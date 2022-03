YK on kirjannut kymmeniä tapauksia seksuaalisesta väkivallasta pidätyskeskuksissa Itä-Ukrainan vuonna 2014 alkaneessa sodassa. Tapaukset ovat olleet yleisiä sekä kapinallisten että Ukrainan joukkojen hallitsemilla alueilla.

Venäjän joukot ovat syyllistyneet useiden ihmisten raiskauksiin Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan aikana, ukrainalais­viranomaiset ovat kertoneet viime viikkojen aikana.

Väitteitä raiskauksista on liikkunut jo pitkään, mutta runsas viikko sitten käynnistettiin ensimmäinen virallinen tutkinta raiskausepäilystä pääkaupunki Kiovan alueella. Asiasta kertoi Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova Facebookissa.

Tämän viikon maanantaina brittilehti The Times julkaisi Venediktovan mainitseman naisen haastattelun. Nainen kertoi joutuneensa kahden juopuneen venäläissotilaan raiskaamaksi kahdesti 9. maaliskuuta kodissaan pienessä kylässä Kiovan koillispuolella.

Naisen mukaan sotilaat olivat ennen raiskauksia ampuneet hänen miehensä syyttäen miestä natsiksi.

Lehden mukaan naisen nelivuotias poika itki viereisessä pannuhuoneessa, kun hänen äitinsä raiskattiin. Tällä hetkellä Länsi-Ukrainassa olevat äiti ja poika onnistuivat pakenemaan, kun sotilaat nukahtivat tuoleille perheen kodissa, The Times kertoi naisen sanoneen.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov tyrmäsi ukrainalais­syyttäjän esittämän väitteen kyseisestä raiskaus­tapauksesta. ”Me emme usko siihen lainkaan, se on valhetta”, hän sanoi viime viikolla The New York Times -lehden mukaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi 4. maaliskuuta kuulleensa jo lukuisista raiskaustapauksista eri puolilla Ukrainaa, kun hyökkäyksen alkamisesta oli kulunut runsas viikko. Hän vaati kansainvälisiä tutkimuksia venäläissotilaiden väitetyistä rikoksista, mutta ei antanut tarkempia tietoja väitettyjen raiskausten yleisyydestä.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet kertoi YK:n ihmisoikeus­neuvostolle Genevessä keskiviikkona, että ”olemme kuulleet joitakin syytöksiä konfliktiin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta, mukaan lukien raiskauksista, ja teemme töitä tietojen vahvistamiseksi”.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on perustanut erillisen tutkimusryhmän, joka selvittää epäiltyjä sotarikoksia Ukrainassa. Tutkittavana ovat kaikki mahdolliset sotarikostyypit, kuten siviilikohteiden pommitukset.

Bachelet esimerkiksi kertoi, että YK on pystynyt vahvistamaan 77 tapausta, jossa Venäjä on pommittanut sairaaloita tai muita hoitoyksiköitä. Lisäksi iskujen kohteina ovat olleet kodit, hallinto­rakennukset, koulut sekä vesi- ja sähkölaitokset.

Hallintorakennus vaurioitui iskussa Mykolajivissa tiistaina.

Ukrainalainen kansanedustaja Kira Rudik kertoi tiistaina Times Radio -aseman haastattelussa, että suurin osa raiskausepäilyistä on Venäjän miehittämiltä alueilta, joista on hyvin vaikea saada tietoa.

”Suurin osa näistä rikoksista tapahtuu miehitetyillä alueilla, jotka eivät ole kontrollissamme ja joissa uhreilla ei ole mahdollisuuksia kertoa, mitä on tapahtunut”, hän sanoi.

Itä-Ukrainassa on kuitenkin saatu jo vuosien ajan näyttöä Venäjän tukemien joukkojen epäillyistä rikoksista summittaisesti pidätettyjä ukrainalaisia kohtaan. YK:n ihmisoikeustoimiston viime heinäkuussa julkaisemassa raportissa kerrottiin, että aseistettujen joukkojen Itä-Ukrainassa pidättämistä 532 ihmisestä (joista 447 oli miehiä ja 85 naisia) neljätoista miestä ja seitsemän naista olivat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhreiksi.

”Pidätetyistä miehistä 3,1 prosenttia ja naisista 8,2 prosenttia olivat joutuneet konfliktiin liittyvän seksuaalisen väkivallan kohteeksi: raiskauksia, sähköshokkeja sukuelimiin, alastomaksi pakottamista, vastentahtoista koskettelua ja uhkauksia tehdä seksuaalista väkivaltaa uhreille sekä heidän naispuolisille sukulaisilleen”, raportissa kerrottiin.

Raportin mukaan seksuaalisen väkivallan uhreja voi arvioida olleen Itä-Ukrainan kapinallisalueilla 140–170, kun tutkittuja tapauksia verrataan kaikkiin mielivaltaisesti pidätettyjen ihmisten määriin.

”Useissa tapauksissa seksuaalisen väkivallan uhrien on vaikea kertoa ja jakaa kokemuksiaan, koska he pelkäävät leimautumista tai kostoa. Tästä johtuen todelliset uhriluvut voivat olla suurempia”, raportissa sanottiin.

Raportin mukaan pidätettyjen vastaisiin ihmis­oikeus­loukkauksiin oli syyllistynyt ihmisiä useista aseistetuista ryhmistä. YK:n mukaan tekijöiden joukossa on ollut Venäjän federaation kansalaisia, mukaan lukien turvallisuus­palvelu FSB:n edustajia.

Raportissa kerrottiin, että myös Ukrainan hallituksen joukot syyllistyivät seksuaaliseen väkivaltaan hallituksen kontrolloimien alueiden pidätys­keskuksissa Itä-Ukrainassa, erityisesti sodan alussa vuosina 2014–2015 .

Seksuaalisen väkivallan uhreja oli YK:n arvion mukaan yhtä paljon kuin kapinallisalueille eli 140–170. Tapauksia oli pidätettyjen määrään suhteutettuna jopa enemmän kuin kapinallisalueilla.

Tekijät kuuluivat raportin mukaan esimerkiksi Ukrainan tiedustelu­palveluun SBU:hun, asevoimiin, kansalliskaartiin ja poliisivoimiin.

Seksuaalista väkivaltaa konflikteissa tutkivan Harvardin yliopiston tutkija Esther Hallsdóttir kirjoitti viikko sitten The Washington Post -lehdessä, että Venäjän sotilaisiin liitetyistä raiskaussyytöksistä ei ole ollut vielä kovaa todistusaineistoa.

Hänen mukaansa muista Venäjän käymistä sodista on kuitenkin saatu tietoja, joiden perusteella on syytä olla ”hyvin huolissaan”. Hänen mukaansa esimerkiksi Tšetšenian sodassa kirjattiin vuosituhannen taitteessa venäläissotilaiden tekemiä raiskauksia sodan jokaisena vuotena, seitsemän vuotta peräkkäin.