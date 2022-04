Viron itärajalla sijaitsevan Narvan kaupungin johto uusiutui eurooppalaismieliseksi. 95-prosenttisesti venäjänkielisen Narvan asukkaat eivät ole enää venäläisiä, mutta useat tuntevat Virossa ulkopuolisuutta.

Narva

Ei kai täälläkin?

Hävittäjän ääni kuuluu Narvan yllä Viron itärajalla samalla kun katsomme Narvajoen yli Ivangorodin linnoitusta ja Venäjän lippua sen päällä.

Narvassa ei kuitenkaan kuulu hävittäjän lennon jälkeen räjähdyksiä kuten Ukrainassa näinä viikkoina.

Lentokone tekee normaalia partiointityötä siinä missä suomalaiskoneet pohjoisempana Itämerellä.

Narvan linna Virossa ja Ivangorodin linnoitus Venäjällä.

Viron lippu sekä tähti, sirppi ja vasara neuvostoaikaisessa sodassa kuolleiden muistomerkissä kertovat Narvan nykyisyydestä ja menneisyydestä.

Narva on yhä 95-prosenttisesti venäjänkielinen kaupunki. Kun kävin täällä viimeksi noin 30 vuotta sitten, se näkyi ja kuului.

Oli 1990-luvun alku, ja virolaiset ystävät juhlivat itsenäisyyttä baarissa niin paneutuneesti, että venäläismielinen mies otti esiin revolverin.

”Voisin tappaa kaikki Narvan virolaiset tänä yönä!” hän huudahti.

”Tietenkin voisit, kun virolaisia on Narvassa niin vähän”, lohkaisi virolainen ystävämme.

Tilanne laukesi, revolveri ei. Pian venäläisseurue ajoi Žigulillaan vartioimattoman sillan yli Ivangorodin puolelle. Raja oli yhä auki.

Jännite kasvoi. Kolme vuosikymmentä sitten Narvan päättäjät uhkasivat jopa liikenneyhteyksien katkaisemisella muuhun Viroon sekä Itä-Virumaan julistamisella Virosta riippumattomaksi alueeksi.

Vuonna 1993 järjestettiin kansanäänestys Narvan ja Sillamäen ”autonomiasta”. Tämä muistuttaa siitä, miten Venäjä järjesteli ”kansanäänestyksiä” Krimillä vuonna 2014 sekä tukiessaan Luhanskin ja Donetskin separatisteja Itä-Ukrainassa.

Virossa korkein oikeus totesi, että äänestyksen lopputuloksella ei ollut lainvoimaa. Venäjän asevoimat eivät olleet määräämässä seurauksista, joten Viro selvisi.

Neuvostoaikainen rakennus ja muistomerkki Narvan keskustassa.

Miten on nyt, noin 30 vuotta myöhemmin?

Kyrillisiä kirjaimia näkee vähemmän kuin silloin. Uudet ostoskeskukset tuovat väriä neuvostoaikaisten kerrostalojen kontrastiksi.

”Minulla on kaksi kotimaata. Synnyin Neuvostoliitossa sodan aikaan ja olen asunut jo vuosikymmeniä Virossa. Haluan vain rauhaa”, sanoo 81-vuotias Ljudmila.

”Suren jokaista sodassa kuollutta. Mutta Ukrainan sota ei ole meidän asiamme. Täällä on rauhallista, ja siitä minä pidän”, sanoo 53-vuotias venevaraston vartija Gennadi.

Yhteistä heille on kieltäytyminen valokuvauksesta ja sukunimen kertomisesta – sekä Venäjän hyökkäyksen yksiselitteisestä tuomitsemisesta.

Narvan kaupunginvaltuuston uusi puheenjohtaja Vladimir Zavoronkov on myös taitava šakinpelaaja. Hän poseeraa valokuvaajalle Narvassa syntyneen šakin suurmestarin Paul Keresin patsaan äärellä.

”Tämä on tyypillistä”, sanoo Narvan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vladimir Zavoronkov.

