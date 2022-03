Joe Biden lähetti viestin Vladimir Putinille: ”Älä kuvittelekaan ottavasi edes yhtä tuumaa yhdenkään Nato-maan maaperää.”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui lauantai-iltana Varsovassa Puolassa.

Biden aloitti puheensa viittaamalla ensimmäisen puolalaisen paavin, Johannes Paavali II:n sanoihin tämän virkaanastujaisissa vuonna 1978.

”Älkää olko peloissanne”, paavi sanoi tuolloin puheessaan.

Johannes Paavali II virkaanastujaisista kului runsas kymmenen vuotta, ja Neuvostoliitto hajosi. Puola ja muut Itä-Euroopan maat vapautuivat, Biden sanoi.

Neuvostoliiton hajoaminen kertoi Bidenin mukaan siitä, että ”taistelu demokratian ja totalitarismin välillä oli päätynyt, taistelu vapauden ja sorron välillä oli päättynyt”.

Tämän jälkeen Biden viittasi puheessaan Yhdysvaltain entiseen ulkoministeriin Madeleine Albrightiin, joka kuoli tämän viikon keskiviikkona. Albright syntyi aikoinaan Tšekkoslovakiassa, josta hänen perheensä pakeni toisen maailmansodan alla.

Biden ylisti Albrightia, joka väsymättömästi taisteli demokratian, vapauden ja oikeuden puolesta.

”Jokainen sukupolvi joutuu taistelemaan demokratian puolesta”, Biden sanoi.

Tämän jälkeen Biden siirtyi nykyhetkeen ja lausui viestin ukrainalaisille.

”Me seisomme teidän kanssanne”, Biden sanoi.

Biden viittasi Neuvostoliiton panssarivaunuihin, jotka vyöryivät vuonna 1956 Unkariin ja 1968 Tšekkoslovakiaan. Venäjän hyökkäys Ukrainan on Bidenin mukaan samaa Neuvostoliiton harjoittaman sorron historiaa.

”Tänään Venäjä on taas kuristamassa demokratiaa.”

Seuraavaksi Biden ryhtyi kritisoimaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Putin väittää, että ei hyökännyt Ukrainaan. ”Se on vale”, Biden sanoi.

Bidenin mukaan Putinin väite siitä, että hyökkäyksen tarkoitus on poistaa natsit Ukrainasta, on vale. Biden mainitsi, että itse asiassa Ukrainan presidentti Volodmyr Zelenskyi on juutalainen, jonka isän perheen natsit tappoivat holokaustissa.

”Väite on kyyninen, hän [Putin] tietää sen. Väite on täysin säädytön”, Biden sanoi.

Biden kävi puheessaan läpi muitakin Putinin valheita ja vääriä perusteluita Ukrainan sodalle. Putinin puheet Naton uhasta Venäjälle eivät pidä Bidenin mukaan millään tavalla paikkaansa.

”Nato on puolustuksellinen organisaatio, se ei ole uhannut Venäjää. ”

Biden nosti esille, että Putin vakuutti toistuvasti ennen hyökkäystä, että ei ole hyökkäämässä Ukrainaan. Putin väitti, että Venäjän joukot ovat Ukrainan rajalla vain harjoittelemassa.

Mutta Venäjä hyökkäsi.

Biden kertoi, miten länsi on vastannut Putinin hyökkäykseen ja kävi läpi pakotteita, joilla on tarkoitus ”iskeä kovaa Venäjän talouteen”.

Biden listasi erilaisia toimia. Hän mainitsi Venäjän keskuspankin varojen jäädytyksen ja oligarkkien laittamisen pakotelistalle. Yhdysvallat on lopettanut öljyn ja kaasun ostamisen Venäjältä. Sadat yritykset ovat lähteneet Venäjältä.

Biden korosti, että pakotteet iskevät Venäjän mahdollisuuksiin rakentaa jatkossa sotakoneistoaan.

”Kaikki tämä on Vladimir Putinin syytä”, Biden alleviivasi.

Biden kehui sitä, miten länsi on yhdistynyt Ukrainan tueksi.

”Länsi on nyt vahvempi ja yhtenäisempi kuin se on koskaan ollut”, Biden sanoi.

Hän mainitsi, että Yhdysvallat on antanut 1,35 miljardia dollaria tukea Ukrainaan.

Biden lähetti viestin Vladimir Putinille: ”Älä kuvittelekaan ottavasi edes yhtä tuumaa yhdenkään Nato-maan maaperää.”

