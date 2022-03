Aiemmin Žirinovskin kerrottiin kuolleen ilmeisesti virheellisesti.

Vladimir Žirinovskilla on ollut koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttama keuhkokuume ja keuhkovaurioita

Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen pitkäaikainen kansanedustaja Vladimir Žirinovski, 75, on erittäin vakavassa tilassa sairaalassa, kertovat uutistoimisto Reuters ja pietarilainen verkkolehti Fontanka.

Asiasta kertoi duuman puhemies Vjatšeslav Volodin. Hän halusi korjata lausunnollaan hetkeä aiemmin uutisoitua väitettä, että Žirinovski olisi kuollut.

Kuolemasta kertoi venäläinen uutistoimisto RIA Novosti, joka siteerasi senaattori Aleksandr Proniuškinia. Fontankan mukaan Proniuškin on kuitenkin jo poistanut väitteen Telegram-kanavaltaan.

Žirinovski on ollut sairaalahoidossa 2. helmikuuta lähtien.

Eri uutislähteiden mukaan Žirinovskilla on ollut koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttama keuhkokuume ja keuhkovaurioita. Uutistoimisto Interfax on esimerkiksi kertonut, että yli puolet Žirinovskin keuhkoista on tuhoutunut.

Volodinin mukaan lääkärit yrittävät yhä pitää Žirinovskia elossa.

”Haluan rauhoitella kaikkia, jotka ovat huolissaan Vladimir Žirinovskin terveydestä. Hän on elossa. Hänen tilansa on hyvin vaikea”, hän kommentoi sosiaalisessa mediassa Fontankan mukaan.

”Toivottakaamme hänelle pikaista toipumista.”

Suomessa Žirinovski muistetaan ultranationalistisista puheistaan. Esimerkiksi syksyllä 2020 Ilta-Sanomat kertoi, että Žirinovskin mukaan Suomi olisi pitänyt miehittää vuonna 1939. Vuonna 2006 hän vaati, että Venäjän hallituksen pitää ampua kaikki Venäjälle saapuvat muuttolinnut lintuinfluenssan vuoksi.

Žirinovski ei ole varsinainen Venäjän hallinnon kannattaja tai vastustaja. Häntä voi luonnehtia osaksi systeemioppositiota eli näennäisoppositiota.