Ehdotetun budjetin kokonaissuma on yli 5 000 000 000 000 euroa.

YhdysvaltAIN presidentti Joe Biden esitteli maanantaina poikkeuksellisen budjetin kongressille. Budjetissa on rauhanoloihin nähden hahmoteltu ennätyksellisiä sotilasmenoja, kertovat uutistoimistot.

Budjetin kokonaissumma on 5,79 biljoonaa dollaria eli noin 5,27 biljoonaa euroa. Biljoonassa on 12 nollaa eli yksi biljoona on tuhat miljardia. Suomessa talousarvion loppusumma oli viime vuoden lopulla noin 65 miljardia euroa.

Kansallisen turvallisuuden rahoitusta Biden haluaisi kasvattaa neljällä prosentilla yli 813 miljardiin dollariin, kertoo The New York Times.

Budjettivuosi alkaa Yhdysvalloissa 1. lokakuuta. Budjettiehdotukseen on ladattu vaalilupauksia kuten verotuksen kovennuksia rikkaille. Ehdotus muuttunee siksikin, että sen laskelmat tehtiin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sota vaikuttaa esimerkiksi inflaatioon, kun polttoaineet ja elintarvikkeet kallistuvat.

Ehdotuksessa oleva vero rikkaille koskee miljardöörejä. Heidät velvoitettaisiin maksamaan vähintään 20 prosentin verot tuloistaan sekä sijoitusarvojen noususta, vaikka sijoituksia ei olisi myytykään. Yritysvero puolestaan haluttaisiin nostaa 28 prosenttiin.

Budjettiehdotuksessa on mukana myös 6,9 miljardin dollarin eli noin 6,3 miljardin euron avustukset Ukrainalle ja Nato-maille. Yhdysvallat ei ole suoranaisesti osallistunut Ukrainan puolustamiseen, mutta on jo tähänkin mennessä avustanut maata miljardeilla muun muassa sotilaallisella avulla.