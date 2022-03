Magdalena Anderssonin mukaan päätös mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on tehtävä sen mukaan, mikä on parasta Ruotsille nyt ja tulevaisuudessa.

Magdalena Anderssonin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut turvallisuustilannetta perusteellisesti ja siksi nyt voi olla syytä harkita uudelleen Ruotsin liittoutumattomuutta.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ei sulje pois mahdollisuutta maan Nato-jäsenyydestä. Andersson kertoi asiasta Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa.

Pääministeri ei kuitenkaan ota suoraan kantaa siihen, olisiko Ruotsin turvallisuudelle parempi liittyä sotilasliittoon vai pysyä sen ulkopuolella.

”Voimme todeta, että liittoutumattomuus on palvellut Ruotsia hyvin, se on pitänyt meidät poissa konflikteista, mutta kun turvallisuuspoliittinen kartta piirretään uudelleen, meidän on tehtävä päivitetty analyysi ja sen perusteella tehtävä päätöksiä”, Andersson sanoi SVT:lle.

Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on aiemmin päättänyt, ettei se kannata sotilasliitto Natoon liittymistä. Andersson on myös aiemmin sanonut, että Ruotsin Nato-hakemus horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta.

SVT:n haastattelussa Andersson sanoo, että puolueen päätös tehtiin silloisessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, ja hän kertoo, ettei nyt sulje mitään vaihtoehtoja pois. Hänen mukaansa päätös mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on tehtävä sen mukaan, mikä on parasta Ruotsille nyt ja tulevaisuudessa.

Jos liittoutumattomuus ei ole parasta Ruotsille, tämä muutetaan, Andersson vastasi SVT:n kysymykseen.

Ruotsin hallitus päivittää parhaillaan turvallisuuspoliittista analyysiaan ja käy keskustelua turvallisuuspolitiikan muutoksista.

Enemmistö ruotsalaisista haluaisi Ruotsin liittyvän Natoon, jos Suomikin liittyisi, käy ilmi ruotsalaislehti Dagens Nyheterin tuoreesta mieli­pide­kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 46 prosenttia kannattaa Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Kysely tehtiin maaliskuun puolivälin jälkeen, ja DN julkaisi tulokset keskiviikkona. Vastanneista 30 prosenttia oli Ruotsin jäsenyyttä vastaan.

Nato-jäsenyyttä vastustaneista yli neljäsosa kuitenkin halusi Ruotsin liittyvän Natoon siinä tapauksessa, että Suomi liittyy.

Nämä tulokset yhdistelemällä DN laski, että 55 prosenttia ruotsalaisista haluaisi Ruotsin Natoon, jos Suomikin olisi menossa.