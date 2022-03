Tuomarin päätös vahvisti, että Capitol-mellakkaa tutkivalla kongressin komitealla on todennäköisesti riittävän vahvat todisteet Trumpin syyttämistä varten.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomarin maanantaina julkaiseman päätöksen mukaan entinen presidentti Donald Trump syyllistyi todennäköisesti vakaviin rikoksiin viime vuoden tammikuun Capitol-mellakan alla.

Tuomari David Carterin mukaan Trump syyllistyi todennäköisesti sekä yritykseen estää kongressin toiminta lainvastaisesti että salaliittoon Yhdysvaltoja vastaan, kun hän yritti kääntää vuoden 2020 presidentin­vaalien tulokset omaksi edukseen.

Tuomarin näkemys julkaistiin osana siviilioikeuden päätöstä, jonka mukaan Trumpia avustaneen asianajajan John Eastmanin täytyy luovuttaa 101 sähköpostia ja asiakirjaa Yhdysvaltain kongressin Capitol-mellakkaa tutkivalle komitealle liittyen yrityksiin estää Joe Bidenin valinta presidentiksi ja sen sijaan valita jatkokaudelle Trump, vaikka hän hävisi vaalit. Eastman oli yrittänyt estää asiakirjojen luovuttamisen komitealle.

Eastmanin tiedetään väittäneen varapresidentti Mike Pencelle päivä ennen Capitol-mellakkaa, että Pencellä olisi perustuslaillinen oikeus estää kongressia vahvistamasta presidentinvaalien tulosta. Pence ei vakuuttunut Eastmanin kyseenalaisista argumenteista, vaan sanoi vaalituloksen vahvistamisen yhteydessä, ettei yksikään varapresidentti Yhdysvaltojen historiassa ole koskaan yrittänyt väittää, että hänellä olisi valta valita, mitkä valitsijamiesten äänet lasketaan ja mitkä ei.

Trumpia vastaan ei ole nostettu rikossyytteitä eikä tuomarin näkemys tarkoita suoraan, että syytteitä nostettaisiin. Capitol-mellakkaa tutkiva komitea on sanonut pohtivansa, aikooko se suosittaa Yhdysvaltain oikeus­ministeriölle rikossyytteiden nostamista entistä presidenttiä vastaan.

Tuomarin maanantainen päätös kuitenkin vahvisti, että Capitol-mellakkaa tutkivalla komitealla on todennäköisesti riittävän vahvat todisteet Trumpin syyttämistä varten ja että Trumpin ja hänen avustajiensa yritykset estää kongressia hyväksymästä Bidenin voittoa voivat hyvin johtaa rikossyytteisiin asti.

Päätös voi kasvattaa Bidenin hallinnon oikeusministerin Merrick Garlandin paineita nostaa syytteet Trumpia vastaan. Garland on kieltäytynyt paljastamasta, onko Trump jo osa oikeusministeriön laajaa tutkintaa Capitol-mellakkaan liittyen. Tähän mennessä noin 280 ihmistä on saanut syytteet kongressin toiminnan estämisestä. Garlandin mukaan Capitol-mellakan tutkinta jatkuu niin kauan kunnes ”jokainen rikoksia tehnyt on saatu vastuuseen”.

Capitolin mellakan takia kuoli ainakin viisi ihmistä. Noin 140 poliisia loukkaantui.

”Suunnitelman laittomuus oli ilmiselvä. Valtiomme perustettiin vallan rauhanomaiselle vaihtumiselle. – – Välittämättä tästä historiasta presidentti Trump kampanjoi sitkeästi sen puolesta, että varapresidentti päättäisi yksin vuoden 2020 vaalien tuloksen”, tuomari Carter kirjoitti 44-sivuisessa päätöksessään.

Carter huomautti, että Trump yritti toistuvasti yllyttää Penceä hylkäämään valitsijamiehet ”kiistanalaisista” osavaltioista. Hän teki niin vielä puheessaan kannattajilleen Capitolin edustalla samalla, kun kongressi jo kokoontui vahvistamaan presidentin­vaalien tuloksen. Vähän sen jälkeen Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressitaloon.

”Koska presidentti Trump todennäköisesti tiesi, että suunnitelma häiritä valitsijamiesäänien laskentaa oli laiton, hänen ajattelutapansa ylittää kynnyksen toimia ’korruptoituneesti’”, Carter kirjoitti.

Lisäksi Carter arveli, että Trump todennäköisesti tiesi myös väitteet vaalivilpistä perusteettomiksi, joten suunnitelma oli senkin takia lainvastainen.

Maanantaina Capitol-mellakkaa tutkiva kongressin komitea suositteli yksimielisesti, että Trumpin kauppa­poliittista neuvonantajaa Peter Navarroa ja apulais­kanslia­päällikköä Dan Scavinoa vastaan nostettaisiin syytteet kongressin halventamisesta.

Sekä Navarro että Scavino kieltäytyivät antamasta todistajanlausuntoa komitealle, vaikka heidät oli haastettu tekemään niin.

Maanantaina The New York Times kirjoitti, että Capitol-mellakkaa tutkiva komitea aikoo todennäköisesti yrittää saada todistajanlausunnon myös korkeimman oikeuden tuomarin Clarence Thomasin laita­oikeisto­aktivisti­vaimolta Ginni Thomasilta.

Viime viikolla paljastui, että Ginni Thomas yritti toistuvasti saada Trumpin avustajia tekemään kaikkensa vaalituloksen mitätöimiseksi loppu­vuodesta 2020 ja alkuvuodesta 2021. Kongressin komitealla on ollut hallussaan asiaan liittyvät Thomasin tekstiviestit jo kuukausia, mutta ne vuodettiin tiedotusvälineille viime viikolla.