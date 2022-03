Unkarin viikon päästä pidettävät vaalit eivät ole vapaat, demokraattiset tai reilut, sanoo opposition edustaja Ákos Hadházy HS:n haastattelussa.

Balatonvilágos / Budapest

Balaton-järven vesi on turkoosia kuin Välimeressä, ja metsässä järven rannalla kuuluu vain lintujen kiivas kevätmeteli.

Järven itäisessä päässä on isoja neuvostoraunioita, hylättyjä lomanviettopaikkoja. Itäblokin aikana ne kuuluivat Unkarin kommunistijohdolle. Yksi raunioitumassa olevista huviloista on nimetty Fidel Castron mukaan, ja Kuuban kommunistijohtaja onkin vieraillut täällä.

Castron terassilla seisoo edelleen vanha piano, jota itsevaltiaiden illanvietoissa lienee soiteltu. Lähtee siitä vieläkin ääni.

Metsään kulkee pieni tie, jonka varrella on vanhoja huviloita. Harmaatukkainen mies on korjaamassa repsottavaa ja sammaloitunutta huvilan porttia.

Hän on 75-vuotias András Mártha. Mártha on perinyt mökkinsä aikoinaan isovanhemmiltaan. 1950-luvulla kommunistihallinto otti sen haltuunsa, hän kertoo, mutta perhe sai sen takaisin.

Lapsuudestaan hän muistaa aseistetut vartijat, jotka vartioivat puolueen johdon lomapaikkoja. He uhkailivat lapsiakin: sanoivat tietävänsä, missä lasten koti on Budapestissa ja että voivat tulla käymään.

”Nyt täällä tapahtuu täsmälleen samanlaisia asioita kuin kommunismin aikana”, Mártha sanoo.

Balatonin rantoja, jotka ovat aiemmin olleet kaiken kansan käytössä, on päätynyt nyt Unkarin valtapuolueen Fideszin läheisten oligarkkien omistukseen. Luonnonsuojelualueillekin rakennetaan huviloita hallitusta lähellä olevien ihmisten käyttöön ja omistukseen.

”Täällä on vahva kansalaisliike, joka yrittää kaikkensa pysäyttääkseen tämän. Mutta päätökset tehdään erikoislain turvin, joten mistään normaaleista säädöksistä ei välitetä”, Marthá sanoo.

Kommunistihallinnon aikainen luksuslomanviettopaikka on päästetty raunioitumaan Balatonin rannalla.

András Mártha korjaa porttia aikoinaan jo isovanhemmilleen kuuluneella mökillä.

Balatonin rannalle rakennetaan lomakeskuksia, jotka huolestuttavat alueen asukkaita: tavallisten ihmisten pääsy rannalle estetään, ja luontoarvoista ei piitata.

”Melkein kaikki hotellit kuuluvat oligarkeille, pääministeri Viktor Orbánin lähipiirille”, sanoo opposition kansanedustaja ja vaaliehdokas Ákos Hadházy HS:n haastattelussa.

Hadházya on sanottu myös ”Unkarin Navalnyiksi”, sillä hän on erikoistunut Fideszin korruption paljastamiseen kuten vankilaan joutunut oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi on tehnyt Venäjällä.

Hadházyn mukaan tietoa kilpailutuksista ja yrityksistä löytyy melko helposti julkisista tietokannoista.

”Minun ei tarvitse pelätä, en ole joutumassa vankilaan eikä toivottavasti ole myrkytysuhkaa. Mutta se voi muuttuakin. Siksi on tärkeää, että olemme EU:n jäseniä”, Hadházy sanoo.

Unkarin malliin kuuluu ”vain” ikävien valheiden levittäminen oppositiosta. Hadházyn on propagandaviesteissä väitetty muun muassa tappaneen naapurinsa ja pahoinpidelleen poikaansa.

Mutta jos Unkarissa olisi kansanäänestys EU-jäsenyydestä, Hadházy olisi rajalla lähdössä pois. Sen hän on miettinyt läheistensä kanssa valmiiksi.

Hadházyn mukaan Unkari on ”yksisuuntaisella tiellä kohti diktatuuria”.

Hän kutsuu Fideszin hallintoa ”franchising-politiikaksi”. Sillä hän tarkoittaa, että Orbán on ottanut politiikan mallin ja menettelytavat Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta.

Vapaan median nujertaminen on onnistunut jo muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Orbán on rakentanut ympärilleen myös oligarkkien hovin, jolle Unkarin EU-tukia ohjataan.

Vastineeksi Orbán toimii ”Putinin Troijan hevosena” EU:ssa hajottaen sitä sisältäpäin.

”Venäjä on rikastunut öljyrahoilla, ja Putin on ohjannut rahaa oligarkeille, jotka ovat ostaneet riippumattoman median. Unkarissa meillä ei ole öljytuloja, mutta vuodesta 2010 EU-tuloja on ohjattu oligarkeille.”

EU on siis Unkarille kuin öljy Venäjälle. Hadházyn mukaan Unkarin malli toimii niin kauan kuin ”EU on niin tyhmä kuin nyt”.

Jos EU tekee tukien väärinkäytön mahdottomaksi, Fidesz saattaisi haluta Unkarin eroavan EU:sta. Hadházyn mukaan se merkitsisi toisaalta myös sitä, että Unkari menettäisi tärkeät yhteytensä Venäjän ja Kiinan.

Orbánille ei hänen mukaansa ole millään muulla väliä kuin oman vallan pitämisellä ja kasvattamisella.

Liberaali-konservatiiviksi itseään luonnehtiva Hadházy tuntee pitkään valtaa pitäneen Fidesz-puolueen, sillä siinä hän on itsekin aloittanut poliittisen uransa. Kun Orbánin korruptioverkosto tuli näkyväksi, hän erosi puolueesta.

