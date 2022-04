Cannesissa asuvan Florencen perhe koostuu vaimosta ja koirasta. Hän on tyytyväinen Macronin ensimmäisellä kaudella säädettyyn lakiin, joka sallii naisparien pääsemisen hedelmöityshoitoihin. ”Se on todellinen edistysaskel.”

Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros on sunnuntaina. Emmanuel Macronin etumatka on selkeä, mutta Marine Le Pen kuroo etumatkaa kiinni.

Opio–Grasse–Cannes

Pienessä eteläranskalaisessa Opion kylässä asuvat Stephanie Duborper, 39, ja Simon Marcos, 40, ovat molemmat töissä ranskalaisessa suuryrityksessä nimeltä Thales. Thales valmistaa informaatiojärjestelmiä muun muassa puolustus- ja ilmailualoille. Töitä on nyt paljon.

Stephanie Duborper ja Simon Marcos muuttivat

Ranskassa on sunnuntaina 10. helmikuuta presidentinvaalien ensimmäinen kierros, mutta Duborper myöntää, ettei vaaliasetelmia ole oikein ollut aikaa seurata. Virallinen kampanjointi alkoi maaliskuun 28. päivä ja jatkuu perjantaihin 8. huhtikuuta.

Istuvan presidentin Emmanuel Macronin vastaehdokkaista Duborperilla oli pitkään hatara käsitys.

”Olin kuullut puhuttavan oikeiston Eric Zemmourista, mutten seurannut vaaliuutisia”, sanoo Duborper.

”Vasta kun poliittiset keskustelut alkoivat pyöriä televisiossa, tajusin, ettei ole ketään muuta kuin Macron, joka voisi edustaa Ranskaa yhtä hyvin.”

Istuvan presidentin kampanjajuliste Provencessa.

Uutiset kertovat nyt, että Emmanuel Macron johtaa mielipidemittauksia selkeästi, joskin kannatuslukemat ovat tuoreimpien kyselyiden mukaan laskusuunnassa. Kansallisen liittouman Marine Le Pen kuroo eroa kiinni.

France Infon teettämään kyselyyn vastanneista 26 prosenttia suunnittelee äänestävänsä Macronia ja 21 prosenttia Le Peniä. Ero kolmanteen, laitavasemmiston Jean-Luc Mélenchoniin, on suuri: häntä ilmoittaa äänestävänsä 15,5 prosenttia vastanneista. Oikeiston poleeminen Zemmour sai kyselyssä 11 prosentin kannatuksen.

Le Penin nousevia kannatuslukemia selitetään monin syin. Ehdokas on keskittynyt kampanjoimaan voimallisesti ranskalaisten ostovoiman puolesta ja välttänyt Venäjä-yhteyksiensä puimista.

Toisin kuin Zemmour, Le Pen on myös puoltanut ukrainalaispakolaisten vastaanottamista, ja tämä on saanut hänet näyttämään Zemmouria maltillisempana oikeiston ehdokkaana.

Macronin uskottavuutta on viime metreillä syönyt Ranskassa herännyt keskustelu hallituksen tavasta hyödyntää kansainvälisen McKinsey-konsulttiyrityksen kalliita palveluita päätöksentekonsa tukena. Asiantuntijan mukaan se saattaa vaikuttaa joihinkin äänestäjäryhmiin.

”Ranskassa on yli viisi miljoonaa valtion virkamiestä, jotka tietävät kyllä miltä tuntuu, kun heihin ei luoteta, vaan pyydetään ulkopuolisilta raportteja lisäämään paineita” sanoo Ludovic Renard, politologi Bordeaux’n Sciences Po -yliopistosta.

Takaisin Opion kylään, 20 kilometrin päähän Cannesista. Stephanie Duborper ja Simon Marcos muuttivat etelän aurinkoon Pohjois-Ranskan Lillestä nelisen vuotta sitten mukanaan kaksi alakouluikäistä poikaansa ja Stephanien vanhemmat.

