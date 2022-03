Orpojen on pakko liittyä ja ampumaan pääsee kaikella, mikä ampuu – Näin toimii Venäjän ”nuorten armeija”

Venäjän puolustusministerin Sergei Šoigun ideoima järjestö kouluttaa lapsista hallinnolle mieluisia patriootteja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut julkisuuteen myös Venäjän patrioottisen nuorisojärjestön Junarmijan.

Noin miljoonan jäsenen nuorisojärjestö on osoittanut viime viikkoina näkyvästi tukeaan Venäjän hyökkäykselle.

”Junarmija on mielestäni päivitetty militaristinen Komsomol”, tiivistää tutkija Jonna Alava.

Komsomol oli kommunistisen puolueen nuorisojärjestö Neuvostoliitossa.

Jonna Alava

”Kaikki Junarmijan toiminta muotoutuu sotilaallisten aktiviteettien ympärille. Sen yksi tehtävä on tuottaa lisää hyväkuntoisia varusmiehiä. Se on myös kansalaisuuskasvatusprojekti. Näkisin, että sen sisäpoliittinen merkitys kasvaa, jos Ukrainan sota pitenee.”

Alava toimii tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmässä ja tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa Venäjän sotilaallis-isänmaallisesta kasvatuksesta ja sen sukupuolinäkökulmista. Tuoreessa Puolustustutkimuksen vuosikirjassa on julkaistu Alavan Junarmijaa koskeva artikkeli Junarmija – Venäjän valtio nuorten identiteettiä muotoilemassa.

Junarmijaa pidetään Venäjän pitkäaikaisen puolustusministerin Sergei Šoigun luomuksena.

Šoigu on luvannut, että ”junarmijalaiset pääsevät lentämään lentokoneilla, hyppäämään laskuvarjoilla, risteilemään sotalaivoilla ja ampumaan kaikella, mikä ampuu, lukuun ottamatta ohjuksia”.

Junarmija eli Yleisvenäläinen lasten ja nuorten sotilaallis-isänmaallinen sosiaalinen liike perustettiin virallisesti vuonna 2016, jolloin Venäjällä oltiin vielä Krimin miehityksen jälkeisessä voitonhuumassa.

Liikkeen tavoitteena on antaa venäläisille nuorille patrioottista eli isänmaallista kasvatusta.

Junarmijan toiminta on sidoksissa paikallisiin venäläisiin varuskuntiin ja asevoimien urheiluseuroihin. Niiden kautta se saa esimerkiksi harjoituspaikkoja ja tarvikkeita.

Junarmijaa on kuvattu Venäjän valtiokoneiston pehmeän vaikuttamisen välineeksi. Sitä on myös pyritty viemään sellaisenaan myös Venäjän lähialueen maihin.

Junarmijan toimintaan kuuluu kiinteästi asekoulutus.

Junarmija-nimi voidaan kääntää suomeksi nuoreksi armeijaksi. Järjestöön kuuluu lapsia ja korkeintaan 17-vuotiaita nuoria. Alaikärajasta liikkuu erilaista tietoa mutta nuorimmat ovat vain seitsemän tai kahdeksan vuotta vanhoja.

Järjestön jäsenmäärä on kasvanut huimaa vauhtia. Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi viime joulukuussa, että siihen olisi liittynyt jo miljoonas jäsen.

Liikkeen tavoitteena on ollut, että jokaisessa Venäjän koulussa olisi Junarmija-osasto.

”Jos joka ikisessä peruskoulussa on junarmijalaisia, voin kuvitella, että he ovat siellä valtionhallinnon silminä ja korvina opettajia kohtaan, että opettajat pysyvät ruodussa. Ja varmaan lapsillekin tulee vertaispainetta liittyä siihen, kun Putin on nyt julkisesti sanonut, että hän kaipaa vain aitoja patriootteja maahan”, Alava sanoo.

Junarmijaan voivat liittyä koululaisten lisäksi paikalliset sotilaallis-isänmaalliset järjestöt. Tällaisia sotilastaitoja alaikäisille opettavia järjestöjä on arvioitu olevan Venäjällä yli 2 000.

Vaikka Junarmija on periaatteessa vapaaehtoinen järjestö, kaikki lapset eivät ilmeisesti ole vapaaehtoisia.