Biden toisti saman, minkä hän sanoi jo aiemmin lauantaina Puolan-vierailullaan. Hän sanoi, että ”Nato-maiden kollektiivinen puolustus on Yhdysvalloille pyhä sitoumus”. Kyse on Naton perustamissopimuksen viidennestä artikilasta, jonka mukaan hyökkäys yhtä Nato-maata vastaan on hyökkäys niitä kaikkia vastaan.

Aiemmin lauantaina Biden tapasi Ukrainasta paenneita ihmisiä Varsovassa.

Hän ryhtyi puheessaan kuvaamaan tuntojaan tuossa tapaamisessa. Vaikka yhteistä kieltä ei ollut, hän pystyi silti kommunikoimaan pakolaisten kanssa.

Biden korosti, että pakolaisten auttaminen ei ole vain Puolan vastuulla. Puolaan on tullut jo yli kaksi miljoonaa pakolaista. ”Se on koko maailman tehtävä”, Biden sanoi.

Tämän jälkeen Biden palasi vielä Venäjän päätökseen hyökätä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Vladimir Putin ei Bidenin mukaan uskonut, että ukrainalaiset taistelevat vastaan. ”Eipä ole hänellä kummoinen historiantuntemus”, Biden sanoi.

Lisäksi Putin Bidenin mukaan oletti, että länsi olisi hajanainen. Tässäkin Putin oli väärässä.

Seuraavaksi Biden puhui siitä, miten 200 000 venäläistä on jo paennut Venäjältä, mikä on ”valtava aivovuoto”, hän sanoi.

Biden kertoi, miten on vuosikymmenten aikana ollut lukuisia kertoja Venäjällä ja käynyt tiukkoja neuvotteluja erilaisista asioista. Niissä hän on tavannut puhua suoraan. Sitten hän puhutteli suoraan Venäjän kansaa.

”Tämä on viesti teille. Jos pystytte tämän jotenkin kuulemaan”, Biden sanoi. ”Te venäläiset ihmiset, te ette ole meidän vihollisiamme.”

Biden teki puheessaan selvän jaon Putinin ja Venäjän kansan välille. Hän ryhtyi kuvaamaan niitä kauhuja, joita Putinin johdolla Venäjän armeija tekee Ukrainassa. Se tappaa Ukrainassa siviileitä, ampuu ohjuksia sairaaloihin, miljoonat ovat joutuneet pakenemaan kotoaan.

”Tämä ei ole Venäjän kaltaisen suuren maan toimintaa.”

”Vladimir Putinin toiminta on katkaissut teidät pois yhteydestä muuhun maailmaan. Tämä ei ole sitä, mitä te todella olette. Tämä ei ole sota, jota teidän venäläisten pitäisi käydä”, Biden vetosi venäläisiin.

Biden siirtyi puhumaan siitä, miten Euroopan pitää päästä irti energiariippuvuudestaan Venäjään. Hän lupasi, että Yhdysvallat tekee tässä siirtymässä parhaansa auttaakseen.

Biden päätti puheensa loppunostatukseen. Hänen mukaansa edessä on pitkä taistelu.

”Meidän pitää olla yhtenäisiä tänään, huomenna ja siitä eteenpäin tulevina vuosikymmeninä”, Biden sanoi.

”Historia osoittaa, että pimeimpiä hetkiä seuraa valo.”

Biden viittasi Berliiniin muurin murtumiseen vuonna 1989. ”Se ei johtunut johtajista, vaan kansalaisista. Tavallisten ihmisten voima oli se, mitä Neuvostoliitto ei kestänyt.”

Biden kohdisti taas sanansa ukrainalaisille. ”Te olette vahvempia kuin yksi diktaattori”, hän sanoi.

Biden palasi puheen lopussa paavi Johannes Paavali II:n sanoihin.

”Älkää olko peloissanne, diktaattori ei pysty viemään vapautta. Valo ja toivo seuraavat vielä. ”

Hän päätti puheensa sanomalla:

”Hyvä luoja sentään, se mies [Putin] ei voi pysyä vallassa.”

Puheen jälkeen Valkoisen talon virkailija täsmensi, ettei Biden vaatinut puheessaan vallanvaihtoa. Sen sijaan ajatuksena oli, ettei hän voi harjoittaa voimankäyttöä naapurivaltioissa.

The Washington Postin mukaan Bidenin sanakäänne siitä, ettei Putin voi pysyä vallassa, ei ollut suunniteltu. Se myös yllätti Yhdysvaltain hallinnon edustajat.