Isovanhemmat asuvat alakerrassa, omassa erillisessä asunnossaan – heistä on apua lastenhoidossa ja puutarhassa. Haastattelun aikana isoisän kyyry selkä näkyykin hyörivän pihamaalla.

”Tämä järjestely toimii erinomaisesti”, Marcos kehuu.

Yhtä lailla tyytyväinen hän on Macroniin. Arvostusta ovat lisänneet presidentin pyrkimykset löytää ratkaisuja Ukrainan sotaan. Stephanie Duborper listaa myös muita plussia: toisin kuin edelliset presidentit, Macron on selvinnyt kaudestaan ilman suuria skandaaleja. Naisystävistä ei ole tarvinnut lukea lehdistä.

Simon Marcos näkee Macronin mahdollisuudet presidentinvaaleissa jopa niin ylivoimaisina, että aikoo ensimmäisellä kierroksella äänestää vihreiden Yannick Jadot’a ja vasta toisella Macronia.

”Keskusteluissa keskitytään vain Ukrainaan ja koronavirukseen ja unohdetaan tärkein: ilmaston lämpeneminen. Toivoisin, että Jadot saisi vaikka 10–15 prosenttia äänistä ensimmäisellä kierroksella. Näin Macronin olisi pakko lisätä vihreyttä hänen ohjelmaansa, ja ehkä jopa ottaa Jadot hänen ympäristö- tai pääministerikseen”, Marcos pohtii.

Jadot sai France Infon kyselyssä kuuden prosentin kannatuksen.

Kyselyn mukaan äänestysprosentti uhkaa jäädä ensimmäisellä kierroksella alhaiseksi, vain 70 prosenttiin, kun vuonna 2017 se oli 78.

Yksi syy laiskalle äänestysinnolle saattaa olla jo nyt liian selvältä tuntuva vaalitulos.

Toisaalta: uurnille aikovista reilut 30 prosenttia ei vielä ole varma siitä, ketä äänestää.

”Jos äänestysprosentti on ensimmäisellä kierroksella 70, olen oikeastaan huojentunut, sillä esimerkiksi aluevaalien ja eurovaalien äänestysprosentit olivat niin alhaiset”, sanoo tutkija Ludovic Renard.

Kampanja-aika kestää perjantaihin 8. huhtikuuta saakka.

Vajaa kymmenen kilometriä Opiosta on Grassen kylä, jossa asuu ranskalais-suomalainen Kiskola-Nguyien perhe.

Heidän pihallaan on jono autoja. David Nguyen, 52, on tuore monialayrittäjä: hän esimerkiksi vuokraa autoja Rivieran kesäasukkaille ja vie turisteja veneretkille. Vielä jokunen vuosi sitten hän oli täysipäiväinen autokauppias.

”Kesäkuun alusta syyskuun loppuun teen seitsenpäiväistä viikkoa, mutta se on mukavaa työtä”, Nguyen kertoo.

Nguyenille äänestyspäätös oli helppo: Macron tuntuu hänestä ainoalta varteenotettavalta vaihtoehdolta. Istuva presidentti on selvinnyt keltaliivien, koronan ja Ukrainan sodan värittämästä kaudesta pää pystyssä.

”Ranskassa on selvitty pandemiasta ihan hyvin. Maa on toki hyvin velkaantunut, koska hallitus jakoi avustuksia kansalaisille, mutta me selvisimme. Aina on ihmisiä, jotka eivät ole tyytyväisiä, mutta mielestäni me pääsimme helpommalla kuin naapurimme Espanja ja Italia.”

Nguyenin suomalainen vaimo kuuntelee tarkasti, kun hänen miehensä puhuu vaaleista. Runsaan parikymmentä vuotta maassa asunut Riikka Kiskola-Nguyen ei ole hakenut Ranskan kansalaisuutta, eikä näin saa äänestää.

