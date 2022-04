Jihadistijärjestö Isis on ottanut osan iskuista nimiinsä. Tutkija uskoo, että uusia iskuja on odotettavissa muslimien pyhän kuukauden ramadanin aikana.

Tel Aviv

Israelissa on koettu tällä viikolla poikkeuksellinen terrori-iskujen sarja. Kolmessa iskussa on seitsemän päivän aikana kuollut 11 ihmistä, minkä lisäksi kaikkien iskujen tekijät on surmattu.

Iskut ovat kärjistäneet entisestään kansanryhmien välejä.

”En juuri poistu kotoani, pelkään arabeja”, sanoi Ziv Hakimi Israelin oikeistosiiven järjestämässä mielenosoituksessa keskiviikkona puolustusministeriön rakennuksen liepeillä Tel Avivissa.

Huolestuneimmat israelilaiset puhuvat jo kolmannesta intifadasta eli palestiinalaisten kansannoususta Israelia vastaan. Viranomaiset ovat kuitenkin rauhoitelleet tilannetta. Poliisi on korottanut valmiuttaan korkeimmalle tasolleen ja poliisin tueksi on määrätty yli tuhat sotilasta.

Israelin asukkaista noin 20 prosenttia on palestiinalaisia.

Ziv Hakimi (vas.) ja puolisonsa Shachar (oik.) mielenosoituksessa Tel Avivissa keskiviikkona. Pariskunnan 7-vuotias esikoistytär pitelee kylttiä, jonka mukaan pääministeri Bennett on vaara Israelille

Tiistaina viisi ihmistä kuoli terrori-iskussa vain muutaman kilometrin päässä Tel Avivista itään sijaitsevassa ortodoksijuutalaisen asuttamassa Bnei Brakissa.

Moottoripyörällä liikkunut 27-vuotias palestiinalaismies ampui kuoliaaksi kaksi kaupan edustalla istunutta ukrainalaismiestä, ohitse ajaneen auton kuljettajan, poikansa kanssa iltakävelyllä olleen miehen ja poliisin, joka oli kristitty Israelin arabi.

Sunnuntaina kaksi aseistautunutta miestä ampui kuoliaaksi kaksi israelilaispoliisia Haderassa pohjoisessa Israelissa. Viime viikolla Isis-järjestön kannattaja, entinen opettaja puukotti kuoliaaksi kolme ihmistä ja ajoi kuoliaaksi pyöräilijän Beersheban kaupungissa eteläisessä Israelissa.

Jihadistijärjestö Isis on ottanut nimiinsä Haderan ja Beersheban iskut. Iskujen tekijät olivat Israelin palestiinalaisia. Bnei Brakin iskua ei mikään ryhmä tai yhteisö ole ottanut nimiinsä. Tutkijoiden mukaan tekijät eivät tunteneet toisiaan, he valitsivat uhrinsa satunnaisesti eikä iskuja ollut organisoitu vaan tekijöinä oli ”yksinäisiä susia”.

Keskiviikon mielenosoituksessa Hakimin, hänen puolisonsa Shacharin ja heidän 1-, 4- ja 7-vuotiaiden lastensa lisäksi Israelin lippuja heilutteli kourallinen ihmisiä.

Mielenosoittajien vaatimukset ”kostosta” ja väitteet ”pääministerin vaarallisuudesta Israelille” edustavat vain murto-osaa tavallisten israelilaisten näkemyksistä. Israelin päättäjät ovat vastanneet iskuihin raskailla turvatoimilla.

Israelin turvallisuusjoukot ovat pidättäneet kymmeniä palestiinalaisia ja surmanneet ainakin kolme terrorismista epäiltyä miehitetyllä alueella Länsirannan pohjoisosassa.

Poliitikot ja tutkijat ennakoivat silti uusia iskuja erityisesti muslimien pyhän kuukauden ramadanin osuessa samaan aikaan juutalaisten pesach-juhlan ja kristittyjen pääsiäisen kanssa. Ramadanin aikaan on usein syntynyt levottomuuksia Israelissa ja Palestiinassa.

Ramadanin vietto alkoi huhtikuun 1. päivä.

Hakimien perhettä eivät päättäjien turvatoimet rauhoita. Ravintolaa pitävien Hakimien mukaan turvattomuus näkyy myös heidän liiketoimissaan, sillä ihmiset eivät uskalla lähteä ulos syömään.

Tunnelma Tel Avivissa ei kuitenkaan vaikuta kovinkaan poikkeukselliselta, sillä kaduilla on tungosta, julkisissa tiloissa aina puistoista kauppakeskuksiin on paljon väkeä.

”Pääministeri vaihtoon ja heti. Tarvitsemme Bibin”, Ziv Hakimi sanoo ja viittaa Israelin entiseen pääministeri Benjamin Netanjahuun. Hänen mielestään Netanjahulla oli oikeat otteet.

Vieressä seisova mielenosoittaja vertaa nykyistä pääministeriä Naftali Bennettiä Yhdysvaltain presidentti Joe Bideniin.

”Saamattomia molemmat”, hän kommentoi.

Israelissa koettiin vastaava yksittäisten terrori-iskujen aalto vuoden 2015 lokakuusta vuoden 2016 maaliskuulle. Tuolloin puukkointifadan nimen saaneissa iskuissa kuoli 38, Israelin turvallisuusjoukot surmasivat vastaiskuissa 235 palestiinalaista.

The Institute for National Security Studies (INSS) -ajatushautomon tutkija Kobi Michael uskoo, että uusia iskuja on odotettavissa.

”On ymmärrettävää, että ihmisiä pelottaa, kun seitsemän päivän aikana on tehty kolme terrori-iskua”, hän sanoo HS:lle.

Uusi isku tuli jo torstaina, kun palestiinalaismies haavoitti ruuvimeisselillä israelilaista kanssamatkustajaa bussissa Länsirannalla.

”Ongelmana on nyt aseiden helppo saatavuus, minkä vuoksi näistä iskuista tulee niin kuolettavia”, hän sanoo.

Aseita on kaikilla osapuolilla, sillä Beersheban iskun tekijän ampui kuoliaaksi paikalle sattunut bussikuski.

Ruuvimeisselihyökkääjän ampui kuoliaaksi aseistautunut bussimatkustaja. Pääministeri Bennett on kehottanut kaikkia aseluvan haltijoita kantamaan asetta mukanaan.

Palestiinalaismies haavoitti ruuvimeisselillä israelilaista kanssamatkustajaa bussissa Länsirannalla.

INSS:n Michaelin mukaan terrori-iskujen taustalla ovat sekä uskonnolliset että poliittiset syyt.

”Hamas haluaa pitää Gazan rauhallisena samaan aikaan kun tilanne Länsirannalla eskaloituu”, hän sanoo.

Hamas on palestiinalainen islamistijärjestö, jonka tavoitteena on Israelin valtion tuhoaminen.

Maltillisempaa Fatah-puoluetta edustava palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas tuomitsi Bnei Brakin iskun samaan aikaan kun kymmenet palestiinalaiset osoittivat tukeaan asemiehen teolle tämän kotikaupungissa Länsirannalla.

”Presidentti tuomitsee israelilaisten siviilien surmat ja korostaa, että palestiinalaisten ja israelilaisten siviilien tappaminen vain vaikeuttaa tilannetta”, Abbasin kanslia totesi tiedotteessaan.