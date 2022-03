Venäjän puolustus­ministeri on esiintynyt Venäjän televisiossa yhtä aikaa toisen ihmisen eli presidentti Putinin kanssa viimeksi lähes kuukausi sitten.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu saattoi vilahtaa muutaman sekunnin ajan Venäjän Rossija 24 -televisiokanavan lähetyksessä torstaina.

Edellinen havainto sotaa käyvän maan puolustusministeristä on maaliskuun 11. päivältä. Silloin hänet nähtiin video­neuvottelu­sovelluksessa turvallisuus­neuvoston kokouksessa.

Myös torstaina esitettiin turvallisuusneuvoston kokousta.

Šoigu ei ole esiintynyt Venäjän televisiossa yhtä aikaa Vladimir Putinin kanssa sitten helmikuun 27. päivän, jolloin Putin määräsi pitkän pöydän toisessa päässä vierekkäin istuneiden Šoigun ja Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin asettamaan ydinasejoukot korkeampaan valmiustilaan.

Keskiviikkona itsenäiset venäläiset julkaisut Agentstvo ja The Insider kertoivat, että Šoigulla olisi sydän­vaivoja. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuitenkin kiisti Šoigun terveys­huolet. Peskovin mukaan puolustus­ministeri on tilanteen vuoksi kovin kiireinen.

Torstainen vilahdus televisiolähetyksessä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että Šoigu olisi nyt nähty julkisuudessa – ainakaan sillä tavoin kuin televisioesiintymistä tavataan pitää todisteena ihmisen olemassaolosta.

Esitetyt sekunnit saattoivat nimittäin olla vanhoja. Itsenäinen Mediazona-sivusto huomauttaa, että kuva voi olla peräisin maaliskuun 11. päivältä tai jopa maaliskuun 3. päivältä: Šoigun vaatteet ja tausta ovat identtisiä näihin kahteen aiempaan lähetykseen verrattuna.

3. ja 11. maaliskuuta lähetetyissä ohjelmissa Šoigun ääni kuului ja kamera­yhteys toimi. Torstain 24. maaliskuuta lähetyksessä kuva pätkii.

Moscow Timesin venäjänkielinen Telegram-kanava julkaisi vertailtavaksi videot 24. maaliskuuta ja 11. maaliskuuta kokouksista, joihin presidentti Putin osallistuu videoyhteydellä.

Jokainen videopuheluita käyttänyt tietää, että niissä on toisinaan ongelmia. Venäjän puolustusministeri tuskin on tähän sääntöön poikkeus. Mediazona kuitenkin kummastelee, miksi lähetykseen olisi valittu juuri ne sekunnit, joina Šoigun videoyhteydessä on ongelmia.

Lisäksi lähetyksen Šoigun esittävä osuus alkaa kuvasta, jossa Šoigun kamera ”värähtää”. Ikään kuin sitä olisi juuri liikutettu.

Yhteysongelmia, Šoigu tönimässä tietokoneensa kameraa sekä vähän uutisvideon editointijälkeä? Ehkä, mutta on myös toinen vaihtoehto.

Mediazona huomauttaa, että kuka tahansa liikkuvan kuvan jälkituotannon kanssa tekemisissä ollut tietää, että kuvatulle näytölle on jälkikäteen hyvin yksinkertaista lisätä kuva. Se on helppoa varsinkin, jos kuva, johon toinen video liitetään, on staattinen, eli siinä ei tapahdu liikettä. Tällainen liikkumaton kohde on esimerkiksi presidentti Putinin tietokoneen näyttö.

Myös Rossija 24:n lähetykseen leikatut kuvat Putinista muodostavat Mediazonan mukaan epäluonnollisen kokonaisuuden: ne ovat liian lyhyitä ollakseen luontevia ja osassa Putin myös katsoo väärään suuntaan.

Mediazonan johtopäätös: video on syntynyt erilaisista pätkistä video­editointi­ohjelmassa, eikä ainakaan täysin luonnollisesta tilanteesta torstaina 24. maaliskuuta.

Turvallisuusneuvoston kokous on varmaankin kyllä pidetty torstaina, mutta Mediazonan mukaan Šoigu on tuskin ollut siellä läsnä.

Epäilyksiä ei ole vähentänyt se, että Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja John Kirby kertoi torstaina, että Yhdysvaltojen puolustus­ministeri ja ase­voimien komentaja ovat yrittäneet saada keskustelu­yhteyttä venäläisiin vastin­pareihinsa siinä onnistumatta.

Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltojen puolustusministeri Lloyd Austin on puhunut Šoigun kanssa edellisen kerran 18. helmikuuta.