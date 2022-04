Juutalais­vastaisen puheen määrä räjähti kasvuun korona­pandemian aikana, ja nyt se liitetään Ukrainan sotaan – EU on lisännyt toimiaan anti­semitismiä vastaan

Suomessa vieraileva EU:n antisemitismin vastaista työtä johtava Katharina von Schnurbein on huolissaan myös juutalaisten kansanmurhan vähättelystä ja vääristelystä.

Bryssel

Yksi koronapandemian vastenmielisimpiä seurauksia on antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden äkillinen nousu Euroopassa. Synkkä aika on saanut lentoon muun muassa salaliittoteoriat, joiden mukaan juutalaiset loivat viruksen, koska he kontrolloivat lääketeollisuutta ja käärivät suuret rahat koronarokotteiden ansiosta.

Ilmiötä seuraa työkseen Katharina von Schnurbein, joka on EU:n antisemitismin torjunnan koordinaattori. Von Schurbein on vieraillut alkuviikosta Suomessa. Hän tapaa poliitikkoja ja tutustuu juutalaisen seurakunnan toimintaan.

EU-komission elokuussa 2021 tekemän selvityksen mukaan juutalaisvastaiset kirjoitukset Facebookissa, Twitterissä ja Telegramissa moninkertaistuivat pandemian alettua. Saksankielisten kirjoitusten määrä 13-kertaistui ja ranskankielisten seitsenkertaistui.

Vuodesta 2015 koordinaattorina toiminut von Schnurbein myöntää yllättyneensä antisemitismin räjähdysmäisestä kasvusta – mutta toisaalta häntä ei yllätä, että juutalaiset löydettiin jälleen käteviksi syntipukeiksi maailman pahuuksiin.

”Jo keskiajalla väitettiin, että juutalaiset levittävät musta surma -ruttoa.”

Kun von Schnurbein keväällä 2019 kuuli kotonaan ensimmäiset uutiset Pariisin Notre Dame -kirkon tulipalosta, hän sanoi miehelleen odottavansa, koska joku alkaa kertoa sen olevan juutalaisten syytä. Meni noin kaksi tuntia, sen jälkeen internet alkoi velloa.

Tuorein väite on se, että juutalaiset ovat myös Ukrainan sodan takana.

Tämä on nykyisen antisemitismin yleisin kaava: vanhat väitteet juutalaisten teoista puetaan uuteen kaapuun ja niitä levitetään internetissä.

Von Schurbein laskee toiseksi muodoksi ”perinteisen” rasistisen antisemitismin. Päätekijöitä ovat äärioikeisto ja uusnatsit, jotka pitävät juutalaisia rodullisesti alempiarvoisina. Tässäkin yksi päävälineistä on internet, mutta nämä ryhmät ovat tehneet myös fyysisiä hyökkäyksiä.

Kolmas muoto on von Schnurbeinin mukaan vasemmistolainen antisemitismi, jossa juutalaisia pidetään vastuullisina Israelin valtion toiminnasta. Antisemitistiset kirjoitukset netissä ja mielenosoitukset synagogien edessä lisääntyvät myös silloin, kun Israel toimii raa’asti palestiinalaisia kohtaan.

”Ääriryhmät eivät ole monesta asiasta samaa mieltä, mutta antisemitismistä tuntuvat olevan”, von Schnurbein sanoo.

Von Schnurbeinin mukaan antisemitismi on aina oire jostakin.

”Se on haaste tietenkin juutalaisille itselleen, mutta myös demokratialle ja arvoillemme. Antisemitismissa on kyse samanlaisista salaliittoteorioista kuin nykyisessä tieteen- ja demokratianvastaisuudessa.”

Katharina von Schnurbein EU-komission rakennuksen edessä Brysselissä. EU julkisti viime vuonna antisemitismin vastaisen strategian.

EU-komission selvityksen mukaan joka kahdeskymmenes eurooppalainen ei ole koskaan kuullutkaan holokaustista eli juutalaisten kansanmurhasta. Esimerkiksi von Schnurbeinin kotimaassa Saksassa täytyisi kasvaa tynnyrissä, jos pystyisi välttymään asian käsittelyltä, mutta osassa Euroopan maista tilanne ei ole sama.

Vielä enemmän on ihmisiä, jotka eivät tunne juutalaisten pitkää historiaa Euroopassa tai heidän kulttuuriaan ja tapojaan, sanoo von Schnurbein, joka itse ei ole juutalainen.

Antisemitismin kasvu ei johdu Euroopan kasvaneesta muslimiväestöstä, von Schnurbein painottaa. Tätä argumenttia käyttävät usein ne, joiden olisi syytä ensin tarkastella omia ennakkoluulojaan, hän sanoo.

Koronarokotteiden vastaisissa mielenosoituksissa Euroopassa on nähty ihmisiä, jotka kantavat natsi-Saksasta tuttuja Daavidin tähtiä – viestinä se, että rokotteista kieltäytyvät on leimattu toisen luokan kansalaisiksi.

Tätä von Schurbein kutsuu holokaustin eli juutalaisten kansanmurhan vähättelyksi, trivialisoinniksi. Saksassa ja Itävallassa siitä on nostettu syytteitä.

”Kuuden miljoonan ihmisen kansanmurha rinnastetaan siihen, pitääkö ottaa rokote vakavan tartuntataudin aikana. Näiden kahden asian vertaaminen on absurdia.”

Holokaustin kieltäjiä on lähinnä uusnatseissa ja äärioikeistossa. Enemmän on holokaustin vääristelijöitä, mikä on kieltämistäkin hankalampi ilmiö, von Schnurbein sanoo.

”He kertovat vääriä tietoja holokaustista ja epäilevät sitä, kuoliko juutalaisia todella niin paljon kuin on kerrottu ja niin edelleen.”

Eihän tämä kovin hyvää kuvaa anna koulutetusta ja rikkaasta Euroopasta, että von Schnurbeinin työn kaltaista virkaa tarvitaan. Eikä hän ole yksin: EU:lla on myös rasismin vastainen koordinaattori ja islamofobian eli islamiin ja islaminuskoisiin kohdistuvan vihan vastainen koordinaattori. Tosin jälkimmäinen virka on ollut jonkin aikaa täyttämättä.

Von Schnurbeinin mukaan EU:n työ kuitenkin näkyy, ja edistystä on tapahtunut paljon. EU julkisti syksyllä 2021 strategian antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisuuden vaalimiseksi, jossa jäsenmailta halutaan kansalliset suunnitelmat antisemitismin ja laittoman vihapuheen torjumiseksi.

EU antaa tukea koulutukseen ja tutkimukseen sekä juutalaisten julkisten paikkojen ja uskonnonharjoituspaikkojen suojeluun. Von Schnurbeinin mukaan olennaista on, että jäsenmaat nostaisivat syytteitä internetissä levitetystä vihapuheesta.

Suomen-vierailullaan von Schnurbeinin on tarkoitus myös keskustella maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön Jaana Husu-Kallion kanssa juutalaisesta teurastamisesta. Suomi ei hyväksy teurastusmenetelmää, jossa eläintä ei tainnuteta ennen teurastusta.

”Juutalaisista annetaan kuva, että he eivät välitä eläinten hyvinvoinnista. Vaikka kiellon tarkoitus ei ole antisemitistinen, se voi kääntyä sellaiseksi”, von Schnurbein sanoo.