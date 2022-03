Köyhien alueiden nuorukaisia on helppo houkutella sotilaiksi, jos tulevaisuus kotiseudulla tuntuu näköalattomalta. Syyrialaisia vierastaistelijoita ei tiettävästi ole vielä mennyt Ukrainaan.

Venäjän etniset vähemmistöt eivät välttämättä ole vähemmistössä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa.

Läheskään kaikki kaatuneet eivät näytä olevan etnisesti venäläisiä. Sen sijaan esimerkiksi Harkovan kaduilla kuolleena makaavia sotilaita on voitu tunnistaa Venäjän etnisten vähemmistöjen edustajiksi, Britannian yleisradio BBC raportoi perjantaina.

Mediatietojen mukaan Venäjän armeijan sopimussotilaita on tullut etenkin Kaukasian muslimi­enemmistöisistä Tšetšeniasta ja Dagestanista. Mainintoja löytyy myös Astrahanista, Ingušiasta ja Itä-Siperian Burjatiasta, jossa asuu mongolikansoja.

Yhdysvaltalaisen The Wilson Center -ajatushautomon tutkijan Kamil Galejevin mukaan etnisten vähemmistöjen taistelu­motivaatio ja uskollisuus Moskovaa kohtaan ovat tavallisesti heikolla tasolla.

Heidän värväämisensä sotilaiksi onnistuu silti usein muuta väestöä helpommin.

”Etniset vähemmistöt eivät ole siellä [sodassa] niinkään vähemmistössä. Haavoittuneiden listoista päätellen vähemmistöt ovat hyvin yliedustettuina taistelukentillä tykinruokana”, Galejev kirjoittaa Twitterissä.

Presidentti Vladimir Putinilla on Venäjällä uskollisia liittolaisia, kuten Tšetšenian tasavallan johtaja Ramzan Kadyrov.

Putin on antanut Kadyrovin hallita Tšetšeniaa sangen itsevaltaisesti, ja vastalahjaksi Kadyrov on valmis antamaan kansalaisiaan taisteluihin.

Kadyrov on kehaissut lähettäneensä jopa kymmenentuhatta sotilasta Ukrainaan sotimaan. Tarkkoja määriä on mahdoton vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Kadyrov on yrittänyt kehystää Ukrainan sotatoimet jihadiksi eli pyhäksi sodaksi. Krimin islaminuskoiset tataarit puolestaan ovat vedonneet venäläisiin muslimeihin, jotta nämä tuomitsisivat sodan.

Lue lisää: Putinin kontrolloima Tšetšenian Kadyrov väitti käyneensä Ukrainassa ja lupaa lisäjoukkoja, mutta näytöt ovat vähäiset – ”heitä on helpompi laittaa tykinruoaksi”

Ihmisoikeusjärjestö HRW:n mukaan Kadyrovin joukot ovat vuosien saatossa syyllistyneet useisiin hirmutekoihin, kidutukseen ja poliittisten toisinajattelijoiden surmiin. Nyttemmin tšetšeenit ovat tiettävästi osallistuneet Mariupolin silmittömiin pommituksiin Ukrainassa.

Ukrainankielisen Radio Svobodan mukaan noin 1 200 tšetšeeniä ja venäläistä tuli Ukrainaan Tšernobylin eristysalueen kautta maaliskuun alussa. Ukrainan tiedustelu­palvelun mukaan useita Borodjankaan leiriytyneitä tšetšeeni­taistelijoita kuoli sittemmin yöllisessä räjähdyksessä. Lähteen mukaan Kadyrovin joukkoja olisi kuun puolivälissä kotiutettu Valko-Venäjän kautta takaisin Tšetšeniaan.

Ukrainan strategisen viestinnän keskuksen mukaan Putinin hyökkäys Ukrainassa johtaa ”Kaukasian alkuperäisten vähemmistö­kansojen etniseen kansanmurhaan”.

Keskus kertoo, että hyökkääjän kuolleiden sotilaiden joukossa on eniten dagestanilaisia. Tasavallassa elää lukuisia kaukasialaisia ihmisryhmiä, kuten avaareja ja dargineita.