”Julkisesti ollaan hiljaa, mutta kotosalla venäjänkieliset riitelevät. Monet ajattelevat, että Putin toimii oikein. Toisaalta monet ajattelevat, että Putin on hirviö.”

Zavoronkov pitää kansanäänestystä Narvan ja Sillamäen autonomiasta 30 vuotta sitten ”suurena virheenä”.

”Nykyisin Narvassa ollaan tyytyväisiä asemaan osana EU:ta ja Viroa. Putinia ja Venäjää tuetaan kyllä, mutta jos Putinin joukot hyökkäisivät Viroon, Narvan venäjänkieliset eivät välttämättä hurraisi. He tietävät Venäjän elintason.”

Viron Narvassa muistellaan venäläisiä saksalaismiehityksen lopettajina myös Venäjän värein.

Entä Zavoronkovin oma asenne?

”Minulle venäjänkielisenä on tärkeää, että Venäjälle ei hyökätä ensin. Mutta Venäjä teki pahan virheen ja hyökkäsi itse. Vain diplomaattinen tie on sallittu, ellei kyse ole itsepuolustuksesta.”

Miksi Venäjän propaganda puree moniin narvalaisiin?

”Tämä on provinssikaupunki, jossa koulutustaso ei ole kovin korkea. Pelkona on aina, että venäjänkielisiä sorsitaan. Putinin ajatus, että kaikki venäläiset kuuluvat yhteen, vetoaa heihin. He kokevat, että on paikka, jossa he ovat tervetulleita.”

Tähän on osuus myös Virolla itsellään.

”Monet elävät kuin emigrantteina ilman Viron kansalaisuutta.”

Tällaisissa tapauksissa henkilölle on järjestetty ”harmaa passi”, jonka haltija ei voi äänestää parlamenttivaaleissa mutta saa kaikki muut oikeudet. Kansalaisuudenkin voi saada, jos läpäisee viron kielen kokeen.

”Kansalaisuuden saamista pitäisi helpottaa. He ovat asuneet Virossa vuosikymmeniä. Kansalaisuus integroisi heidät Viroon kiinteämmin”, Zavoronkov sanoo.

Turisteja Narvan keskustassa. Virolaiset ryhtyivät käymään maan itäosissa entistä useammin, kun koronarajoitukset estivät ulkomaanlomailua.

Zavoronkov työskenteli aikaisemmin tutkijana poliisissa sekä tullin ja veroviraston palveluksessa.

”Ratkaisimme isoja kansainvälisiä rikostapauksia, mistä tuli riitaa pomon kanssa. Huumekauppa ei tunne rajoja, mutta hän vierasti kansainvälistä yhteistyötä.”

Zavoronkov vaihtoi historianopettajaksi, ja viime vuonna hänet houkuteltiin sitoutumattomana kunnallis­vaali­ehdokkaaksi. Vaalit nostivat hänet heti kaupungin­valtuuston johtoon.

”Kaupungissa on ollut korruptiota, ja taustani vuoksi ajateltiin, että minä voin auttaa. Viro on mennyt eteenpäin mutta Narva ei. Tämän haluan muuttaa.”

40 vuotta sitten Narvassa oli 90 000 asukasta mutta nyt enää 53 000, Zavoronkov laskee.

”Menetämme yhä joka vuosi noin 2 000 ihmistä. Haluamme nuorille töitä, ettei tarvitse lähteä Tallinnaan tai ulkomaille. Onneksi heissä on uutta mentaliteettia, jota täällä tarvitaan.”

Siimon Härm on työskennellyt Narvassa jo pari vuotta ja näkee, että kaupunki on muuttumassa.

”Uutta mentaliteettia” edustaa Siimon Härm, joka on työskennellyt Narvassa kaksi ja puoli vuotta.

”Puhun hyvin venäjääkin, ja yritykseni järjestää lapsille ohjelmointikoulutusta.”

Narvalla on ollut sulkeutunut ja jopa pelottava maine, hän sanoo.

”Mutta nuoriso on aktiivista. Vanhemmassa väestössä muutos on tietysti hitaampaa.”