Viikon päästä Unkarissa on vaalit, ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Unkarin naapurimaassa Ukrainassa on tuonut vaaleihin erityisen jännitteen.

Oppositio on yhdistänyt voimansa äärioikeistolaisista sosialisteihin kaataakseen itsevaltaisen, korruptiosta ja sananvapauden rajoittamisesta tunnetun Fideszin.

Opposition pääministeriehdokas Péter Márki-Zay kampanjoi Orbánia vastaan haastamalla tätä läheisistä suhteistaan Putiniin.

Oppositio sai loppuviikosta vetoapua myös Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä, joka luetteli nettivideolla kaikki EU-maat sen mukaan, tukevatko ne Ukrainaa. Erityinen huomio kiinnittyi Unkariin, jota Zelenskyi vaati valitsemaan puolensa.

Vaikka Unkari kuuluu niin EU:hun kuin Natoon, vaalikamppailun aiheena on kuuluminen länteen tai itään.

”Voittomme ei olisi ihme, niin epätodennäköinen se ei ole”, Hadházy sanoo.

Fidesz on mielipidemittausten mukaan oppositiota vahvempi, mutta ei murskaavasti.

”Se, että me oppositiopuolueet osallistumme vaaleihin, ei tarkoita, että nämä olisivat demokraattiset, vapaat tai reilut vaalit. Mutta tiedämme, että jos Fidesz voittaa, se ei ole aito voitto”, Hadházy sanoo.

Hadházyn mukaan suurin syy vaalien epädemokraattisuuteen on Fideszin ylivoima mediassa. Se on jatkunut jo vuosia ja kasvanut kaiken aikaa.

Valtion budjetissa on 150 miljoonan euron varat hallituksen mainontaan. Sen lisäksi tulevat vielä valtion media sekä hallituksen talutusnuorassa oleva yksityinen media.

Órbanilla on tilaisuus puhua vapaasti tunti viikossa valtion televisiossa. Yleensä oppositio ei pääse ääneen ollenkaan. Historiallisesti 17. maaliskuuta opposition pääministeriehdokas pääsi ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan kerran televisioon – viideksi minuutiksi.

Ákos Hadházy on opposition kansanedustaja, joka tutkii Orbánin korruptioverkostoja.

Fideszin kannattajia kokoontui Budapestin keskustaan Unkarin itsenäisyyspäivänä 15. maaliskuuta.

Hadházyn mukaan Orbán ei ole runsaissa vaalipuheissaan tuominnut Putinia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Päinvastoin: hän sanoo itse olevansa rauhan takaaja Unkarissa, ja opposition vievän Unkarin osalliseksi sotaan.

”Putin on joko ostanut tai painostanut Orbanin hiljaiseksi”, hän arvioi.

Fideszin ylivoima julkisuudessa näkyy kaikkialla Unkarissa. Tienvarret ovat täynnä Orbánin ja hänen puoluetoveriensa kasvokuvia.

Maaliskuun puolivälissä Budapestissa pidettiin suuri Fideszia tukeva tilaisuus. Hadházyn mukaan sinne kuljetettiin väkeä busseilla kuin hiljattain Moskovassa pidettyyn Putinin stadiontilaisuuteen ikään.

Orbánin hallitus ostaa opposition mukaan kansan tukea kohdennetuilla avustuksilla, joita saavat erityisesti lapsiperheet. Perheellisille palautettiin viime vuoden maksettuja veroja takaisin juuri vaalien alla.

Anteliaan tukipolitiikan seurauksena valtion kassassa ei ole tarpeeksi rahaa yhteiskunnan palveluiden parantamiseen. Unkarin talouskehitys on ollut viime vuosikymmenellä heikompi kuin useimmilla muilla entisen itäblokin mailla EU:ssa.

Hallituksen kriitikot syyttävät Fideszia niin terveydenhuollon kuin opetuksenkin romuttamisesta.

Budapestissa on koolla opettajien ja opettajaopiskelijoiden mielenosoitus hallitusta vastaan. Hallitus on vastikään määrännyt opetusalalle kiellon mennä lakkoon.

Se on vain uusin turhautumisen aihe opettajien vastarintaliikkeelle, joka on jo vuosien ajan kampanjoinut Fidesziä vastaan. Mielenosoittajilla on ruutupaita tai ruudullinen huivi.

Se johtuu opetusministerin taannoisesta lausunnosta, jonka mukaan opettajat ovat ruutupaitoihin pukeutuvia, epäsiistejä eli epäilyttäviäkin tyyppejä, kertoo budapestilainen ranskanopettaja Kata Törley.

Tanitanek-liikkeen aktivisti Kata Törley puhui opiskelijoiden mielenosoitukselle Budapestissa.

Opiskelijoiden puheissa kuultaa näköalattomuus mutta myös halu taistella kutsumusammatissa.

Monet mielenosoittajat sanovat, että rahan kannalta kannattaisi tehdä jotain muuta. Törley kertoo, että parinkymmenen vuoden työkokemuksella täysiaikainen aineenopettaja saa palkkaa noin 780 euroa kuussa.

Hänen mukaansa hallitus estää opettajia opettamasta lapsille kriittistä ajattelua. Koulujen opetussisältöjen sääntely on kiristynyt.

”Vuosi vuodelta on menty taaksepäin”, Törley sanoo HS:lle puheensa jälkeen.

Suomalaisille sanottavaksi hänelle tulee mieleen: ”olen teille kateellinen”. Törley hymyilee, mutta kyynelet silmissä.

Balaton-järven rannoilla on käynnissä monia luksuslomakohteiden rakennustyömaita.