Venäjällä on liikkunut tietoja, jotka näyttäisivät osoittavan, että esimerkiksi upseerien, tiettyjen virkamiesten ja sotatarviketeollisuudessa työskentelevien lapsilta edellytetään Junarmijaan liittymistä.

”Luulen, että se vähän vaihtelee alueittain. Todella paljon on näkynyt kuvia, että kokonainen luokka liittyy järjestöön samalla kertaa. Voi olla, että kun on pienistä ihmisistä kyse, niin ei uskalleta jäädä poiskaan”, Alava sanoo.

Esimerkiksi Suomen lähialueella Murmanskissa Junarmijaan on liittynyt tuhansia nuoria.

Venäjän Pohjoisen laivaston tukikohta sijaitsee Murmanskin Severomorskissa. Junarmija onkin järjestänyt juhlallisuuksiaan suurilla neuvostoajalta periytyvillä sotalaivoilla.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Murmanskin alueen junarmijalaisia on käytetty video- ja valokuvapropagandassa, joissa on esitelty muun muassa venäläisten sotilaiden Ukrainassa käyttämiä Z-tunnuksia.

Myös Venäjän Karjalassa Petroskoissa on Alavan mukaan suuri Junarmija-osasto.

Venäjällä orpojen huoltajana toimii valtio. Siksi myös orpokotien lapsilla on velvoite liittyä Junarmijaan.

”Orpojen osallistamisella sotilaalliseen toimintaan on pitkä historia Venäjän vallankumouksesta (1917) lähtien: Neuvosto-Venäjän salainen poliisi Tšeka perusti hätäkomitean orpojen hoitamiseksi. Nämä lapset muodostivat myöhemmin suuren osan sisäasiainkansankomissariaatti NKVD:n upseerijoukoista”, Alava kirjoittaa artikkelissaan.

Junarmijan jäseniä marssi Moskovan Punaisella torilla vuonna 2018.

Junarmijaan kuuluu poikia ja tyttöjä. Alava arvelee, että tyttöjä yritetään järjestössä kasvattaa perinteisiin rooleihin, vaikka Venäjällä toimii naisiakin sotilaina.

”Luulen, että tyttöjä yritetään ensisijaisesti kasvattaa patrioottisiksi äideiksi, jotka tukevat sitten miestään urallaan ja laittavat lapsensa armeijaan ja synnyttävät lisää sotilaita.”

Venäjän armeijassa on 40 000 naista sotilaina.

”Varmaan osa Junarmijan tytöistä voisi sillekin puolelle valua. Naisia ei olla Venäjällä vielä lähettämässä taistelutehtäviin.”

Junarmijan toiminnassa on mukana myös tyttöjä. Venäjän puolustusministeriön propagandakuvassa näkyy järjestön jäsenille ominainen punainen baretti ja siinä Junarmijan merkki.

Venäläisnuoria yritetään saada nuorisoarmeijaan mukaan tarjoamalla myös houkuttimia. Venäjällä on esimerkiksi yliopistoja, jotka antavat Junarmijaan kuuluneille haussa lisäpisteitä.

Junarmijaa on yritetty tehdä kiinnostavaksi valitsemalla sen johtoon urheilijoita, näyttelijöitä, sotilaita ja muita julkkiksia.

Jotkut Junarmijaan liittyneiden lasten vanhemmat ovat valittaneet, että lasten univormut ja muut tarvikkeet ovat kalliita. Alavan mukaan joillain alueilla univormut saa ilmaiseksi, joillain alueilla ne pitää ostaa itse.

Julkisuudessa on liikkunut tietoja siitä, että Putinin sisäpiiriin kuuluva Jevgeni Prigožin tekisi bisnestä junarmijalaisten vaatetuksella ja ruokahuollolla. Prigožinia pidetään pahamaineisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin perustajana.

Alava sanoo törmänneensä venäläismediassa myös Junarmijaan liittyviin kohuihin korruptiosta ja seksuaalisesta häirinnästä.

Junarmija pitää itse tarkkaa seurantaa siitä, kuinka moni sen jäsenistä suorittaa asepalveluksen.

Alava kertoo törmänneensä jo ensimmäiseen tietoon, että entinen junarmijalainen olisi kaatunut Ukrainassa. Virallisesti tietoa ei ole vahvistettu.

Junarmija on tuottanut varusmiesainesta Venäjän asevoimille jo kuusi vuotta. Todennäköistä on, että entisiä junarmijalaisia on kaatunut Ukrainassa enemmänkin.