25-vuotias Jakob pohtii muuttoa Tallinnasta Narvaan.

Aktiivista nuorisoa edustaa Narvaan ”chillaamaan” saapunut 25-vuotias venäjänkielinen Jakob, joka katsoo mietteliäänä kohti Ivangorodia.

”Isäni on venäläinen mediapomo, mutta kasvoin venäläissyntyisen äitini kanssa Uppsalassa”, hän sanoo ja todistaa sen täydellisellä ruotsillaan.

Kasvojaan hän ei halua kameralle näyttää, mutta puheet ovat suoria.

”Nääntykööt he tuolla pakotteisiin”, hän sanoo ja osoittaa Venäjän puolelle.

”Mikä oikeus heillä on puuttua siihen, mikä maa on EU:ssa ja Natossa?”

Jakobin sielussa kuohuu. Ruotsi oli hänelle liian samanmielinen ja poliittisesti korrekti. Virossa hän tuntee hengittävänsä vapaammin.

”Olen finanssisektorilla ja pystyn ostamaan asunnon ilman velkaa. Nyt mietin, jos ostaisin sen Narvasta. Hinnat ovat halvat, ja kaupunki nousee, kun sodasta päästään.”

Art Klub Ro-Ron ohjelmajohtaja Boris Medventšikov uskoo Narvan olevan pian cool ja muodikas.

Samaa mieltä on ”coolin Narvan” lähettiläs Boris Medventšikov, joka suunnittelee Art Club Ro-Ron ohjelmistoa. Kyseessä on vaihtoehtoisemman musiikin klubi Narvajoen rannalla.

”Opiskelin markkinointia Tanskassa mutta palasin tänne. Klubi oli kuin toinen olohuoneeni, kunnes minusta tehtiin ohjelmajohtaja.”

Ennen koronavirusta klubi oli mainio konserttipaikka Virosta Venäjälle menneille tai sieltä palaaville bändeille.

”Nyt ollaan omavaraisempia. Tarjoilemme virolaisesiintyjiä, ja yleisöä kyllä riittää.”

Medventšikov sanoo, että narvalaiset eivät ole enää venäläisiä mutta eivät identiteetiltään virolaisiakaan.

”Mutta jos kysyy, missä he haluavat asua, he kannattavat Euroopan unionia.”

Integraatio on lisääntynyt vuosikymmenen aikana.

”Vielä kaksikymmentä vuotta sitten venäjänkieliset myyjät eivät halunneet puhua viroa virolaisille, mutta nyt kieli alkaa sujua.”

Korona-aika vähensi ulkomaanmatkailua, joten maan sisäinen turismi kasvaa Narvassakin.

”Turistit yllättyvät, kun täällä ei ammuskella koko ajan ja koska täältä löytyy fiksujakin baareja.”

24-vutotias Uljana pelkää venäläisten yllätyshyökkäystä Narvassa.

Rajajoella vastaan tulee 24-vuotias fysioterapeutiksi opiskeleva Uljana, jonka isä on syntyisin Venäjältä.

”Hyökkäys Ukrainaan oli sokki. Narva on kehittynyt ja eurooppalaistunut, mutta nyt tunnen oloni turvattomaksi”, hän myöntää.

Lähin sotilastukikohta on 15 kilometrin päässä ja lähimmät Nato-joukot Uljanan arvion mukaan noin 30 kilometrin päässä.

”Venäläisjoukothan voivat tulla tästä yli vaikka uimalla.”

Rajatiedustelun päällikkö Eerik Liiva sanoo tilanteen olevan rajalla täysin normaali.

”Eivät muuten tule”, rauhoittelee rajatiedustelun päällikkö Eerik Liiva.

”Saimme taannoin 22 miljoonaa euroa lisärahoitusta rajan turvallisuuden kohentamiseksi. Jo marraskuussa pystytettiin väliaikaisia esteitä 25 kilometrin matkalle todennäköisimmällä hyökkäysalueella.”

