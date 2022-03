Bidenin retoriikka saattaa vaikeuttaa sodan lopettamista diplomaattisin keinoin, asiantuntija arvioi amerikkalaislehdessä.

”Luojan tähden, tämä mies ei voi pysyä vallassa”, julisti Yhdysvaltain presidentti Joe Biden Euroopan-matkansa päätteeksi Varsovassa lauantaina. Muutamalla sanalla Yhdysvaltain presidentti näytti muuttavan dramaattisesti Yhdysvaltain linjaa suhtautumisessaan Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja hänen aloittamaansa hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Biden meni lausunnollaan jopa pidemmälle kuin Yhdysvaltain presidentit kylmän sodan aikana, arvioi The Washington Post.

Hämmennys levisi ympäri maailmaa, kun valtioiden johtajat ja ulkopolitiikan asiantuntijat yrittivät selvittää, mitä Biden sanoi, mitä hän tarkoitti — ja jos hän ei tarkoittanut sitä mitä sanoi, niin miksi hän sanoi niin.

Kreml reagoi lausuntoon välittömästi todeten, että ei ole Bidenin asia päättää, kuka Venäjää johtaa.

Valkoisen talon virkamies selvensikin Bidenin lausuntoa. Huomautus ei selityksen mukaan koskenutkaan Putinin valtaa Venäjällä, vaan sitä, että tämän ei tule antaa käyttää valtaansa naapurimaissa

Bidenin lausunto tuli yllätyksenä niin Bidenin avustajille kuin Yhdysvaltain viranomaisillekin.

CNN kertoo avustajien myöntäneen toimittajille, että Bidenin huomautus oli uusin esimerkki hänen halustaan sooloilla, mikä on johtanut hämminkiin ennenkin. Yleensä Biden innostuu puheensa lopussa irtautumaan teleprompterilla pyörivästä, tarkkaan harkitusta tekstistä ja improvisoimaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui Varsovassa Kuninkaanlinnan edessä lauantai-iltana.

Bidenin Varsovan-puheeseen oli ladattu suuria odotuksia. Pikavierailu Eurooppaan oli ajoitettu ajankohtaan, jolloin oli kulunut tasan kuukausi siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Biden halusi kriittisellä hetkellä tulla tapaamaan Euroopan johtajia kasvokkain.

Vierailun viimeisenä päivänä lauantaina Bidenin avustajat olivat juuri kertoneet hänelle Lviviin kohdistuneista iskuista. Tietojen järkyttämä Biden käveli vain muutaman tunnin kuluttua varsovalaisen linnan pihalle julistamaan, että Venäjän presidentti ei voi pysyä vallassa.

Lausunto yllätti hänen avustajansa, jotka olivat käyttäneet tuntikausia tärkeän puheen sanamuotojen hiomiseen. Tätä virkettä he eivät olleet kirjoittaneet puheeseen.

Yhdysvaltalaiset kommentaattorit luonnehtivat Bidenin lausahdusta varsin merkittäväksi.

”Tämä on yksi niistä puheista, joissa yksi virke peittää alleen koko puheen tarkoituksen. Ihmiset keskittyvät vain siihen”, sanoo Carnegie Endowment for International Peace -järjestön vanhempi tutkija, entinen diplomaatti Aaron David Miller The Washington Postissa.

Miller toteaa, että jos Valkoinen talo ei olisi heti täsmentänyt kommenttia, se olisi johtanut merkittävään muutokseen Yhdysvaltain politiikassa.

Käytännössä lause olisi merkinnyt sitä, että Yhdysvallat yrittäisi ajaa Putinin pois virastaan.

Epäselvää onkin Millerin mukaan, millaisia vaikutuksia lauseella voi olla.

"Karttaisin riskejä varsinkin silloin, kun ollaan tekemisissä henkilön kanssa, jolla on ydinaseita. Mutta onko lauseella seurauksia – sitä minä en tiedä.”

Hän arvioi, että lause todennäköisesti paljasti Bidenista Putinille sen, mitä tämä jo osasi epäillä. ”Venäjä tulee todennäköisesti käyttämään tätä tietoa propagandassaan”, Miller sanoi.

Brookings-instituutin vanhempi tutkija, Michael O'Hanlon sanoo The Washington Postissa Bidenin sooloilun paljastavan, että hän ei tosissaan usko sodan päättyvän neuvottelemalla.

”Jos Biden uskoisi neuvotteluratkaisuun, hän ei sanoisi että Putinin täytyy mennä. Silloinhan olet pohjimmiltasi ilmoittanut, että et aio käydä kauppaa hänen kanssaan.”

Tällainen puhe ei O’Hanlonin mukaan toimi, vaikka se olisi tunteen tasolla hyvinkin houkuttelevaa.

Suurin huolenaihe tällä hetkellä onkin se, että Bidenin retoriikka saattaa lisätä jännitteitä ja tehdä diplomaattisten keinojen käyttämisestä sodan lopettamiseksi entistä vaikeampaa.

"Kaksi asiaa tulisi asettaa etusijalle: sodan lopettaminen ehdoilla, jotka Ukraina hyväksyy, ja Putinin toiminnan eskaloinnin estäminen. Bidenin kommentti oli ristiriidassa molempien tavoitteiden kanssa", sanoo Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan keskittyvän CFR-ajatushautomon puheenjohtaja Richard Haass Politico-lehdessä.

Useat viranomaiset Yhdysvalloissa ja muualla arvioivat, että Biden tunnusti rehellisesti todellisen tilanteen: Yhdysvaltojen suhteet Putiniin eivät tule palautumaan ennalleen Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen.

Näin arvioi muun muassa kansainvälisten suhteiden professori David Rothkopf The Washington Postissa.

"Bidenin kommentissa on totuuden ydin. Vladimir Putin ei voi tehdä sotarikoksia ja tappaa kymmeniätuhansia siviilejä ja odottaa olevansa tervetullut takaisin kansakuntien yhteisöön”, Rothkopf toteaa.