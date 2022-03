Monet venäläiset ovat varmoja, että Venäjän armeija on vahvempi kuin Ukrainan – muuten he olisivat kuulleet surunvalitteluja paljon enemmän

Vaikka puolustusministeriö on vaitonainen, sosiaalisessa median ja paikallisviranomaisten kautta tulee tietoja kaatuneista.

Maaliskuun 2. päivänä: 498. Maaliskuun 25. päivänä: 1 351. Venäjän puolustusministeriö on paljastanut tappiolukunsa vain kaksi kertaa koko sotilaallisen operaation aikana, ja ne luvut ovat tässä.

Putinia kannattava sanomalehti Komsomolskaja Pravda raportoi maaliskuun 20. päivänä yllättäen 9 861:stä kuolleesta sotilaasta. Nämä luvut sisältävä artikkeli oli ehtinyt olla verkossa useiden tuntien ajan ennen kuin tappioluvuista kertoneet kappaleet poistettiin. Toimitus julkaisi seuraavana päivänä virallisen kommentin: ”KP:n verkkosivusto on hakkeroitu. Ukrainan sotilasoperaatiosta kertovaan artikkeliin on tehty väärä lisäys. Väärä informaatio on poistettu välittömästi.”

KP:n todisteet lähes kymmenestä­tuhannesta kaatuneesta venäläisestä ovat olleet vilkkaan keskustelun aiheena sosiaalisessa mediassa. Totuus on kuitenkin ilmeisesti yhä hämärän peitossa. Jutun historia­tietojen perusteella voidaan varmistaa, ettei sen alku­peräisessä julkaistussa versiossa ollut sanaakaan tappioluvuista. Ne ilmaantuivat mukaan myöhemmin jutun kehitys­vaiheissa.

” ”Minusta tuntuu, että molemmat osapuolet huijaavat näillä luvuilla.”

Venäläisten kanssa on vaikeata keskustella tästä sodasta yleensä. Tappiot näyttävät olevan tiukin tabu. Niihin liittyy ilmeisiä moraalisia ja eettisiä ulottuvuuksia, mutta niiden lisäksi ihmisiä pelottaa mahdollinen syyte äskettäin säädetyn lain perusteella. Se kieltää Venäjän armeijaa koskevan väärän tiedon levittämisen.

”Minusta tuntuu, että molemmat osapuolet huijaavat näillä luvuilla kuten käy aina kaikissa sodissa”, sanoo 31-vuotias mies, mutta vain nimettömänä. ”Totuus on näin ollen jossakin sillä välillä, vaikka me emme saa sitä koskaan tietoomme. Me voimme periaatteessa muodostaa käsityksemme tapahtumista siellä sosiaalisen median kuvien perusteella, mutta tappiolukuja meidän on mahdotonta arvioida tai vahvistaa.”

”Ukrainan väitteet 10 000–15 000:sta surmansa saaneesta venäläisestä ovat roskaa”, sanoo niin ikään 31-vuotias Inga.

”Ne olisivat räjäyttäneet koko yhteis­kuntamme taivaan tuuliin. Niin monet perheet olisivat menettäneet veljiään, aviomiehiään ja poikiaan. Niin mahdottomien lukujen kätkeminen olisi mahdotonta.”

Monet venäläiset ovat varmoja siitä, että Venäjän armeija on vahvempi kuin Ukrainan. Näin ollen kaatuneiden määrä Venäjän puolella ei missään tapauksessa voi olla suurempi kuin vastapuolella.

” ”He sanoivat, että hän sai surmansa taistelussa eikä muuta. Me kaikki itkemme.”

Elenan serkku sai surmansa panssarivaunussaan Ukrainassa. ”Hänen vaimolleen soitettiin hänen sotilasyksiköstään”, sanoo Elena ja itkee hiljaa. ”Hänen Tšerepovetsissa asuvan pienen tyttärensä on nyt kasvettava ilman isää. En tiedä paljon enkä rehellisesti sanottuna ole varma, että edes haluan tietää. He sanoivat, että hän sai surmansa taistelussa eikä muuta. Me kaikki itkemme. Hautajaisten aikaa ja paikkaa ei ole vielä vahvistettu.”

