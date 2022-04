Amerikkalainen tähtijuontaja levittää miljoona­yleisölle salaliitto­teoriaa Ukrainasta – Professorikin on ymmällään Venäjä-propagandan edessä

Tucker Carlson on huippusuosittu konservatiivikommentaattori, jonka Time-lehti on valinnut sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon. Miksi hän pitää sinnikkäästi kiinni Venäjä-myönteisestä linjastaan?

Washington

Joka arkipäivä iltakahdeksalta miljoonat amerikkalaiset kokoontuvat television ääreen saman miehen vuoksi.

Hän on Tucker Carlson, suurisuinen televisiojuontaja ja poliittinen kommentaattori. Hänen Fox-kanavalla esitettävä nimikko-ohjelmansa Tucker Carlson Tonight on noin kolmella miljoonalla katsojallaan usein päivän suosituin ohjelma uutiskanavilla.

Carlson vetoaa yleisöön paljolti samoilla teemoilla kuin entinen presidentti Donald Trump: hän pilkkaa demokraatteja, liberaaleja ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia sekä lietsoo muukalaisvihamielisyyttä. Parin viime vuoden keskeinen kärkiteema on ollut koronarajoitusten parjaus.

Osan mielestä Carlson on pelle, jonka puheiden kannattaa antaa valua toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Hän on puhunut niin röyhkeästi niin pitkään, että hänen on vaikea sanoa mitään sellaista, joka todella hätkähdyttäisi yleisöä.

Viime aikoina hänen linjansa on saanut kuitenkin monet tukijatkin kurtistamaan kulmiaan.

Osuuksia hänen ohjelmastaan on tiettävästi myös ohjeistettu esittämään Venäjän valtionmediassa.

Miksi?

Tucker Carlsonin on huhuttu ottavan myös enenevissä määrin poliittisen vaikuttajan roolia – jotkut uskovat Carlsonin tavoittelevan jopa presidenttiehdokkuutta vuonna 2024.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomessa on seurattu tarkkaan sitä, miten Venäjän media kertoo sodasta.

Pienemmälle huomiolle on jäänyt se, miten Yhdysvalloissa hyökkäystä käsitellään. Ja mikäs siinä: Yhdysvalloissa uutisointi Ukrainan sodasta on pääpiirteissään laadukasta. Hyökkäystä seurataan kaapelikanavilla väsymättömästi.

Erot tulevat näkyviin poliittisessa analyysissa. Yksinkertaistettuna: Oikeistomediat katsovat, että Ukrainan sota on suurilta osin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin syytä tai ainakin hän olisi voinut hoitaa tilanteen paremmin. Liberaalimedia puolestaan ylikorostaa Bidenin jämäkkyyttä tilanteen hoidossa.

Carlson on oma lukunsa.

Foxin prime time -ohjelmien katsojat ovat kyllä saaneet tottua juontajien Venäjä-myönteiseen asenteeseen jo vuosien ajan. Foxilla oli tärkeä osa Trumpin pyrkimyksissä esittää Venäjän presidentti Vladimir Putin neutraalina toimijana ja Amerikan poliittisen oikeiston liittolaisena.

Foxilla on myös esitetty esimerkiksi Unkarin pääministeristä Viktor Orbánista kertova ”dokumentti” Unkari vs. Soros – Taistelu sivilisaatiosta. Se kuvaa Unkarin muutosta johtajansa opeilla kansalliskonservatiivien paratiisiksi, joka on esimerkiksi onnistunut kukistamaan laittoman maahanmuuton.

Carlson on kuitenkin jatkanut siitä huolimatta, että Venäjä on muuttunut yhä aggressiivisemmaksi.

Vain pari päivää ennen hyökkäystä, kun Venäjä oli jo vyöryttänyt yli 100 000 sotilasta Ukrainan rajalle, Carlson pyysi amerikkalaisia pohtimaan omaa Venäjä-suhdettaan. Hän kuvasi Ukrainan tilannetta ”rajariidaksi” ja kysyi, miksi amerikkalaisten olisi syytä halveksua Putinia.

Hän antoi ymmärtää, että todellinen vihollinen löytyy Yhdysvalloista (ja sen liberaalisiivestä) – ei suinkaan Venäjältä.

Hän on myös myötäillyt Putinia siinä, että Ukrainan sodassa olisi kyse itsepuolustuksesta, ja todennut, että Naton olemassaolon tarkoitus on härnätä Putinia.

Hyökkäyksen alettua Carlson on muuttanut sävyään siihen suuntaan, että Putin ei ole ainoa bad guy. Hän on myös ottanut tavakseen todeta, että hyökkäys on ”väärin” ja kritisoi välillä Putiniakin.

Hän on kuitenkin edelleen levittänyt salaliittoteoreetikoiden ja Venäjän valheellista teoriaa, jonka mukaan Yhdysvallat rahoittaisi biologisten aseiden laboratorioita Ukrainassa. Vahvistuksena väitteelleen hän pitää alivaltiosihteeri Victoria Nulandin lausuntoa, että Ukrainassa on laboratorioita, joissa tehdään biologista tutkimusta.

Kuvaavaa on, että Venäjän valtiollisia tiedotusvälineitä on sodan alettua raportoidusti kehotettu näyttämään klippejä Carlsonin ohjelmasta.

”Hän tarjoaa taatusti hyvää materiaalia!” huudahtaa journalismin professori Philip Seib.

