktivisti. Osetškin kertoo The Timesille, että riski, jonka ilmiantaja otti, on merkki kasvavasta tyytymättömyydestä Putinia kohtaan. Hänen mukaan turvallisuuspalvelun sisällä on pettymystä pakotteisiin, joiden vuoksi ”he eivät voi mennä lomailemaan huviloilleen Italiaan tai viedä lapsiaan Pariisin Disneylandiin”.