”Mutta yritän kyllä aina vaikuttaa taustalla”, hän sanoo ja nauraa.

Daniel Nguyen ja Riikka Kiskola-Nguyen asuvat Grassessa. Kiskola-Nguyen ei ole Ranskan kansalainen mutta vaikuttaa taustalla aviomiehensä äänestäessä. Ääni menee Macronille.

Nguyen ei ole itsekään syntyperäinen ranskalainen. Hän muutti maahan viisivuotiaana sodan runtelemasta Laosista, vähän niin kuin ukrainalaiset nyt, hän sanoo.

”Ranskassa on paljon hyviä asioita, enkä ole itse kokenut rasismia. Toki kaikkialla on myös heitä, jotka hyväksikäyttävät järjestelmää ja juuri sellaisia äärioikeistolaiset haluavat puheissaan nostaa”, hän sanoo.

Macronin vastustajien poliittiset puheet kuulostavat Nguyenin korvissa lähinnä joukolta utopistisia lupauksia.

”Minä sanon aina lapsilleni ja vaimolleni, että kerran kun maa on meidät vastaanottanut, tulee meidän myös tehdä osuutemme sopeutumalla.”

Tutkijan mukaan tuoreissa kyselyissä alkaa kuitenkin selvästi erottua juuri protestiäänestäjät eli ihmiset, jotka aikovat äänestää esimerkiksi Mélenchonia tai Le Peniä vain osoittaakseen mielipiteensä istuvaa presidenttiä vastaan.

”Nämä äänet ovat olleet tähän saakka näkymättömissä koronakriisin ja Ukrainan sodan vuoksi. Mutta mitä lähemmäs vaaleja tullaan, sitä enemmän äänestäjät alkavat pohtia mennyttä viisivuotiskautta ja sitä, mitä Macron lupaa ohjelmassaan tulevaisuudelle”, Renard sanoo.

”Meillä ei myöskään ole ollut oikeaa poliittista debattia lainkaan. Macron, joka on asemoinut itsensä keskelle, murskaa ottelun.”

Cannesilainen Florence, 32, sanoo olevansa tyytyväinen Macronin kauteen ja suunnittelee äänestävänsä häntä nyt toistamiseen.

Florencen mielestä Macron on ehdokkaista ”ainoa oikea eurooppalainen”.

Markkinointialalla työskentelevän Florencen perhe koostuu vaimosta ja koirasta. Florence puhuu yksityisasioistaan varoen, eikä esimerkiksi halua sukunimeään julkisuuteen. Henkilökohtaisella tasolla, seksuaalivähemmistön edustajana, hän sanoo olevansa tyytyväinen viime vuonna voimaan tulleeseen lakiin, joka sallii yksin lapsen hankkivien naisten ja naisparien pääsemisen hedelmöityshoitoihin.

”Se on todellinen edistysaskel. Macron piti sitoumuksensa, mikä on tärkeää”, Florence toteaa.

Hänen mielestään Macron on myös ehdokkaista ”ainoa oikea eurooppalainen”, mikä on tärkeää maan tulevaisuuden kannalta.

”Ranska yksin on pieni maa, kun verrataan maailman suurvaltoihin kuten Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Kriisit näyttävät, että kun toimimme yhdessä, pystymme myös vaikuttamaan omiin asioihimme nopeammin”, hän sanoo. Esimerkiksi hän nostaa EU:n yhteiset rokotehankinnat.

Vaikka lukemat osoittavat Florencen ehdokkaan ennakkosuosikiksi, hän ei näe, että tulos olisi paketoitu.

Mielessä on yhä vuoden 2002 presidentinvaalit ja se, kun Kansallisen rintaman Jean-Marie Le Pen yllätti pääsemällä toiselle kierrokselle jättäen taakseen sosialistien Lionel Jospinin.

”Eniten huolettaa, että äänestäjät jäävät kotiin. Ihmiset pitää nyt saada sankoin joukoin liikkeelle.”