Hän on haastattelua edeltävänä päivänä katsonut jakson, jossa Carlson nimitti useaan otteeseen Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä diktaattoriksi.

”Sitten Venäjällä voidaan sanoa, että ’katsokaa, tämä merkittävä ja tunnettu amerikkalainen journalisti sanoo Zelenskyiä diktaattoriksi’”, Seib päivittelee.

”Hän toimii Kremlin kaikukammiona.”

Seibin mainitsema jakso oli paraatiesimerkki siitä, miten Carlson vääristelee asioiden merkityksiä.

Carlson esimerkiksi sanoi, että Zelenskyi sulki Ukrainassa kolmen tv-yhtiön suositut kanavat, joilla oli kritisoitu presidenttiä.

Tämä on totta, mutta kanavat kuuluivat kahdelle Venäjän-mieliselle oligarkille, ja ne levittivät Venäjän propagandaa.

Carlson myös väitti, että Zelenskyi on kieltänyt poliittisen opposition toiminnan maassa ja tehnyt Ukrainasta yksipuoluejärjestelmän.

Todellisuudessa Zelenskyi kielsi Venäjän hyökkäyksen jälkeen yhdentoista sellaisen puolueen toiminnan, joilla on tiiviitä yhteyksiä Venäjään. Vain yhdellä näistä puolueista oli edustajia Ukrainan parlamentissa. Se oli suurin oppositiopuolue, jota johti Putinin lähipiiriin kuuluva ukrainalainen oligarkki Viktor Medvedtšuk. Parlamentissa on yhä muita oppositiopuolueita, esimerkiksi Petro Porošenkon ja Julija Tymošenkon puolueet.

Nainen protestoi Tucker Carlsonin ohjelmaa Fox Newsin pääkonttorilla New Yorkissa maaliskuun lopussa.

Sinänsä voisi ajatella, että koko kuviossa ei ole mitään uutta: Euroopassa moni oikeistopopulistinen puolue on ihaillut Venäjän johtajaa ja hänen kovaa linjaansa jo pitkään.

Kansalliskonservatiiviset puoluejohtajat – kuten Ranskan Marine Le Pen ja Italian Matteo Salvini – alkoivat kuitenkin nopeasti ottaa etäisyyttä Putiniin sen jälkeen, kun hyökkäys alkoi.

Carlson on viilannut linjaansa, mutta minkäänlaista pesäeroa vanhoihin kommentteihinsa hän ei ole tehnyt.

Professori Seib ei oikein ymmärrä Carlsonin Venäjä-propagandan tarkoitusperiä.

”Tämä on hämmästyttävä asia. Minulle on mysteeri, miksi hän haluaa pitää Kremlin tyytyväisenä.”

” Yleinen ilmapiiri Yhdysvalloissa on nyt hyvin Putin-vastainen.

Oleellinen kysymys tietysti on, millaisia seurauksia tällä on.

Miten paljon Carlson ja muut äärioikeiston näkyvimmät hahmot pystyvät vaikuttamaan laajempaan mediakeskusteluun tai esimerkiksi republikaanipuolueen ajamaan politiikkaan? Miten linja vaikuttaa Venäjällä?

Venäjän informaatiosotaan erikoistunut tutkija Thomas Rid kuvaili The New York Times -lehdelle, että Yhdysvaltojen äärioikeisto vaikuttaa Venäjään ja päinvastoin. Ne siis ruokkivat toinen toistaan.

”Molemmat ajavat samoja näkökulmia”, hän sanoi ja totesi, että risteävillä kommenteilla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Ne voivat Ridin mukaan pahentaa kahtiajakoa Yhdysvalloissa ja vaikuttaa marraskuussa järjestettäviin välivaaleihin.

Ne voivat myös luoda kiilan oikeistoon ja jakaa sen kahteen leiriin: Venäjän-mielisiin ja niihin, jotka vaativat Yhdysvaltoja tarjoamaan Ukrainalle nykyistä enemmän sotilaallista tukea.

Toistaiseksi republikaanit ovat olleet melko yhtenäisiä vaatiessaan Ukrainalle järeämpää sotilaallista tukea kuin mitä presidentti Joe Biden on suostunut myöntämään. He ovat varsin yksimielisesti tuominneet Putinin toimet.

Seibin mielestä Carlsonin vaikutusvalta on erityisen salakavalaa, koska hän kietoo sen kansanomaiseen lähestymiseen.

Hän ei kuitenkaan halua liioitella Carlsonin mahdollisuuksia vaikuttaa amerikkalaisten ajatteluun. Hänen mielestään yleinen ilmapiiri Yhdysvalloissa on nyt hyvin Putinin-vastainen.

”Amerikassa törmää nyt laajalti Putiniin erittäin pahassa valossa: uutisissa näkee kuolleita lapsia sodassa ja sitä valtavaa vahinkoa, jonka sota on aiheuttanut Ukrainassa. Siinä mielessä ajattelen, että Carlson on ahdistettu nurkkaan.”

Hän uskoo, että Carlson ja muut konservatiivikommentaattorit alkavat vähin äänin siirtää painopistettä takaisin sisäpolitiikkaan, joka on heidän ensisijaisen yleisönsä keskeisin huoli ja parhaiten sytyttävä tekijä.

”Korkeimman oikeuden tuomarinimitykseen esimerkiksi liittyy rotuperusteista epäluuloa. Se on hedelmällistä maaperää, ulkopolitiikka ei.”