Toinen Elena, sotilaan äiti, haluaa poikansa pois taistelukentältä. ”Te, jotka tuette sotilaallista operaatiota, rukoilen teitä menemään värväystoimistoon, allekirjoittamaan sopimuksen ja lähtemään sotaan vieraalla maaperällä. Tsaarin ja hänen kunnianhimoisten suurvaltatavoitteidensa puolesta. Mutta olkaa niin ystävällisiä ja päästäkää minun poikani takaisin heidän asemastaan.”

Venäläiset saavat tietoa tappioista keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa puolustusministeriön järjestämissä tiedotustilaisuuksissa. Niiden lisäksi tietoa samasta aiheesta tulee tipoittain mutta säännöllisesti sosiaalisesta mediasta tai paikallisviranomaisten kautta.

” Eri alueiden kuvernöörit julkaisevat joskus surunvalitteluitaan.

Se näyttää olevan osa hyvin koordinoitua järjestelmää. Eri alueiden kuvernöörit julkaisevat joskus surunvalitteluitaan kaatuneen perheille ja ystäville. Niissä kerrotaan sankarista, joka ”menetti henkensä suojellessaan urhoollisesti maatamme ja Donbasin asukkaita.” Samalla julkaistaan sotilaan nimi, valokuva ja lyhyet elämäkertatiedot. Kuolleiden sotilasarvot voivat olla mitä tahansa miehistön jäsenestä korkeaan upseeriin.

Viime viikolla Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov julkaisi surun­valittelujaan ainakin kahteen kertaan, luutnantti Juri Žitkevitšin ja eversti Nikolai Ovtšarenkon omaisille. Molemmille myönnettiin urhoollisuusmitali kuoleman jälkeen.

Ovtšarenkon hautajaiset toimitettiin julkisesti. Jäähyväiset poismenneelle jätettiin Pietarin ydinkeskustassa Upseerien talossa osoitteessa Liteini Prospekt 20. Paikalla olivat sotilassoittokunta, kunniavartio ja liput surunauhoineen.

Ohikulkijat pysähtyivät katsomaan eversti Nikolai Ovtšarenkon hautajaisten kunniakaartia.

Jopa nyky-Venäjällä alituiseen muuttuvine lakeineen ei ole kiellettyä ottaa valokuvia kaupunkien keskustoissa. Hautajaisseremonian aikana jouduin kuitenkin todistamaan merkillistä tapahtumaa.

Ammattitason kameraa käyttävä mies pystyi ottamaan vain muutaman kuvan ennen kuin lähimmässä autossa ollut poliisi tuli hänen luokseen. Lyhyen keskustelun jälkeen kuvaaja työnsi kameran taskuunsa ja teeskenteli lähtevänsä pois. Hän ilmaantui kuitenkin kadun toiselle puolelle ja otti kameransa jälleen esiin. Huvittavaa kylläkin vanha nainen, babuška, seurasi tarkoin hänen liikkeitään, juoksi poliisi luo ja viittoili kuvaajan suuntaan. Lopulta näin kuvaajan hakeutumassa kiiruusti piiloon läheiselle pihalle.

Pietarin Upseerien talo sijaitsee osoitteessa Liteinyi prospekt 20. Suomen Pietarin-pääkonsulaatti sijaitsee aivan nurkan takana.

Venäjän hallitus painotti tappiolukujen molempien julkaisukertojen jälkeen, että kaatuneiden omaisille tarjotaan kaikkea mahdollista tukea. Maaliskuun alussa Putin puhui yli seitsemän miljoonan ruplan summasta jokaiselle perheelle ja maaliskuun lopulla yleisesikunnan apulaispäällikkö Sergei Rudskoi lupasi, että ”valtio hoitaa kaiken: tukee lapsia yliopisto-opintoihin saakka, järjestää asunnot ja maksaa takaisin kaikki lainat.”

Kauhein piirre tässä on se, että me olemme laskeneet ihmishenkiä samalla tavalla kuin laskeskelimme hintoja venäläisissä supermarketeissa aiemmin.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa Pietarista toimittaja Mihail ja Moskovasta kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.