Toisen asteen koulut ovat olleet suljettuina tytöiltä elokuusta lähtien.

Afganistanissa naisten oikeuksia ajavat aktivistit ovat ilmoittaneet aloittavansa maanlaajuiset protestit, mikäli ääriliike Taleban ei avaa tyttöjen toisen asteen kouluja viikon sisällä.

”Jos tyttöjen koulut pysyvät suljettuina vielä viikon jälkeenkin, avaamme ne itse ja järjestämme mielenosoituksia ympäri maata, kunnes vaatimuksemme on hyväksytty”, sanoi aktivisti Halima Nasari lehdistötilaisuudessa. Vaatimuksen on allekirjoittanut neljä erilaista naisten oikeuksia ajavaa ryhmää.

Toisella asteella opiskelevat tytöt eivät ole päässeet kouluun sen jälkeen, kun Taleban otti vallan Afganistanissa elokuussa. Guardianin mukaan tyttöjen on sallittu opiskella peruskouluissa valtaosassa maata, mutta ei enää toisella asteella.

Tyttöjen toisen asteen oppilaitokset avattiin aiemmin tällä viikolla, mutta ne suljettiin jo muutaman tunnin aukiolon jälkeen. Virallista selitystä sululle ei annettu.

Taleban on vedonnut erilaisiin ”käytännön kysymyksiin”, jotka sen mukaan on ratkaistava ennen koulujen avaamista. Guardianin mukaan etenkin maan pohjoisosassa alueen paikallisjohtajien välillä on ollut risteäviä näkemyksiä tyttöjen koulunkäynnin suhteen.

Ääriliike Taleban on rajoittanut naisten oikeuksia huomattavasti, vaikka lupasi aiempaa valtakauttaan pehmeämpää hallintotapaa.

Osa naisista on kapinoinut järjestämällä protesteja niin koulunkäynti- kuin työnkäyntioikeutensa puolesta. Taleban on kuitenkin uutistoimisto AFP:n mukaan ottanut kiinni protestien järjestäjiä ja pidätyksen aikana estänyt näiltä yhteydenpidon ulkomaailmaan.

Monet aktivisteista ovatkin olleet vaiti vapautuksensa jälkeen.