Nyt 83 prosenttia venäläisistä kannattaa presidenttiä. Nousua helmikuusta on yli kymmenen prosenttiyksikköä.

Yli 80 prosenttia venäläisistä kannattaa presidentti Vladimir Putinia, käy ilmi tuoreesta mielipidekyselystä.

Kannatus on kasvanut yli kymmenellä prosenttiyksiköllä helmikuusta, jolloin Venäjä käynnisti hyökkäyssodan Ukrainaan.

Kyselyn on toteuttanut riippumaton tutkimuslaitos Levada, joka on tutkinut Putinin kannatusta jo pitkään. Tuoreista kyselytuloksista kertoi keskiviikkona brittilehti The Guardian.

Viimeksi Putinin kannatusluvut ovat olleet yhtä korkealla viitisen vuotta sitten, kesällä 2017.

Levadan kyselyn mukaan Putinia kannattaa nyt 83 prosenttia venäläisistä. Kannatuksen kasvu on ollut todella vauhdikasta, sillä helmikuussa osuus oli 71 prosenttia ja joulukuussa 65 prosenttia.

Kannatusluvuista voisi päätellä, että tuntuva enemmistö venäläisistä antaa tukensa maansa hyökkäykselle Ukrainaan.

Kyselytuloksiin täytyy kuitenkin suhtautua hienokseltaan epäillen, vaikka Levada on omalla alallaan Venäjän tunnetuin tutkimuslaitos. Venäjän nykyisessä ilmapiirissä kaikki kansalaiset eivät välttämättä uskalla vastata kyselyn tekijälle, etteivät kannata Putinia.