Aluehallinnon lähteen mukaan ainakin 130 dagestanilaista sopimussotilasta oli kuollut sodassa maaliskuun puolivälissä, paikallismedia Kavkaz Realii uutisoi. Myös kuolleita varusmiehiä kerrottiin olevan, mutta heidän määrästään ei ollut tietoa.

Venäjä on myöntänyt, että rintamalle on päätynyt varusmiehiäkin, mutta väittää, että heidät on sittemmin vedetty takaisin.

Tutkija Kamil Galejev on jakanut Twitterissä kuvan listasta, jossa hänen mukaansa on Rostovin alueella sairaalassa makaavien sotilaiden nimiä. Mukana on esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Magomed (versio Muhammedista), Ahmed ja Abdulla.

Miksi Putin sitten haluaa uhrata sodassa mieluummin dagestanilaisen Magomedin kuin pietarilaisen Maksimin?

Putinin sota kärsisi kotirintaman silmissä suuren mainehaitan, jos yhtäkkiä myös suurkaupunkien hyvin toimeentulevien venäläisperheiden lapset komennettaisiin rintamalle, josta he eivät palaisikaan hengissä kotiin.

Vaarana olisi, että sotilaiden perheet alkaisivat epäillä ”erikoisoperaation” mielekkyyttä ja antaisivat haastatteluja lehdistölle.

Huhtikuussa Venäjällä on alkamassa kutsunnat, jolloin olisi tilaisuus kotiuttaa nykyisiä joukkoja ja ottaa palvelukseen uusia. Heidän komentamisensa sotaan ei ole kuitenkaan juridisesti tai moraalisesti helppoa.

”Se edellyttää lainsäädännöllisiä muutoksia. En usko, että Venäjä on yhteiskuntana valmis siihen, että varusmiehiä aletaan enenevissä määrin siirtää operaatioon. Se kääntyisi Venäjän johtoa vastaan”, Maan­puolustus­korkeakoulun (MPKK) erikoistutkija Pentti Forsström sanoi HS:lle lauantaina.

Lue lisää: Venäjän on nyt pakko valita taistelunsa Ukrainassa, sillä sen voimat on käytetty, arvioi erikois­tutkija

Venäjän lain mukaan sotaan voi lähettää vain sopimussotilaita. Siksi on olemassa myös riski, että vähävaraisten perheiden nuorukaisia painostetaan värväytymään.

Vaihtoehdot voivat olla vähissä köyhillä alueilla, joissa väestö on vähän koulutettua, matalapalkkaista ja tulevaisuus vaikuttaa näköalattomalta.

Kasvomaskeja pitävät venäläiset varusmiehet odottivat pääsyä terveystutkimuksiin Bataiskissa Rostovin alueella toissa vuoden toukokuussa.

Venäjä yrittää saada sotilaallista vahvuutta myös harvoilta ystäviltään ulkomailta. Venäjä on väittänyt jopa 40 000 syyrialaisen palkkasotilaan värväytyneen sotimaan. Eurooppalaisten tiedustelu­lähteiden mukaan noin 150 syyrialaista olisi saapunut Venäjälle reilu viikko sitten.

Syyrialainen ihmisoikeusjärjestö SOHR kuitenkin tiedotti lauantaina omien lähteidensä perusteella, että Ukrainaan ei ollut mennyt yhtään syyrialaistaistelijaa. Yhdysvaltain puolustus­ministeriönkään mukaan ei ole merkkejä siitä, että Ukrainassa olisi syyrialaisia palkkasotilaita, Foreign Policy -lehti kirjoittaa.

Lehden mukaan Venäjä on keskittynyt värväämään kokeneita eliittisotilaita. Kreml on houkutellut sotajoukkoja Syyriasta ja Libyasta tuhannen dollarin eli noin 900 euron aloituspalkkiolla.

Varmaa tietoa ei kuitenkaan ole siitä, paljonko palkkasotilaille oikeasti maksetaan.