Liiva muistuttaa tiedustelun merkityksestä. Jos hyökkäys tulisi, se ei olisi yllätys.

”Kaikki on tällä hetkellä normaalia. Rajaliikennettäkin on kolmisentuhatta ylitystä päivässä.”

Viron Nato-jäsenyys rauhoittaa Liivaa.

”Toivottavasti voitte kiihdyttää omaa prosessianne. Liittykää ja liittykää nopeasti”, hän usuttaa suomalaisia.

Samanlaisia viestejä tulee Virosta nyt presidenttiä ja pääministeriä myöten.

Narvan kaupunginjohtaja Katri Raik on Viron entinen sisäministeri.

Mikä on Narvan tulevaisuus?

”Kaupunginhallinto vaatii uudistamista, mutta toimimme kriisien keskellä. Ensin oli koronavirus, ja sitten tuli sota. Seuraavaksi saa pelätä 9. toukokuuta olevaa voiton­päivää”, vastaa Narvan kaupungin­johtaja Katri Raik.

9. toukokuuta on venäjänkielisille natsi-Saksan antautumisen vuosipäivä ja juhlan aihe. Virolaiset eivät kuitenkaan näe suurta juhlimista siinä, että saksalaismiehityksen jälkeen Neuvostoliitto otti Viron taas haltuunsa.

”Kaikki voivat tietysti ajatella isovanhempiaan ja viedä kukkia haudalle. Mutta voimmeko nyt, kun on sota Ukrainassa, pitää mielenosoituksia ja heiluttaa Neuvostoliiton tai Venäjän federaation symboleja?” Raik pohtii.

Raik on vironkielinen demari. Onko hänellä ennakkoluuloja Narvan venäjänkielisiä kohtaan?

”Meillä ei ole rajaa viron- ja venäjänkielisten välillä. Raja kulkee pikemminkin vanhoillisten ja uudistusmielisten venäjänkielisten välissä.”

Entä kansalaisuus? Pitäisikö kieli­taito­vaatimuksia helpottaa?

”Minulle se sopisi. Mutta se on ainakin nykyhallituksen aikana mahdotonta.”

Onko näin? Kysytään sitä Viron pääministeriltä, reformipuolueen Kaja Kallakselta.

”Mehän pyydämme vain viron kielen opettelemista”, pääministeri linjaa.

”Koko maailmassa ainoastaan miljoona ihmistä puhuu viroa. Venäjää puhuu 275 miljoonaa ihmistä. Jos sanomme, että viron kielen opiskelu ei ole tarpeellista, kielemme joutuu uhatuksi. Mikään ei uhkaa venäjän kieltä.”

Viron pääministeri Kaja Kallas

Kallas arvioi, että jopa seitsemän kahdeksas­osaa Virossa asuvista venäjän­kielisistä on integroitunut maahan hienosti.

”Virossa asuu 320 000 venäjänkielistä, joista 60 000:lla on niin sanottu harmaa passi.”

Pääministerin mukaan osalla on strategisia syitä olla hakematta kansalaisuutta.

”He pitävät harmaan passin, koska sillä voi käydä Venäjällä ilman viisumia. Mutta jos he päättävät muuttaa Suomeen, he opettelevat suomen kielen tuosta vain!”

Entä ikäihmiset?

”Olemme jo helpottaneet ikäihmisten kielikoetta viime vuosikymmenellä.”

Viron presidentti Alar Karis

Viron presidentti Alar Karis sanoo tuntevansa Narvan tilanteen varsin hyvin useiden käyntien jälkeen.

”Nuoret haluavat opiskella viroa, ja nykyisin myös vanhemmat saattavat mennä kursseille. Halua opetella on, mutta opettajia voisi olla enemmänkin. Aikaa tämä ottaa.”

Karisin mukaan kielikoe kansalaisuuden saamiseksi ei ole kovin vaikea.

”Kansalaisuus ei ole lahja. Joitain asioita täytyy voida edellyttää. Pitää muistaa, että monessa maassa on vaikeampi saada kansalaisuus kuin Virossa.”